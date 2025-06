Após passar por 4ª cirurgia, Viviane Araujo atualiza seu estado de saúde

Viviane Araujo atualiza seu estado de saúde após passar pela 4ª cirurgia de hérnia umbilical; famosa se gravou no hospital e disse como está

A atriz Viviane Araujo, de 50 anos, passou pela 4ª cirurgia de hérnia umbilical na última quarta-feira, 05, e nesta sexta-feira, 06, apareceu em sua rede social para contar como está após a operação. No quarto do hospital, ela se gravou e atualizou seu estado de saúde.

A rainha de Carnaval então brincou que está muito bem com o "enfermeiro", seu marido Guilherme Militão, cuidando dela. Usando uma cinta, Viviane Araujo surgiu deitada e comentou que está se recuperando.

"Claro que eu vou estar bem, né gente? Com um enfermeiro desse [o marido]. Passando aqui para dizer que eu estou bem, deu tudo certo com a cirurgia, estou aqui só na recuperação", contou em seus stories.

Para a Quem, Viviane Araujo já havia comentado sobre fazer mais uma cirurgia após terminar a novela. "Eu só me posicionei porque as pessoas estavam preocupadas com a minha hérnia. As outras, eu nem me preocupei. Quis dizer que está tudo bem, que operei, ela voltou e vou operar novamente", contou.

Viviane Araujo reagiu aos comentários sobre sua hérnia no abdômen

Tempos atrás, Viviane Araujo recorreu às redes sociais para se pronunciar sobre as críticas que estava recebendo após um ensaio técnico da Acadêmicos do Salgueiro. A rainha da bateria vestiu uma roupa que deixou a barriga à mostra, e logo surgiram comentários sobre sobre a hérnia aparente em seu abdômen.

Na web, a artista lamentou os comentários negativos. “Gente, deixa eu entrar em um assunto com vocês. Foi bastante comentada, ontem, no vídeo que eu postei, a minha hérnia. É, eu fui para o ensaio da bateria, coloquei um top e um shortinho, porque está calor e queria ficar bem à vontade e nem me preocupei com a minha hérnia”, iniciou Viviane.

“Postei o vídeo e algumas pessoas só sabiam reparar e falar da hérnia. Não apreciavam mais nada no vídeo, só falavam da hérnia. É, gente, essa minha hérnia já é a terceira vez que eu opero, infelizmente. Ainda não consegui resolver. Mas agora eu não tenho tempo, não tenho como fazer isso, mas vou ter que operar novamente”, continuou, acrescentando que pretendia fazer a 4ª cirurgia quando as gravações da novela Volta por Cima fossem finalizadas. Veja mais aqui!