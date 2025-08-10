Arthur Aguiar mostra reencontro com a filha após cirurgia: 'Vai ficar boa'

O ator Arthur Aguiar esteve no hospital para visitar a filha mais velha, Sophia Cardi, após a pequena passar por uma cirurgia; veja fotos
O ator e cantor Arthur Aguiar usou as redes sociais na noite de sábado, 9, para compartilhar atualizações sobre a recuperação da filha mais velha, Sophia Cardi, de 6 anos. A pequena, fruto de seu antigo casamento com Maíra Cardi, passou por uma cirurgia para retirar as amígdalas e corrigir a adenoide.
Arthur, então, esteve no hospital onde a herdeira realizou o procedimento para visitá-la. Em seu perfil oficial, o campeão do BBB 22, da TV Globo, mostrou que a primogênita está bem e segue em recuperação.
"Papai contou para ela que vai ficar boa rapidinho", declarou o artista, revelando para Sophia que diversos internautas estão mandando mensagens desejando uma boa recuperação para ela. Em seguida, Arthur Aguiar filmou um momento carinhoso entre ele, a menina e o filho caçula, Gabriel, de 1 aninho.
Mais cedo, o ator contou aos seguidores que Sophia Cardi havia pedido para que ele levasse o irmãozinho na visita. "Ela é tão bonitinha que falou assim para mim: 'Papai, amanhã você vai lá?'. Falei que ia. 'Leva um presente para mim?'. Perguntei o que ela queria e ela falou: 'traz o Gabriel'. Linda, né", contou Arthur Aguiar, na ocasião.
Confira as fotos de Arthur Aguiar com os filhos:
Mais cedo, Maíra Cardi falou sobre a recuperação de Sophia após a cirurgia. "Ela ainda está com muita dor, está sedada, mas está com muita dor, a gente está deixando ela assistir coisas que a gente nunca deixaria, que toda mãe não gosta, daqueles vídeos curtos, mas é a única coisa que distrai ela e para de chorar", relatou a coach.
"Porque se não ela entra em crise de choro e vomita e aí entra em desespero e piora e aí vira o quadro. Aí o médico sedou para ela dormir, mas quando ela acorda, ela acorda e fica chorando, então, ela está assistindo aqueles vídeos curtos, que mãe nenhuma gosta", completou Maíra.
