Claudia Raia chama a atenção ao surgir fantasiada com o filho caçula

A atriz Claudia Raia encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos usando uma fantasia ao lado do herdeiro

Claudia Raia encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos de seu filho caçula, Luca, de dois anos, fruto de seu casamento com Jarbas Homem de Mello.

Em uma das fotos postada nos Stories, a atriz e o herdeiro aparecem fantasiados de super-heróis. Ela surgiu usando uma máscara e o escudo do Capitão América, enquando o pequeno surgiu como o personagem Thor. "Os supililoes!", brincou ela na legenda.

Depois, Luca roubou a cena ao posar sozinho com a roupa. Ai dividir o registro encantador, a mamãe coruja se derreteu. "Meu Thor", escreveu a famosa na legenda, que também é mãe de Enzo Celulari, de 28 anos, e de Sophia Raia, de 22. Os dois são frutos de seu relacionamento com o ator Edson Celulari.

No último dia 31, Claudia Raia encantou ao mostrar Enzo com o irmão caçula, Luca. A famosa mostrou como o primogênito tem uma forte conexão com o menino ao postar registros deles brincando, assistindo vídeos e se divertindo juntinhos enquanto a mamãe admirava a relaçãp dlees.

"É tanto amor que nem legenda tô conseguindo escrever! Me ajudem?", disse a artista toda admirada ao ver os herdeiros. Nos comentários, os internautas também ficaram encantados com os garotos. "Que lindos", falaram. "Amor puro", disseram outros.

Claudia Raia com o filho caçula - Foto: Instagram

Luca, filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello - Foto: Instagram

Claudia Raia celebra conquista do filho mais velho

Recentemente, Claudia Raia usou as redes sociais para celebrar uma conquista muito especial de seu filho mais velho, Enzo Celulari, de 28 nos, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Edson Celulari.

Em seu perfil no Instagran, a atriz compartilhou alguns cliques em que aparece com o herdeiro em um set de fimagem e não escondeu a felicidade ao ver o rapaz rodando o seu primeiro curta-metragem como produtor. Nos registros, Claudia também mostrou que estava acompanhada do marido, Jarbas Homem de Mello, e do filho deles, Luca, de dois anos.

"Meu filho amado, hoje você dá um passo lindo e corajoso: rodar o seu primeiro curta-metragem como produtor. Que orgulho imenso ver você transformar sonhos em realidade, colocando a sua visão, talento e dedicação em movimento. Produzir é dar vida ao invisível, é acreditar no que ainda não existe — e você tem dentro de si toda a força, sensibilidade e inteligência para conduzir esse projeto com maestria!", escreveu a famosa na legenda da publicação. "Amo muito você", declarou Enzo nos comentários. Veja a publicação!

