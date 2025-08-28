Filho de Viviane Araujo ousa ao andar de patinete e impressiona

Ele cresceu! Com quase três anos, filho de Viviane Araujo impressiona ao surgir andando de patinete sem as mãos e encanta com sua fofura

O filho de Viviane Araujo e Guilherme Militão, Joaquim, de dois anos, encantou em mais uma aparição na rede social da mãe. Nesta quinta-feira, 28, a famosa gravou o pequeno brincando na escola e deixou os internautas impressionados com a performance do garoto para os esportes.

Andando de patinete, o menino esbanjou toda a sua fofura e chamou a atenção ao tirar as mãos do objeto em movimento. Joaquim então mostrou que é sapeca e bem corajoso.

É bom lembrar que o filho de Viviane Araujo e Guilherme Militão foi feito por doação de óvulos. Nas últimas semanas, a atriz relembrou um pouco de sua experiência e revelou se conhece a mulher que a ajudou a realizar o sonho de ser mãe.

"O processo começa a partir do momento que você aceita ser essa receptora, receber esse óvulo doado e você faz todos os exames, aí você não consegue ter o seu filho com seus óvulos, aí vem uma série de questões e fatores que impedem isso e aí você vai por esse caminho de doação de óvulos", começou falando que precisou fazer exames até comprovar que precisaria de uma doação.

Tempos atrás, a famosa comentou que quase desistiu de ser mãe. Antes de completar um ano do nascimento do filho, a artista levou Joaquim para conhecer o local onde foi concebido, uma clínica de fertilização. A atriz então revelou que quase desistiu do processo ao ter o primeiro resultado negativo.

"Foram duas tentativas. A primeira, negativa. Quase não voltei para tentar a segunda: o negativo me desanimou, uns projetos iam sair... quase acreditei que não era o momento! Mas me pegaram pela mão no “vai ou vai!” Rsrs… E a gente foi!", contou que recebeu apoio dos profissionais para realizar seu sonho de ser mãe.

Filho de Viviane Araujo andando de patinete - Foto: Reprodução/Instagram

