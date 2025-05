Filho de Isis Valverde rouba a cena em foto com a mãe: 'Um rapazinho'

Ele cresceu! A atriz Isis Valverde postou uma foto ao lado do filho, Rael, e o tamanho do menino impressionou os seguidores

Isis Valverde chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 29, ao compartilhar alguns cliques aproveitando a vida.

A atriz postou em seu perfil oficial fotos sozinhas, com as amigas, de paisagem, comida, e também com o filho, Rael, de seis anos, fruto de seu relacionamento com o modelo André Rezende, de quem se separou em fevereiro de 2022.

Em um dos cliques, o menino aparece comendo uma fruta, enquanto caminha pela área externa de uma casa. Na outra imagem, Isis e Rael posaram juntos durante uma partida de bolinha. "Semanas bem vividas por aqui", afirmou a artista na legenda da publicação.

O posta impressionou os internautas. "Linda", disse uma seguidora. "Onde é que eu tava que o Rael já virou um rapazinho. O tempo voa mesmo", observou outra. "Quanta lindeza, meu Deus", falou uma fã.

Recentemente, Isis postou um vídeo mostrando que estava levando Rael para a escola e falou sobre aproveitar esse tempo com ele. Na gravação, o menino olha para a mãe fazendo o registro e depois vira o rosto. "É a nossa manhãzinha né, filho? É tímido meu filho, nessa idade agora, o bicho tá um coisa, tímido", disse ela.

Mãe de Isis Valverde abre o coração e entrega relação com o genro

Nesta terça-feira, 27, a mãe da atriz Isis Valverde, a empresária Rosalba Nable, decidiu responder a uma série de perguntas dos seguidores em seu perfil no Instagram e entregou o seu relacionamento com o genro, o empresário Marcus Buaiz. Isso porque um fã elogiou a relação entre os dois e ressaltou que a matriarca da família era uma inspiração para ela.

"Acho lindo o amor do seu genro por você. Não gosto deste rótulo ruim para as sogras. Você é maravilhosa", comentou uma internauta. Rosalba, por sua vez, respondeu: "Ele merece o amor da sogra. Não tenho motivo para ser uma sogra chata", declarou. Confira!

