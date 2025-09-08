Astróloga revela sobre nova fase de Rafa Justus: 'Ela tem uma missão linda'

Em entrevista à CARAS Brasil, a astróloga Vanessa Alvaiz revela detalhes da personalidade de Rafa Justus e entrega sobre o ano dela

Rafaella Justus (16) é fênomeno nas redes sociais, onde só no Instagram conta com 2,7 milhões de seguidores e, apesar de muito jovem, chama atenção pelo seu carisma e maturidade na forma como lida com a vida. Para a astróloga Vanessa Alvaiz, este sucesso todo não é por acaso!

Filha de Roberto Justus (70) e Ticiane Pinheiro(49), Rafaella Justus, ou Rafa como também é conhecida, completou no final de julho mais um ano de vida. Em entrevista à CARAS Brasil, a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz aponta sobre a nova fase da jovem e revela detalhes de sua personalidade.

"Ela é uma canceriana, sol e lua no signo de câncer. Então, ela tem o dom da empatia, da escuta, imaginação, criatividade, sabe lidar muito bem com dinheiro. Tem estrela no comunicar, no falar, divertida, brilha por si só. Ela tem carisma", afirma.

Comunicação com facilidade

Segundo a numerologia, todos temos um número associado, conhecido como o número de destino ou número pessoal. Este resultado é calculado com base na data de nascimento e revela características e tendências da personalidade de uma pessoa, além de influenciar na jornada de vida. No caso da Rafaella Justus, Vanessa Alvaiz aponta que ela recebe o 3.

"Essa facilidade em comunicar é natural dela. E esse três dela da comunicação, não é um 3 qualquer, vem do 21, que é a Coroa dos Magos, que é muito poderoso, altamente poderoso, que traz aí uma questão não só da comunicação, como também caminhos abertos para ela sempre", diz.

Foto: Reprodução/Instagram @rafapinheirojustus

Qual a missão de Rafa Justus?

Vanessa Alvaiz revela Rafa Justus tem uma missão, que é trazer alegria para as pessoas. A astróloga reforça que, apesar de ser uma palavra bonita, este é um desafio que determinada pessoa precisa cumprir em sua trajetória.

"Ela tem uma missão linda que é levar alegria para as pessoas, trazer alegria, que é a missão a três. Me parece que ela faz isso muito bem. De qualquer maneira, ela sempre passa uma mensagem para as pessoas", declara.

Começo de ciclo

O Ano Pessoal é um conceito da numerologia que identifica um número (de 1 a 9) que representa as energias e tendências de um ano específico para uma pessoa. A astróloga afirma que após o aniversário de Rafa Justus, agora ela entra no ano 1.

"Começo de ciclo, muitas coisas aí se a abrem para ela, tem mudanças aí para ela, um novo ciclo se abrindo e, cada vez mais, ela vai dar voz à essa veia da comunicação que ela tem naturalmente", finaliza ao analisar caso da influenciadora Rafaella Justus.

