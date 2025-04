Isis Valverde posta momento raro com o filho: 'Nossa manhãzinha'

A atriz Isis Valverde compartilhou nas redes sociais um registro raro com Rael, enquanto levava o fiho para a escola; confira!

Discreta sobre sua vida pessoal, Isis Valverde usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 29, para dividir um momento com o filho, Rael, de seis anos.

Nos Stories, a atriz mostrou que estava levando o herdeiro para a escola e falou sobre aproveitar esse tempo com ele. Na gravação, Rael olha para a mãe fazendo o registro e depois vira o rosto. Isis, então, brincou sobre o filho não querer aparecer.

"É a nossa manhãzinha né, filho? É tímido meu filho, nessa idade agora, o bicho tá um coisa, tímido", disse a artista no vídeo, que ainda quis saber como é a rotina de suas seguidoras com os filhos. "Você tem essa rotina com o pequeno?", perguntou.

Vale lembrar que Rael é filho de Isis Valverde com André Rezende, de quem se separou em fevereiro de 2022. "A relação que termina agora deixa como fruto a amizade e o respeito, além de um filho lindo e amoroso. Ao longo da história dos dois, sempre puderam contar com o respeito da mídia em relação aos limites que separam a vida pública da privada. Portanto, neste momento, eles gostariam de continuar contando com essa compreensão, especialmente por se tratar de um momento delicado e por ter uma criança envolvida. Eles agradecem", dizia a nota enviada pela assessoria da atriz para a jornalista Patrícia Kogut.

Isis Valverde com o filho, Rael - Foto: Instagram

Isis Valverde revela detalhes sobre seu casamento

Isis Valverde, de 37 anos, abriu o jogo sobre os preparativos para seu casamento luxuoso com o empresário Marcus Buaiz, de 45. Ela contou curiosidades sobre os vestidos, o local escolhido para a celebração e os planos para a lua de mel.

Os dois vão oficializar a união no dia 3 de maio. A celebração, que reunirá cerca de 300 convidados, terá um custo estimado em R$ 5 milhões. Para garantir privacidade, uma torre será instalada nas proximidades do local para bloquear o sinal de celular. O menu contará com trufas importadas e uma variedade de pratos sofisticados. A atração musical ficará por conta do cantor Silva.

Entre os detalhes que chamam atenção está o fato da atriz usar até três vestidos ao longo da comemoração. Todos serão assinados pela estilista britânica Vivienne Westwood, escolhidos com foco no conforto. "A ideia é estilizar. Eu sempre reutilizei roupas. Acho importante lembrar que a moda também precisa ser refeita, não descartada. [Optei por mais de um vestido porque] tem que ser confortável para dançar, e eu quero curtir muito", disse em entrevista à Vogue. Saiba mais!

