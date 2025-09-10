Personalidade de Rafaella Justus vem à tona: 'Isso tem um pouco do Justus'

CARAS Brasil
Em entrevista à CARAS Brasil, a astróloga Vanessa Alvaiz aponta sobre a personalidade de Rafaella Justus e fala da nova fase que a jovem vive

Publicado em 10/09/2025, às 14h44

Astróloga aponta que Rafaella Justus herdou um pouco da personalidade dos pais - Foto: Reprodução/Instagram @rafapinheirojustus
Astróloga aponta que Rafaella Justus herdou um pouco da personalidade dos pais - Foto: Reprodução/Instagram @rafapinheirojustus

Rafaella Justus (16) é fênomeno nas redes sociais, onde só no Instagram conta com 2,7 milhões de seguidores e, apesar de muito jovem, chama atenção pelo seu carisma e maturidade na forma como lida com a vida

Filha de Roberto Justus (70) e Ticiane Pinheiro(49), Rafaella Justus, ou Rafa como também é conhecida, completou no final de julho mais um ano de vida. Em entrevista à CARAS Brasil, a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz aponta sobre a nova fase da jovem e revela detalhes de sua personalidade. 

Como ela é?

Segundo Vanessa, Rafaella Justus é uma canceriana, sol e lua no signo de câncer: "Ela tem o dom da empatia, da escuta, imaginação, criatividade, sabe lidar muito bem com dinheiro", diz. A astróloga aponta que a jovem tem uma facilidade grande com a comunicação. 

Na astrologia chinesa

Na astrologia chinesa, os signos dos animais atribuídos por ano representam como os outros percebem ou como estes indivíduos se apresentam. Vanessa Alvaiz vê que Rafa Justus é do signo de boi, o que faz dela uma pessoa focada no futuro. 

"Qualquer profissão que ela vá, vai saber trazer resultados, realizadora. Ela é de boi no signo chinês, é uma trabalhadora, constante, um pouco e sempre, não é de arriscar. Ela é constante, eficaz e realizadora", observa Vanessa. 

Um pouco de cada

Filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus também recebe a energia dos pais no Mapa Astral. Vanessa Alvaiz revela que a jovem herdou a alegria e leveza da mãe, enquanto recebeu do pai o talento para os negócios e responsabilidade. 

"É muito responsável, vai aprender muito a lidar com dinheiro. Ela pegou bem um pouco da Ticiane, a leveza, alegria e a espontaneidade da Tici, mas ela é direta e reta como o pai [...] Vai saber muito bem lidar com negócio, qualquer profissão que ela vá exercer, ela vai saber trazer muitos resultados, realizadora, isso tem um pouco do Justus. Ela vai pegar a cartilha do Roberto Justus e vai ser fiel à ele no trato dos negócios", diz. 

Começo de ciclo

O Ano Pessoal é um conceito da numerologia que identifica um número (de 1 a 9) que representa as energias e tendências de um ano específico para uma pessoa. A astróloga afirma que após o aniversário de Rafa Justus, agora ela entra no ano 1. 

"Começo de ciclo, muitas coisas aí se a abrem para ela, tem mudanças aí para ela, um novo ciclo se abrindo e, cada vez mais, ela vai dar voz à essa veia da comunicação que ela tem naturalmente", finaliza ao analisar caso da influenciadora Rafaella Justus. 

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DA INFLUENCIADORA RAFA JUSTUS NAS REDES SOCIAIS:

Vanessa Alvaiz é Astróloga/Astrologia Cármica Numeróloga, Psicanalista e Terapeuta Junguiana. É professora de astrologia na PUC (Pontifícia Universidade Católica) e autora do 8º ano da Agenda e Planner astrológico. Há 27 anos interpretando os astros.

