Claudia Raia celebra conquista do filho mais velho: 'Um passo lindo e corajoso'

A atriz Claudia Raia fez questão de celebrar uma conquista do filho mais velho, Enzo Celulari, em suas redes sociais; confira!

Claudia Raia usou as redes sociais nesta segunda-feira, 26, para celebrar uma conquista muito especial de seu filho mais velho, Enzo Celulari, de 28 nos, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Edson Celulari.

Em seu perfil no Instagran, a atriz compartilhou alguns cliques em que aparece com o herdeiro em um set de fimagem e não escondeu a felicidade ao ver o rapaz rodando o seu primeiro curta-metragem como produtor. Nos registros, Claudia também mostrou que estava acompanhada do marido, Jarbas Homem de Mello, e do filho deles, Luca, de dois anos.

"Meu filho amado, hoje você dá um passo lindo e corajoso: rodar o seu primeiro curta-metragem como produtor. Que orgulho imenso ver você transformar sonhos em realidade, colocando a sua visão, talento e dedicação em movimento. Produzir é dar vida ao invisível, é acreditar no que ainda não existe — e você tem dentro de si toda a força, sensibilidade e inteligência para conduzir esse projeto com maestria!", escreveu a famosa na legenda da publicação. "Amo muito você", declarou Enzo nos comentários.

Além de Enzo e Luca, Claudia Raia também é mãe de Sophia Raia, de 22 anos. Recentemente, a atriz compartilhou com os fãs algumas fotos dos três herdeiros juntos em Nova York, nos Estados Unidos, e se declarou para ele. "Meus amores, minha vida tem mais luz quando estou com vocês, que alegria ser mãe!", afirmou.

"Cada um de vocês, em suas fases e jeitos únicos, me ensina e me transforma diariamente. Do sorriso fácil do Bilico, da energia contagiante da minha menina luz, até as conversas profundas com o meu primogênito. Ser mãe de três é uma aventura, cheia de desafios e de um amor que só cresce. Amo vocês pra sempre e 6x o tamanho do universo!", falou a artista.

Confira:

Claudia Raia fala sobre gravidez natural aos 55 anos

A atriz Claudia Raia falou sobre ter engravidado aos 55 anos. Ao participar do Saia Justa, do GNT, a famosa comentou que foi corajosa e "inconsequente" ao tentar uma gravidez natural após os 50 anos, o que é considerado arriscado para os médicos.

Casada com Jarbas Homem de Mello, com quem teve seu filho mais novo, Luca, de dois anos, a artista declarou: "Fui muito inconsequente". Em seguida, Claudia Raia explicou que a gestação deveria ter sido feita por fertilização in vitro e inseminação.

A famosa revelou que chegou a fazer o processo, contudo, não havia dado certo. Apesar disso, o organimo da famosa acabou produzindo um óvulo, que foi o que acabou se tornando Luca. "Eu fui muito inconsequente. Hoje eu consigo ver. Uma gravidez aos 55, que era para ser FIV, inseminação, não rolou. Os hormônios que tomei deram um boost no meu organismo. Engravidei naturalmente, ovulei já na menopausa. Isso é raro? É", falou. "Mas que bom que sou inconsequente, que tive coragem. E que dose de coragem! Não me arrependo um minuto por ter decidido isso", contou.

É bom lembrar que, na época que engravidou, Claudia Raia relatou que ao fazer um ultrassom a médica a alertou sobre ter um óvulo e para ela tomar cuidado ao ter relação com o esposo. Porém, ela não acreditou que poderia engravidar e foi quando Luca acabou sendo concebido.

