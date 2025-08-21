Tem volta? Márcia Sensitiva faz análise sobre a separação de Zé Felipe e Virginia Fonseca

Márcia Sensitiva surpreende ao usar os astros para analisar o fim do casamento de Zé Felipe e Virginia Fonseca e diz se eles têm chance de reconciliação

A astróloga Márcia Sensitiva participou do programa Melhor da Tarde, da Band, nesta quinta-feira, 21, e falou sobre a separação de Zé Felipe e Virginia Fonseca. Depois de comentar que o cantor tem compatibilidade com Ana Castela por causa dos rumores de affair, ela chegou à conclusão de que Zé e Virginia não devem reatar.

Na conversa, o apresentador Leo Dias pediu para Márcia Sensitiva ver nos signos quem que terminou o casamento: Zé Felipe ou Virginia? Rapidamente, ela disparou: “Virginia. Eu acho. Para mim, olhando os signos, ela tomou a atitude e ele aceitou, sofreu muito. Mas quem deu o primeiro pontapé foi ela”.

Logo depois, a Sensitiva foi questionada se algum deles estaria arrependido do fim do casamento e ela negou, mas ressaltou um sentimento que pode estar no coração de Virginia. “Nenhum dos dois [está arrependido]. No começo, eu até disse que pode ser que volte, mas fica um mês e acaba. Acabou o ciclo. Acabou, não adianta querer voltar. Quando ela vê a falta do pai com as crianças, ela sente. Ela poderia até pensar. Para ela, é muito doído ver que o pai não está presente. Química, esquece. Se voltar, termina de novo”, afirmou.

O divórcio de Virginia e Zé Felipe

1 - Divórcio finalizado em 3 semanas – O processo foi concluído de forma amigável e com acordo entre as partes, na Justiça de Goiás.

2 - Nome de solteira – Virginia voltou a usar o nome de solteira: Virginia Pimenta da Fonseca Serrão.

3 - Regime de casamento – O casal estava casado sob o regime de comunhão parcial de bens. A divisão de patrimônio ainda segue pendente.

4 - Guarda dos filhos – A guarda dos 3 filhos será compartilhada, com residência fixa na casa de Virginia.

5 - Direito de visitação – Zé Felipe poderá visitar os filhos com frequência e buscá-los após avisar com 24 horas de antecedência.

6 - Pensão alimentícia – Zé Felipe pagará R$ 20 mil de pensão para cada filho, totalizando R$ 60 mil por mês.

Leia também:Em casa com os filhos, Zé Felipe mostra José Leonardo fazendo declaração para ele

Simpatia de Márcia Sensitiva para a sexta-feira 13

A vidente Márcia Sensitiva abriu o jogo sobre o que pensa sobre a Sexta-feira 13. Em um texto compartilhado em seu blog oficial, ela defendeu a data e deixou de lado os rumores de que poderia trazer azar. Inclusive, ela ensinou uma simpatia para trazer ainda mais sorte, dinheiro e emprego nesta data.

"Em particular, o dia 13 é sagrado, sublime porque recebi um milagre muito forte de Nossa Senhora de Fátima em minha vida. Devo a ela a minha vinda ao mundo, ao meu nascimento, pois fui presenteada a ela pelos meus pais na época. Por tal motivo, tento ir todo dia 13 de cada mês à igreja de Nossa Senhora de Fátima, acender uma vela para ela em agradecimento, infinita gratidão pela minha vida. Esta é a minha consideração em relação à data do dia 13", disse ela.

E completou: "Em resumo, nós somos o que pensamos, tudo é uma questão de sincronicidade, nós transformamos o que pensamos em realidade, portanto, vivemos aquilo que criamos, inclusive, por uma visão quântica. Vamos atrair boas energias para nossa vida, boas vibrações, positividade e, sobretudo, estarmos conectados à Divindade Superior, dessa forma, estaremos sempre com bons pensamentos e sentimentos independente de datas supersticiosas ou não. Pensem nisso com carinho!".

Em seu blog oficial, Márcia Sensitiva contou que a simpatia é simples de ser feita. Confira o passo a passo: "Acender 13 velinhas brancas (com fósforo), pela manhã, em uma igreja ou na própria residência (com cuidado!) pedindo aos deuses do Universo com fé e determinação: emprego, dinheiro, abertura de caminhos na vida, sorte, orando, em seguida, 13 vezes o Pai Nosso e 13 vezes a Ave Maria com um copo de água do lado direito das velas. Se acender as velas em casa, deixe-as queimar até o fim. Após o término, jogue o que sobrou das velas no lixo comum. Quanto ao copo com água, utilize-o para outro fim".