CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Arthur Aguiar mostra reencontro com a filha após cirurgia: 'Vai ficar boa'
Bem-estar e Saúde / Recuperação

Arthur Aguiar mostra reencontro com a filha após cirurgia: 'Vai ficar boa'

O ator Arthur Aguiar esteve no hospital para visitar a filha mais velha, Sophia Cardi, após a pequena passar por uma cirurgia; veja fotos

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 10/08/2025, às 08h56

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Arthur Aguiar com os filhos, Sophia e Gabriel
Arthur Aguiar com os filhos, Sophia e Gabriel - Foto: Reproduão / Instagram

O ator e cantor Arthur Aguiar usou as redes sociais na noite de sábado, 9, para compartilhar atualizações sobre a recuperação da filha mais velha, Sophia Cardi, de 6 anos. A pequena, fruto de seu antigo casamento com Maíra Cardi, passou por uma cirurgia para retirar as amígdalas e corrigir a adenoide.

Arthur, então, esteve no hospital onde a herdeira realizou o procedimento para visitá-la. Em seu perfil oficial, o campeão do BBB 22, da TV Globo, mostrou que a primogênita está bem e segue em recuperação.

"Papai contou para ela que vai ficar boa rapidinho", declarou o artista, revelando para Sophia que diversos internautas estão mandando mensagens desejando uma boa recuperação para ela. Em seguida, Arthur Aguiar filmou um momento carinhoso entre ele, a menina e o filho caçula, Gabriel, de 1 aninho.

Mais cedo, o ator contou aos seguidores que Sophia Cardi havia pedido para que ele levasse o irmãozinho na visita. "Ela é tão bonitinha que falou assim para mim: 'Papai, amanhã você vai lá?'. Falei que ia. 'Leva um presente para mim?'. Perguntei o que ela queria e ela falou: 'traz o Gabriel'. Linda, né", contou Arthur Aguiar, na ocasião.

Confira as fotos de Arthur Aguiar com os filhos:

Arthur Aguiar visita a filha, Sophia Cardi, após a pequena passar por cirurgia - Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar visita a filha, Sophia Cardi, após a pequena passar por cirurgia - Reprodução/Instagram

Maíra Cardi atualiza quadro de saúde da filha após cirurgia

Mais cedo, Maíra Cardi falou sobre a recuperação de Sophia após a cirurgia. "Ela ainda está com muita dor, está sedada, mas está com muita dor, a gente está deixando ela assistir coisas que a gente nunca deixaria, que toda mãe não gosta, daqueles vídeos curtos, mas é a única coisa que distrai ela e para de chorar", relatou a coach.

"Porque se não ela entra em crise de choro e vomita e aí entra em desespero e piora e aí vira o quadro. Aí o médico sedou para ela dormir, mas quando ela acorda, ela acorda e fica chorando, então, ela está assistindo aqueles vídeos curtos, que mãe nenhuma gosta", completou Maíra.

Leia também: Grávida, Maíra Cardi reaparece na rede social e choca com barrigão

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

Arthur AguiarSophia Cardi
Arthur Aguiar Arthur Aguiar  

Leia também

ENTENDA!

A apresentadora Luciana Gimenez - Foto: Reprodução/Instagram @lucianagimenez

Médica alerta riscos de tratamento feito por Luciana Gimenez: 'Importante falar sobre'

Recuperação

Arthur Aguiar é pai de Sophia Cardi - Foto: Reprodução / Instagram

Arthur Aguiar revela pedido da filha antes de cirurgia: 'Tão bonitinha'

ENTENDA!

A cantora Ivete Sangalo - Foto: Reprodução/Instagram @ivetesangalo

Médica aponta desafios de doença autoimune de Ivete Sangalo: 'Investigar de forma criteriosa'

Recuperação!

Maíra Cardi mostra a filha após cirurgia - Reprodução/Instagram

Maíra Cardi mostra a filha chorando após cirurgia e atualiza situação: 'Muita dor'

ENTENDA!

O sambista Arlindo Cruz - Foto: Reprodução/Instagram @arlindocruzdobem

Médico explica cuidados paliativos que Arlindo Cruz recebia após AVC: 'Aliviar o sofrimento'

ENTENDA!

Parte do elenco da Dança dos Famosos 2025 - Foto: Globo

Médico dá dicas de alimentação para celebridades da Dança dos Famosos: 'Fundamental'

Últimas notícias

Arthur Aguiar com os filhos, Sophia e GabrielArthur Aguiar mostra reencontro com a filha após cirurgia: 'Vai ficar boa'
Famosos dão o último adeus a Arlindo CruzFamosos dão o último adeus a Arlindo Cruz em velório no Rio de Janeiro
João Reis e Cristiano AraújoPai de Cristiano Araújo sobre Dia dos Pais após morte do cantor: 'É uma data muito difícil'
Wanessa CamargoWanessa Camargo: Tarólogo prevê o desempenho dela na Dança dos Famosos
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso com os filhosVeja a entrada de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso com os filhos em 2º casamento
Arlindo CruzVelório de Arlindo Cruz: Cantor deixou orientações do que gostaria em sua despedida
Viúva e filhos de Arlindo Cruz se despedem do cantorArlindo Cruz: Familiares e amigos se despedem do cantor em velório no Rio
Arlindinho e Arlindo CruzFilho de Arlindo Cruz se emociona ao falar sobre o pai: 'Não está mais sofrendo'
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovaram os votosFilha leva Bruno Gagliasso ao altar em renovação de votos com Giovanna Ewbank
A apresentadora Luciana GimenezMédica alerta riscos de tratamento feito por Luciana Gimenez: 'Importante falar sobre'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade