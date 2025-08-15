CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Viviane Araujo fala sobre a doação de óvulo que recebeu para ter seu filho
Atualidades / Especial!

Viviane Araujo fala sobre a doação de óvulo que recebeu para ter seu filho

Após ter filho com doação de óvulo, Viviane Araujo fala sobre o processo e revela se conhece a doadora que a ajudou a ter Joaquim

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 15/08/2025, às 11h04

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Viviane Araujo fala sobre doação de óvulos
Viviane Araujo fala sobre doação de óvulos - Reprodução/Instagram

O filho de Viviane Araújo e Guilherme Militão, Joaquim, de dois anos, foi feito a partir de uma fertilização in vitro com a doação de um óvulo de uma mulher desconhecida e o espermatozóide do pai. A famosa voltou a falar sobre o assunto em sua rede social nesta sexta-feira, 15.

Ao ser questionada sobre como é o processo de doação de óvulos e se ela conhece a pessoa que a ajudou, a musa de Carnaval resolveu gravar um vídeo explicando resumidamente como foi ser receptora e se sabe quem lhe doou a célula reprodutora feminina.

"O processo começa a partir do momento que você aceita ser essa receptora, receber esse óvulo doado e você faz todos os exames, aí você não consegue ter o seu filho com seus óvulos, aí vem uma série de questões e fatores que impedem isso e aí você vai por esse caminho de doação de óvulos", começou falando que precisou fazer exames até comprovar que precisaria de uma doação.

"No meu caso, eu fui a receptora, a gente recebe esse óvulo, a gente não sabe de quem, de maneira nenhuma, mas é feito um estudo direitinho, das características físicas da doadora com quem vai receber, tem todo esse cuidado", explicou.

Viviane Araujo então falou sobre o outro lado, de quem faz a doação. "Para quem vai ser a doadora também vai ser muito legal, porque você vai, por exemplo, o óvulo que você não iria usar, você vai estar doando, você vai estar fazendo uma coisa linda que é dar esperança para outras mulheres que não podem ter filhos com seus próprios óvulos, aí também tem uma série de exames, tem uma idade também limite para ser doadora", disse.

Tempos atrás, a famosa comentou que quase desistiu de ser mãe. Antes de completar um ano do nascimento do filho, a artista levou Joaquim para conhecer o local onde foi concebido, uma clínica de fertilização. A atriz então revelou que quase desistiu do processo ao ter o primeiro resultado negativo. 

"Foram duas tentativas. A primeira, negativa. Quase não voltei para tentar a segunda: o negativo me desanimou, uns projetos iam sair... quase acreditei que não era o momento! Mas me pegaram pela mão no “vai ou vai!” Rsrs… E a gente foi!", contou que recebeu apoio dos profissionais para realizar seu sonho de ser mãe.

Viviane Araujo fala sobre doação de óvulos
Viviane Araujo fala sobre doação de óvulos - Foto: Reprodução/Instagram

Viviane Araujo explica por que fez 4ª cirurgia para hérnia umbilical

A atriz Viviane Araujo, de 50 anos, explicou o motivo de ter feito sua quarta cirurgia para retirar a hérnia umbilical. Na terça-feira, 10, a famosa gravou vídeos em seus stories contando o que aconteceu em seu caso e atualizou seu estado de saúde.

Já em casa se recuperando e de repouso, a rainha de Carnaval contou que já havia passado pela operação antes de engravidar de seu filho, Joaquim, de dois anos. Em 2020, ela fez a primeira cirurgia, contudo, a hérnia continuou e, por isso, a artista precisou passar pela quarta vez pelo procedimento. Inclusive, Viviane Araujo contou que agora foi colocada uma tela e deu mais detalhes.

"Fiz uma cirurgia de hérnia umbilical, mas na verdade, eu descobri que eu tinha duas hérnias, uma no umbigo e outra fora do umbigo, pela quarta vez estou operando, operei em 2020, antes da gravidez, depois, 2023, depois 24, e agora. E agora eu operei, tive que colocar tela, porque realmente não tinha jeito, foi uma cirurgia por robô, foi bem complexa, mas incrível assim, e eu também tive que tirar um pouco de pele em volta do meu umbigo", falou. Saiba mais aqui!

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

viviane araujofilho viviane araujogravidez viviane araujodoação de óvulos
Viviane Araújo Viviane Araújo   

Leia também

VIDA PESSOAL

Julia Dalavia - Foto: Reprodução/Globo e Instagram

Você sabia? Protagonista da série 'Dias Perfeitos' vive romance discreto com ex-ator mirim

Vida pessoal

Bárbara Paz - Foto: Reprodução / YouTube

Bárbara Paz abre o jogo sobre procedimentos estéticos após acidente aos 17 anos

RESUMO DA SEMANA

Montagem de fotos de Neymar Jr., Virginia Fonseca e Luciano Huck, apresentador da Dança dos Famosos - Foto: Instagram/Globo @neymarjr @virginia

Dia dos Pais de Neymar, previsão sobre Virginia e início da Dança dos Famosos marcam semana

Família

Lexa e Darlin Ferrattry - Foto: Reprodução/Instagram

Irmão discreto de Lexa surge em registros raros com a mãe: 'Saudades'

Justiça

Priscilla Presley e Lisa Marie - Foto: Getty Images

Priscilla Presley é alvo de grave acusação após a morte da filha, Lisa Marie

Rara aparição

Antônio Baldini é neto de Elis Regina - Foto: Reprodução / Instagram / e Andy Santana / Brazil News

Ele cresceu! Neto de Elis Regina, Antônio Baldini faz rara aparição em show

Últimas notícias

Bárbara PazBárbara Paz abre o jogo sobre procedimentos estéticos após acidente aos 17 anos
Deborah Secco destaca a importância de fazer limpeza facial e usar protetor solarDeborah Secco: 5 dicas e segredos de beleza da atriz
Leandra Leal fala sobre Os EnforcadosLeandra Leal enaltece parcerias no cinema: 'Muito importante'
Caio Blat e Maria RibeiroFilho de Caio Blat e Maria Ribeiro surge mais alto do que os pais em nova foto
Ana Hickmann estava no auge da carreira como modelo quando aceitou ingressar na TVAna Hickmann confessa: 'Foi a decisão mais louca que eu tive na vida'
Natalia BaldanNatalia Baldan transforma herança em missão no agro: 'Sou uma sucessora em desenvolvimento'
Mariana Rios, Camila Queiroz e Maíra CardiConfira quais famosas estão grávidas e celebram o Dia da Gestante em 2025
Viviane Araujo fala sobre doação de óvulosViviane Araujo fala sobre a doação de óvulo que recebeu para ter seu filho
Malu GalliMalu Galli celebra maturidade e conquistas: 'Sucesso é qualidade de vida'
Tico Sahyoun e Pedro ZannoniRackets in Paradise: Evento de tênis e beach tennis chega ao Brasil com estrelas do esporte
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade