Filho de Viviane Araujo ousa ao andar de patinete e impressiona

Ele cresceu! Com quase três anos, filho de Viviane Araujo impressiona ao surgir andando de patinete sem as mãos e encanta com sua fofura
O filho de Viviane Araujo e Guilherme Militão, Joaquim, de dois anos, encantou em mais uma aparição na rede social da mãe. Nesta quinta-feira, 28, a famosa gravou o pequeno brincando na escola e deixou os internautas impressionados com a performance do garoto para os esportes.
Andando de patinete, o menino esbanjou toda a sua fofura e chamou a atenção ao tirar as mãos do objeto em movimento. Joaquim então mostrou que é sapeca e bem corajoso.
É bom lembrar que o filho de Viviane Araujo e Guilherme Militão foi feito por doação de óvulos. Nas últimas semanas, a atriz relembrou um pouco de sua experiência e revelou se conhece a mulher que a ajudou a realizar o sonho de ser mãe.
"O processo começa a partir do momento que você aceita ser essa receptora, receber esse óvulo doado e você faz todos os exames, aí você não consegue ter o seu filho com seus óvulos, aí vem uma série de questões e fatores que impedem isso e aí você vai por esse caminho de doação de óvulos", começou falando que precisou fazer exames até comprovar que precisaria de uma doação.
Tempos atrás, a famosa comentou que quase desistiu de ser mãe. Antes de completar um ano do nascimento do filho, a artista levou Joaquim para conhecer o local onde foi concebido, uma clínica de fertilização. A atriz então revelou que quase desistiu do processo ao ter o primeiro resultado negativo.
"Foram duas tentativas. A primeira, negativa. Quase não voltei para tentar a segunda: o negativo me desanimou, uns projetos iam sair... quase acreditei que não era o momento! Mas me pegaram pela mão no “vai ou vai!” Rsrs… E a gente foi!", contou que recebeu apoio dos profissionais para realizar seu sonho de ser mãe.
A atriz Viviane Araujo, de 50 anos, explicou o motivo de ter feito sua quarta cirurgia para retirar a hérnia umbilical. Na terça-feira, 10, a famosa gravou vídeos em seus stories contando o que aconteceu em seu caso e atualizou seu estado de saúde.
Já em casa se recuperando e de repouso, a rainha de Carnaval contou que já havia passado pela operação antes de engravidar de seu filho, Joaquim, de dois anos. Em 2020, ela fez a primeira cirurgia, contudo, a hérnia continuou e, por isso, a artista precisou passar pela quarta vez pelo procedimento. Inclusive, Viviane Araujo contou que agora foi colocada uma tela e deu mais detalhes.
"Fiz uma cirurgia de hérnia umbilical, mas na verdade, eu descobri que eu tinha duas hérnias, uma no umbigo e outra fora do umbigo, pela quarta vez estou operando, operei em 2020, antes da gravidez, depois, 2023, depois 24, e agora. E agora eu operei, tive que colocar tela, porque realmente não tinha jeito, foi uma cirurgia por robô, foi bem complexa, mas incrível assim, e eu também tive que tirar um pouco de pele em volta do meu umbigo", falou. Saiba mais aqui!
