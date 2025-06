Andréia Sadi se surpreende com desculpa do filho de 4 anos para faltar à escola: 'Esperto'

A jornalista Andréia Sadi usou as redes sociais nesta terça-feira, 3, para compartilhar um momento inusitado com o filho, Pedro, de 4 anos

A jornalista Andréia Sadi usou as redes sociais nesta terça-feira, 3, para compartilhar um momento inusitado com o filho, Pedro, de 4 anos, que é fruto de seu relacionamento com o também jornalista André Rizek. No vídeo compartilhado, ela mostrou que o menino inventou uma desculpa para não ir à escola.

"Tô com dor de cabeça". "Ah, você está com dor de cabeça. Eu achei que essa desculpa só fosse vir na sua adolescência. Você não estava com dor de cabeça agora há pouco, a gente estava brincando. Que coisa engraçada, né? O que será que aconteceu?", falou a jornalista.

"Estou com dor de cabeça, está muito ruim", afirmou o menino em seguida. "É, mas por que você está rindo? Era só o que me faltava. Você estava aqui rindo e brincando comigo. De repente eu falei 'vamos para a escola' e você falou 'estou com dor de cabeça'? Ah, Pedro, você acha que me engana, cara?", reagiu Andréia.

O menino, por sua vez, garantiu que não estava enganando a mãe. Por isso, a jornalista disse que ele não iria poder comparecer na festa de um amigo no dia seguinte. "Só hoje", afirmou Pedro. " Se você está esperto assim com quatro anos, o que eu vou fazer com você quando crescer? Então para a festinha você vai estar bom? Você é muito figura. Você é uma coisa muito da gostosinha de fofinha de mamãe. Chega, vamos para a escola" , encerrou a jornalista.

Vale lembrar que a jornalista é mãe de dois meninos gêmeos, Pedro e João, frutos de seu relacionamento com André Rizek.



