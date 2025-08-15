Viviane Araujo fala sobre a doação de óvulo que recebeu para ter seu filho

Após ter filho com doação de óvulo, Viviane Araujo fala sobre o processo e revela se conhece a doadora que a ajudou a ter Joaquim
O filho de Viviane Araújo e Guilherme Militão, Joaquim, de dois anos, foi feito a partir de uma fertilização in vitro com a doação de um óvulo de uma mulher desconhecida e o espermatozóide do pai. A famosa voltou a falar sobre o assunto em sua rede social nesta sexta-feira, 15.
Ao ser questionada sobre como é o processo de doação de óvulos e se ela conhece a pessoa que a ajudou, a musa de Carnaval resolveu gravar um vídeo explicando resumidamente como foi ser receptora e se sabe quem lhe doou a célula reprodutora feminina.
"O processo começa a partir do momento que você aceita ser essa receptora, receber esse óvulo doado e você faz todos os exames, aí você não consegue ter o seu filho com seus óvulos, aí vem uma série de questões e fatores que impedem isso e aí você vai por esse caminho de doação de óvulos", começou falando que precisou fazer exames até comprovar que precisaria de uma doação.
"No meu caso, eu fui a receptora, a gente recebe esse óvulo, a gente não sabe de quem, de maneira nenhuma, mas é feito um estudo direitinho, das características físicas da doadora com quem vai receber, tem todo esse cuidado", explicou.
Viviane Araujo então falou sobre o outro lado, de quem faz a doação. "Para quem vai ser a doadora também vai ser muito legal, porque você vai, por exemplo, o óvulo que você não iria usar, você vai estar doando, você vai estar fazendo uma coisa linda que é dar esperança para outras mulheres que não podem ter filhos com seus próprios óvulos, aí também tem uma série de exames, tem uma idade também limite para ser doadora", disse.
Tempos atrás, a famosa comentou que quase desistiu de ser mãe. Antes de completar um ano do nascimento do filho, a artista levou Joaquim para conhecer o local onde foi concebido, uma clínica de fertilização. A atriz então revelou que quase desistiu do processo ao ter o primeiro resultado negativo.
"Foram duas tentativas. A primeira, negativa. Quase não voltei para tentar a segunda: o negativo me desanimou, uns projetos iam sair... quase acreditei que não era o momento! Mas me pegaram pela mão no “vai ou vai!” Rsrs… E a gente foi!", contou que recebeu apoio dos profissionais para realizar seu sonho de ser mãe.
Ver essa foto no Instagram
A atriz Viviane Araujo, de 50 anos, explicou o motivo de ter feito sua quarta cirurgia para retirar a hérnia umbilical. Na terça-feira, 10, a famosa gravou vídeos em seus stories contando o que aconteceu em seu caso e atualizou seu estado de saúde.
Já em casa se recuperando e de repouso, a rainha de Carnaval contou que já havia passado pela operação antes de engravidar de seu filho, Joaquim, de dois anos. Em 2020, ela fez a primeira cirurgia, contudo, a hérnia continuou e, por isso, a artista precisou passar pela quarta vez pelo procedimento. Inclusive, Viviane Araujo contou que agora foi colocada uma tela e deu mais detalhes.
"Fiz uma cirurgia de hérnia umbilical, mas na verdade, eu descobri que eu tinha duas hérnias, uma no umbigo e outra fora do umbigo, pela quarta vez estou operando, operei em 2020, antes da gravidez, depois, 2023, depois 24, e agora. E agora eu operei, tive que colocar tela, porque realmente não tinha jeito, foi uma cirurgia por robô, foi bem complexa, mas incrível assim, e eu também tive que tirar um pouco de pele em volta do meu umbigo", falou. Saiba mais aqui!
VIDA PESSOAL
Você sabia? Protagonista da série 'Dias Perfeitos' vive romance discreto com ex-ator mirim
RESUMO DA SEMANA
Dia dos Pais de Neymar, previsão sobre Virginia e início da Dança dos Famosos marcam semana
|Bárbara Paz abre o jogo sobre procedimentos estéticos após acidente aos 17 anos
|Deborah Secco: 5 dicas e segredos de beleza da atriz
|Leandra Leal enaltece parcerias no cinema: 'Muito importante'
|Filho de Caio Blat e Maria Ribeiro surge mais alto do que os pais em nova foto
|Ana Hickmann confessa: 'Foi a decisão mais louca que eu tive na vida'
|Natalia Baldan transforma herança em missão no agro: 'Sou uma sucessora em desenvolvimento'
|Confira quais famosas estão grávidas e celebram o Dia da Gestante em 2025
|Viviane Araujo fala sobre a doação de óvulo que recebeu para ter seu filho
|Malu Galli celebra maturidade e conquistas: 'Sucesso é qualidade de vida'
|Rackets in Paradise: Evento de tênis e beach tennis chega ao Brasil com estrelas do esporte