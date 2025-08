Arthur Aguiar e Jheny Santucci visitam obra de casa nova

Após comprar novo imóvel e darem início às obras, o casal posta vídeo em rede social celebrando a mais recente conquista

O ator e ex-BBB Arthur Aguiar e sua namorada, Jheny Santucci, publicaram um vídeo em suas redes sociais visitando e comemorando a obra na casa nova do casal no último domingo, 3.

O ex-BBB e a influenciadora adquiriram um novo imóvel recentemente e decidiram reformar o local. No vídeo, Arthur e Jheny surgiram no meio da obra, passeando pelo terreno e futuros cômodos, celebrando o início da nova fase. “Nenhum sonho é alto demais.”, o casal escreveu no vídeo publicado no Instagram.

“Estamos pisando onde antes só orávamos. Deus é fiel! Toda honra e glória a ele sempre. Querem acompanhar nossa obra?", disse o casal na legenda.

Reforma da casa de Arthur Aguiar

Arthur Aguiar e Jheny recebem famosos no aniversário do filho

No início de fevereiro, o filho do casal, Gabriel, completou seu primeiro ano de vida e para comemorar, os papais organizaram uma festa com o tema de O Rei Leão em um buffet em São Paulo.

A comemoração contou com a presença de convidados famosos como o casal ex-BBB, Viih Tube e Eliezer, e a filha Lua, de um ano. Os cantores Biel e Tays Reis, além da filha Pietra, também fizeram questão de participar do evento.

“Gab, príncipe mais lindo do mundo… hoje celebramos seu primeiro aninho, e também um ano em que tudo se transformou ao nosso redor. Você chegou de surpresa, mas desde o primeiro momento, soubemos que era Deus quem te enviava para mudar nossas vidas para melhor. Você é nosso anjo, nossa riqueza, nossa alegria diária, ser sua mamãe e papai é um presente de Deus!", declarou a mãe no Instagram.

Ex-BBB recusa convite de A Fazenda

Arthur Aguiar participou do podcast CARAS e falou sobre sua participação no reality show, Big Brother Brasil em 2022, do qual foi campeão. O artista revelou que recebeu um convite para participar do reality show da Record, A Fazenda, mas recusou o pedido e afirmou que tentar reviver os acontecimentos do programa da Globo seria “loucura”.

“Não posso dizer que acabou de vez, mas na minha cabeça foi muito único e especial, tentar reviver isso me parece um pouco loucura [...] Acho que não é só por ter vencido, é que foi muito único.”, afirmou o ator ao ser questionado sobre futuras participações em reality-shows.

Ele finalizou dizendo que participaria novamente do Big Brother Brasil se fosse uma edição apenas com campeões, de maneira parecida quando participou do Super Dança dos Famosos, uma edição que continha apenas finalistas do Dança dos Famosos.

