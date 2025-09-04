Filhos de Arthur Aguiar roubam a cena em nova foto da família: 'Felizes'

O ator Arthur Aguiar registrou um momento especial em família ao lado da namorada e dos dois filhos, Sophia Cardi e Gabriel; veja foto

O ator e cantor Arthur Aguiar encantou o público ao compartilhar uma nova foto em família. Na imagem, postada em conjunto com a namorada, Jheny Santucci, os pequenos Sophia Cardi, de 6 anos, e Gabriel Santucci, de 1, aparecem sorridentes enquanto o momento especial entre o quarteto é registrado.

"Amo vocês", escreveu a companheira de Arthur Aguiar na legenda do clique. A publicação rapidamente ganhou diversas curtidas e comentários dos fãs, que fizeram questão de deixar mensagens carinhosas à família do ator. A fofura dos herdeiros do artista, que se tornou o principal destaque na foto, também foi mencionada pelos internautas.

"Amo muito vocês! Foto linda", declarou Katia Aguiar, mãe do famoso. "Amo demais a leveza de vcs! Lindos, em harmonia e felizes!", disse uma seguidora. "Família linda e abençoada! Amor que transborda em cada sorriso", falou outra. "Foto valendo mais que mil palavras", comentou uma terceira.

Vale lembrar que Sophia Cardi, primogênita de Arthur Aguiar, é fruto do antigo casamento do ator com a coach Maíra Cardi. Já Gabriel Santucci, o caçula, é filho do artista com Jheny Santucci. Os dois estão juntos desde 2023.

Veja a foto de Arthur Aguiar com a família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jheny Santucci (@jhenysantucci)

Filha de Arthur Aguiar passou por cirurgia recentemente

Em agosto deste ano, a pequena Sophia Cardi, filha de Arthur Aguiar e Maíra Cardi, passou por uma cirurgia para corrigir a adenoide e retirar as amígdalas. Logo após o procedimento, o ator visitou a primogênita e levou o caçula, Gabriel Santucci, para vê-la também.

"Papai contou para ela que vai ficar boa rapidinho", declarou o artista na ocasião, revelando para Sophia que diversos internautas mandaram mensagens desejando uma boa recuperação para ela. Em seguida, Arthur Aguiar filmou um momento carinhoso entre ele, a menina e o irmão.

Arthur Aguiar visitou a filha após cirurgia, em agosto - Reprodução / Instagram

Arthur Aguiar é pai de Sophia e Gabriel - Foto: Reprodução / Instagram; @santiagoreisfotografo

Arthur Aguiar e Jheny Santucci visitam obra de casa nova

Recentemente, Arthur Aguiar e sua namorada, Jheny Santucci, publicaram um vídeo em suas redes sociais visitando e comemorando a obra na casa nova do casal. O ex-BBB e a influenciadora adquiriram um novo imóvel nos últimos meses e decidiram reformar o local.

No vídeo, Arthur e Jheny surgiram no meio da obra, passeando pelo terreno e futuros cômodos, celebrando o início da nova fase. "Nenhum sonho é alto demais", o casal escreveu no registro publicado. "Estamos pisando onde antes só orávamos. Deus é fiel! Toda honra e glória a ele sempre. Querem acompanhar nossa obra?", completaram.

Leia também: Arthur Aguiar revela ter recusado convite para participar de A Fazenda após o BBB 22: 'Loucura'