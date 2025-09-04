Filhos de Arthur Aguiar roubam a cena em nova foto da família: 'Felizes'

O ator Arthur Aguiar registrou um momento especial em família ao lado da namorada e dos dois filhos, Sophia Cardi e Gabriel; veja foto
O ator e cantor Arthur Aguiar encantou o público ao compartilhar uma nova foto em família. Na imagem, postada em conjunto com a namorada, Jheny Santucci, os pequenos Sophia Cardi, de 6 anos, e Gabriel Santucci, de 1, aparecem sorridentes enquanto o momento especial entre o quarteto é registrado.
"Amo vocês", escreveu a companheira de Arthur Aguiar na legenda do clique. A publicação rapidamente ganhou diversas curtidas e comentários dos fãs, que fizeram questão de deixar mensagens carinhosas à família do ator. A fofura dos herdeiros do artista, que se tornou o principal destaque na foto, também foi mencionada pelos internautas.
"Amo muito vocês! Foto linda", declarou Katia Aguiar, mãe do famoso. "Amo demais a leveza de vcs! Lindos, em harmonia e felizes!", disse uma seguidora. "Família linda e abençoada! Amor que transborda em cada sorriso", falou outra. "Foto valendo mais que mil palavras", comentou uma terceira.
Vale lembrar que Sophia Cardi, primogênita de Arthur Aguiar, é fruto do antigo casamento do ator com a coach Maíra Cardi. Já Gabriel Santucci, o caçula, é filho do artista com Jheny Santucci. Os dois estão juntos desde 2023.
Veja a foto de Arthur Aguiar com a família:
Ver essa foto no Instagram
Em agosto deste ano, a pequena Sophia Cardi, filha de Arthur Aguiar e Maíra Cardi, passou por uma cirurgia para corrigir a adenoide e retirar as amígdalas. Logo após o procedimento, o ator visitou a primogênita e levou o caçula, Gabriel Santucci, para vê-la também.
"Papai contou para ela que vai ficar boa rapidinho", declarou o artista na ocasião, revelando para Sophia que diversos internautas mandaram mensagens desejando uma boa recuperação para ela. Em seguida, Arthur Aguiar filmou um momento carinhoso entre ele, a menina e o irmão.
Recentemente, Arthur Aguiar e sua namorada, Jheny Santucci, publicaram um vídeo em suas redes sociais visitando e comemorando a obra na casa nova do casal. O ex-BBB e a influenciadora adquiriram um novo imóvel nos últimos meses e decidiram reformar o local.
No vídeo, Arthur e Jheny surgiram no meio da obra, passeando pelo terreno e futuros cômodos, celebrando o início da nova fase. "Nenhum sonho é alto demais", o casal escreveu no registro publicado. "Estamos pisando onde antes só orávamos. Deus é fiel! Toda honra e glória a ele sempre. Querem acompanhar nossa obra?", completaram.
Leia também: Arthur Aguiar revela ter recusado convite para participar de A Fazenda após o BBB 22: 'Loucura'
|Regina Duarte em cadeira de rodas? Médica explica: 'Continuar andando pode agravar a situação'
|Marieta Severo faz doações para o Retiro dos Artistas e é chamada de 'anjo'
|Médico alerta sobre câncer em casos como o de filha de Tiago Leifert: 'Mutação'
|Boletim médico revela qual é o diagnóstico de Raul Gil
|Médico sobre câncer enfrentado por Drica Moraes: 'Apesar de não ser comum, é uma doença agressiva'
|Globo altera horário das novelas e Vale Tudo começa mais cedo; veja
|Bruna Biancardi revela fotos inéditas do nascimento de Mel
|O que aconteceu com Lillian Witte Fibe, a primeira parceira de William Bonner no JN?
|Léo Pereira e Tainá Militão: pensão ou partilha de bens? Advogada explica polêmica
|Maraisa exibe fotos do casamento de seu irmão; veja