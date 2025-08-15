Viviane Araujo fala sobre a doação de óvulo que recebeu para ter seu filho

Após ter filho com doação de óvulo, Viviane Araujo fala sobre o processo e revela se conhece a doadora que a ajudou a ter Joaquim

O filho de Viviane Araújo e Guilherme Militão, Joaquim, de dois anos, foi feito a partir de uma fertilização in vitro com a doação de um óvulo de uma mulher desconhecida e o espermatozóide do pai. A famosa voltou a falar sobre o assunto em sua rede social nesta sexta-feira, 15.

Ao ser questionada sobre como é o processo de doação de óvulos e se ela conhece a pessoa que a ajudou, a musa de Carnaval resolveu gravar um vídeo explicando resumidamente como foi ser receptora e se sabe quem lhe doou a célula reprodutora feminina.

"O processo começa a partir do momento que você aceita ser essa receptora, receber esse óvulo doado e você faz todos os exames, aí você não consegue ter o seu filho com seus óvulos, aí vem uma série de questões e fatores que impedem isso e aí você vai por esse caminho de doação de óvulos", começou falando que precisou fazer exames até comprovar que precisaria de uma doação.

"No meu caso, eu fui a receptora, a gente recebe esse óvulo, a gente não sabe de quem, de maneira nenhuma , mas é feito um estudo direitinho, das características físicas da doadora com quem vai receber, tem todo esse cuidado", explicou.

Viviane Araujo então falou sobre o outro lado, de quem faz a doação. "Para quem vai ser a doadora também vai ser muito legal, porque você vai, por exemplo, o óvulo que você não iria usar, você vai estar doando, você vai estar fazendo uma coisa linda que é dar esperança para outras mulheres que não podem ter filhos com seus próprios óvulos, aí também tem uma série de exames, tem uma idade também limite para ser doadora", disse.

Tempos atrás, a famosa comentou que quase desistiu de ser mãe. Antes de completar um ano do nascimento do filho, a artista levou Joaquim para conhecer o local onde foi concebido, uma clínica de fertilização. A atriz então revelou que quase desistiu do processo ao ter o primeiro resultado negativo.

"Foram duas tentativas. A primeira, negativa. Quase não voltei para tentar a segunda: o negativo me desanimou, uns projetos iam sair... quase acreditei que não era o momento! Mas me pegaram pela mão no “vai ou vai!” Rsrs… E a gente foi!", contou que recebeu apoio dos profissionais para realizar seu sonho de ser mãe.

Viviane Araujo fala sobre doação de óvulos - Foto: Reprodução/Instagram

Viviane Araujo explica por que fez 4ª cirurgia para hérnia umbilical

A atriz Viviane Araujo, de 50 anos, explicou o motivo de ter feito sua quarta cirurgia para retirar a hérnia umbilical. Na terça-feira, 10, a famosa gravou vídeos em seus stories contando o que aconteceu em seu caso e atualizou seu estado de saúde.

Já em casa se recuperando e de repouso, a rainha de Carnaval contou que já havia passado pela operação antes de engravidar de seu filho, Joaquim, de dois anos. Em 2020, ela fez a primeira cirurgia, contudo, a hérnia continuou e, por isso, a artista precisou passar pela quarta vez pelo procedimento. Inclusive, Viviane Araujo contou que agora foi colocada uma tela e deu mais detalhes.