Filho de Claudia Raia passa dos limites da fofura ao surgir 'malhando' na academia

Quem aguenta? Filho de Claudia Raia surge 'treinando' na academia e passa dos limites da fofura em vídeo; confira o que ele fez

A atriz Claudia Raia encantou ao postar em sua rede social nesta segunda-feira, 18, um vídeo do filho, Luca, de dois anos, "treinando" na academia. Acompanhando a mãe no local, o pequeno logo quis participar e seguir o exemplo dela.

Em uma máquina de musculação, o menino surgiu brincando e deixou os internautas babando ao surgir falando que estava "malhando". Claro que o registro de fofura logo serviu de inspiração para os internautas.

"Motivacional com o neném pra semana começar no foco", escreveu a artista ao postar o momento fofo. Nos comentários, os seguidores babaram com o garoto. "Que lindo", admiraram. "Não dá", disseram outros.

Ainda neste domingo, 17, Claudia Raia postou mais fotos de Luca e aproveitou para recordar um clique da infância dos herdeiros mais velhos, Enzo Celulari e Sophia Raia, que são frutos do casamento vivido com Edson Celulari.

É bom lembrar que ex-casal ficou junto por 17 anos. A separação aconteceu em 2010. Dois anos depois do término do casamento, a atriz conheceu Jarbas em uma peça e a oficialização da união aconteceu em 2015. Em 2023, eles tiveram Luca.

Claudia Raia fala sobre gravidez natural aos 55 anos

A atriz Claudia Raia falou sobre ter engravidado aos 55 anos. Ao participar do Saia Justa, do GNT, nesta quarta-feira, 30, a famosa comentou que foi corajosa e "inconsequente" ao tentar uma gravidez natural após os 50 anos, o que é considerado arriscado para os médicos.

Casada com Jarbas Homem de Mello, com quem teve seu filho mais novo, Luca, de dois anos, a artista declarou: "Fui muito inconsequente". Em seguida, Claudia Raia explicou que a gestação deveria ter sido feita por fertilização in vitro e inseminação.

A famosa revelou que chegou a fazer o processo, contudo, não havia dado certo. Apesar disso, o organimo da famosa acabou produzindo um óvulo, que foi o que acabou se tornando Luca.

"Eu fui muito inconsequente. Hoje eu consigo ver. Uma gravidez aos 55, que era para ser FIV, inseminação, não rolou. Os hormônios que tomei deram um boost no meu organismo. Engravidei naturalmente, ovulei já na menopausa. Isso é raro? É" , falou.

"Mas que bom que sou inconsequente, que tive coragem. E que dose de coragem! Não me arrependo um minuto por ter decidido isso", contou.