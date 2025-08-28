CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Kids
  2. Filho de Viviane Araujo ousa ao andar de patinete e impressiona
Kids / Fofura!

Filho de Viviane Araujo ousa ao andar de patinete e impressiona

Ele cresceu! Com quase três anos, filho de Viviane Araujo impressiona ao surgir andando de patinete sem as mãos e encanta com sua fofura

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 28/08/2025, às 09h32

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Filho de Viviane Araujo encanta em nova aparição
Filho de Viviane Araujo encanta em nova aparição - Reprodução/Instagram

O filho de Viviane Araujo e Guilherme Militão, Joaquim, de dois anos, encantou em mais uma aparição na rede social da mãe. Nesta quinta-feira, 28, a famosa gravou o pequeno brincando na escola e deixou os internautas impressionados com a performance do garoto para os esportes.

Andando de patinete, o menino esbanjou toda a sua fofura e chamou a atenção ao tirar as mãos do objeto em movimento. Joaquim então mostrou que é sapeca e bem corajoso.

É bom lembrar que o filho de Viviane Araujo e Guilherme Militão foi feito por doação de óvulos. Nas últimas semanas, a atriz relembrou um pouco de sua experiência e revelou se conhece a mulher que a ajudou a realizar o sonho de ser mãe.

"O processo começa a partir do momento que você aceita ser essa receptora, receber esse óvulo doado e você faz todos os exames, aí você não consegue ter o seu filho com seus óvulos, aí vem uma série de questões e fatores que impedem isso e aí você vai por esse caminho de doação de óvulos", começou falando que precisou fazer exames até comprovar que precisaria de uma doação.

Tempos atrás, a famosa comentou que quase desistiu de ser mãe. Antes de completar um ano do nascimento do filho, a artista levou Joaquim para conhecer o local onde foi concebido, uma clínica de fertilização. A atriz então revelou que quase desistiu do processo ao ter o primeiro resultado negativo. 

"Foram duas tentativas. A primeira, negativa. Quase não voltei para tentar a segunda: o negativo me desanimou, uns projetos iam sair... quase acreditei que não era o momento! Mas me pegaram pela mão no “vai ou vai!” Rsrs… E a gente foi!", contou que recebeu apoio dos profissionais para realizar seu sonho de ser mãe.

Filho de Viviane Araujo andando de patinete
Filho de Viviane Araujo andando de patinete - Foto: Reprodução/Instagram
Filho de Viviane Araujo andando de patinete
Filho de Viviane Araujo andando de patinete - Foto: Reprodução/Instagram
Filho de Viviane Araujo andando de patinete
Filho de Viviane Araujo andando de patinete - Foto: Reprodução/Instagram

Viviane Araujo explica por que fez 4ª cirurgia para hérnia umbilical

A atriz Viviane Araujo, de 50 anos, explicou o motivo de ter feito sua quarta cirurgia para retirar a hérnia umbilical. Na terça-feira, 10, a famosa gravou vídeos em seus stories contando o que aconteceu em seu caso e atualizou seu estado de saúde.

Já em casa se recuperando e de repouso, a rainha de Carnaval contou que já havia passado pela operação antes de engravidar de seu filho, Joaquim, de dois anos. Em 2020, ela fez a primeira cirurgia, contudo, a hérnia continuou e, por isso, a artista precisou passar pela quarta vez pelo procedimento. Inclusive, Viviane Araujo contou que agora foi colocada uma tela e deu mais detalhes.

"Fiz uma cirurgia de hérnia umbilical, mas na verdade, eu descobri que eu tinha duas hérnias, uma no umbigo e outra fora do umbigo, pela quarta vez estou operando, operei em 2020, antes da gravidez, depois, 2023, depois 24, e agora. E agora eu operei, tive que colocar tela, porque realmente não tinha jeito, foi uma cirurgia por robô, foi bem complexa, mas incrível assim, e eu também tive que tirar um pouco de pele em volta do meu umbigo", falou. Saiba mais aqui!

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

joaquimviviane araujoGuilherme Militãofilho viviane araujofilho guilherme militão
Viviane Araújo Viviane Araújo   

Leia também

Vaidade

Virginia Fonseca - Foto: Reprodução / Instagram

Maria Flor, filha de Virginia, surge com cílios postiços em brincadeira

Ela cresceu!

Rodrigo Hilbert posta foto com a filha - Foto: Reprodução/Instagram

Rodrigo Hilbert chama atenção com foto rara ao lado da filha: 'Lindos'

Emoção!

Virginia se choca com pedido de Maria de Flor - Reprodução/Instagram

Virginia se choca com pedido da filha envolvendo o avô falecido: 'Do nada'

Família

Ana Paula Siebert, Roberto Justus e Vicky - Foto: Reprodução/Instagram

Ana Paula Siebert conta como filha com Roberto Justus reage ao ser reconhecida na rua: 'Começou'

Fofura!

Filho de Claudia Raia encanta ao surgir 'treinando' - Reprodução/Instagram

Filho de Claudia Raia passa dos limites da fofura ao surgir 'malhando' na academia

Família!

Claudia Raia mostra momentos com os filhos - Reprodução/Instagram

Claudia Raia surge com o filho caçula e recorda infância dos herdeiros mais velhos

Últimas notícias

Carol Cabrino e Marquinhos já são pais de 3 criançasJogador Marquinhos e a esposa anunciam gravidez 5 meses após aborto espontâneo
Fabiana Justus explica motivo de colocar o filho na escolaFabiana Justus explica por que colocou o filho na escola: 'Necessidade'
Cátia Fonseca e Gracyanne BarbosaÉ bom ou ruim? Cátia Fonseca prova a marmita de Gracyanne Barbosa
Lucas Souza e a namorada, Suzi SassakiLucas Souza surpreende a nova namorada com pedido especial: 'Promessas'
Segundo boletim médico, Fausto Silva apresenta: 'Bom funcionamento dos órgãos transplantados'Médico aponta cuidados importantes com Faustão após alta médica: 'É um trabalho de recuperação'
Leandro HassumLeandro Hassum surpreende a neta com presente luxuoso: 'Nunca vai esquecer'
Raquel dispensa Maria de FátimaVale Tudo: Raquel dispensa Maria de Fátima e esculacha vilã
Petybon abrilhantou experiência gastronômica de CARAS Inverno 2025Petybon aquece corações com experiências gastronômicas surpreendentes, criadas para o CARAS Inverno 2025
Donald TrumpManchas nas mãos de Donald Trump levantam alerta sobre saúde vascular, aponta cardiologista
Miriam Freeland, de A Viagem, fala sobre parceria com marido e conexão entre Brasil e PortugalMiriam Freeland sobre conexão entre Brasil e Portugal: 'Experiência muito rica'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade