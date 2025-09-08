Astróloga revela sobre nova fase de Rafa Justus: 'Ela tem uma missão linda'

Em entrevista à CARAS Brasil, a astróloga Vanessa Alvaiz revela detalhes da personalidade de Rafa Justus e entrega sobre o ano dela
Rafaella Justus (16) é fênomeno nas redes sociais, onde só no Instagram conta com 2,7 milhões de seguidores e, apesar de muito jovem, chama atenção pelo seu carisma e maturidade na forma como lida com a vida. Para a astróloga Vanessa Alvaiz, este sucesso todo não é por acaso!
Filha de Roberto Justus (70) e Ticiane Pinheiro(49), Rafaella Justus, ou Rafa como também é conhecida, completou no final de julho mais um ano de vida. Em entrevista à CARAS Brasil, a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz aponta sobre a nova fase da jovem e revela detalhes de sua personalidade.
"Ela é uma canceriana, sol e lua no signo de câncer. Então, ela tem o dom da empatia, da escuta, imaginação, criatividade, sabe lidar muito bem com dinheiro. Tem estrela no comunicar, no falar, divertida, brilha por si só. Ela tem carisma", afirma.
Segundo a numerologia, todos temos um número associado, conhecido como o número de destino ou número pessoal. Este resultado é calculado com base na data de nascimento e revela características e tendências da personalidade de uma pessoa, além de influenciar na jornada de vida. No caso da Rafaella Justus, Vanessa Alvaiz aponta que ela recebe o 3.
"Essa facilidade em comunicar é natural dela. E esse três dela da comunicação, não é um 3 qualquer, vem do 21, que é a Coroa dos Magos, que é muito poderoso, altamente poderoso, que traz aí uma questão não só da comunicação, como também caminhos abertos para ela sempre", diz.
Vanessa Alvaiz revela Rafa Justus tem uma missão, que é trazer alegria para as pessoas. A astróloga reforça que, apesar de ser uma palavra bonita, este é um desafio que determinada pessoa precisa cumprir em sua trajetória.
"Ela tem uma missão linda que é levar alegria para as pessoas, trazer alegria, que é a missão a três. Me parece que ela faz isso muito bem. De qualquer maneira, ela sempre passa uma mensagem para as pessoas", declara.
O Ano Pessoal é um conceito da numerologia que identifica um número (de 1 a 9) que representa as energias e tendências de um ano específico para uma pessoa. A astróloga afirma que após o aniversário de Rafa Justus, agora ela entra no ano 1.
"Começo de ciclo, muitas coisas aí se a abrem para ela, tem mudanças aí para ela, um novo ciclo se abrindo e, cada vez mais, ela vai dar voz à essa veia da comunicação que ela tem naturalmente", finaliza ao analisar caso da influenciadora Rafaella Justus.
