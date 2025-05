Saiba os motivos pelos quais Isis Valverde e Marcus Buaiz ainda não saíram de lua de mel

A atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz se casaram em uma cerimônia íntima no interior de São Paulo, no início de maio

A tão aguardada viagem está prestes a acontecer! Isis Valverde e Marcus Buaiz se preparam para embarcar para a lua de mel. A atriz e o empresário celebraram uma cerimônia íntima de casamento no último dia 3 de maio e planeja viajar à Itália, na Europa, no próximo dia 5 de junho, segundo informações do Gshow.

Os motivos que mantiveram os recém-casados no Brasil até agora foram profissionais. Marcus está envolvido na divulgação de seu novo livro, 7 Leis da Conexão, lançado no final de abril em São Paulo. Além disso, na próxima quinta-feira, dia 29, ele marcará presença no em mais um coquetel de lançamento da obra, que acontecerá no Barlavento, em Vitória, no Espírito Santo.

Já Isis Valverde tem compromissos profissionais agendados antes da viagem, que incluem uma passagem pelo Rio de Janeiro.

Quem é Marcus Buaiz?

O empresário Marcus Buaiz e a atriz Isis Valverde, de 38 anos, se casaram no último dia 3 de maio. O casal se conheceu em Paris, durante a Semana de Moda de 2023. Desde então, viagens internacionais se tornaram parte da rotina dos dois. Que tal descobrir mais sobre o noivo de Isis Valverde?

Marcus Buaiz, de 45 anos, é um empresário bilionário, com um patrimônio estimado em R$ 4 bilhões. Ele é herdeiro do Grupo Buaiz, fundado em 1941 por seu avô, Américo Buaiz.

O ex-marido de Wanessa Camargo e pai de dois filhos dessa relação, José Marcus e João Francisco, Marcus Buaiz deu um novo passo em sua vida ao se casar com a atriz Isis Valverde. O casal oficializou a união no civil na noite de Natal de 2024, em uma celebração íntima; confira mais detalhes!

