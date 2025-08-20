Nome da filha de Key Alves e Bruno Rosa carrega ‘poder de influência’, aponta numeróloga

Ex-BBB e jogadora de vôlei Key Alves anunciou o nome da filha durante o chá revelação; astróloga explica o que a numerologia diz sobre a escolha

A jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves anunciou nesta terça-feira, 19, que espera uma menina, fruto de seu relacionamento com o cantor Bruno Rosa. Durante o chá revelação, além de compartilhar o sexo do bebê, o casal surpreendeu ao revelar o nome escolhido: RosaMaria.

Para entender melhor os significados por trás dessa escolha, a CARAS Brasil conversou com a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz, que destacou a força energética do nome. Segundo ela, apenas analisando o primeiro nome, já é possível perceber que a bebê terá um grande dom da comunicação.

“Nome é a sentença de vida”

Vanessa reforçou a importância da escolha: "Nome é muito importante. Pitágoras codificou: cada letra vale um número, cada número é uma energia. E tem uma frase que diz assim: 'o melhor presente que um pai e uma mãe podem dar para um filho é um nome'", disse.

Ela explicou que a beleza estética do nome não é o fator principal, mas sim as ferramentas que ele carrega.

"Não necessariamente que esse nome fosse bonito, não é a beleza em si, mas as ferramentas. Ferramentas que são os números, as letras, que são as energias. A gente pode apresentar o mesmo problema para duas, três pessoas com nomes diferentes, ferramentas diferentes, e cada uma vai resolver de uma maneira", destacou.

O peso das escolhas

De acordo com a numeróloga, o nome pode influenciar diretamente na forma como cada pessoa lida com desafios.

"Tem gente que demora uma vida para resolver um problema, as adversidades. Tem gente que sai rapidamente e tudo isso diz muito sobre essas ferramentas, essas energias que as pessoas têm", explicou.

Ela acrescentou ainda: "E nome, segundo Pitágoras, é a sentença de vida. Olha que forte: nome é a sentença de vida. Daí a importância de dar um nome forte, com ferramentas para esse indivíduo que vai passar por adversidades e coisas boas, como todos nós".

Vanessa também comentou sobre a ancestralidade: "Sobrenome carrega a ancestralidade. Então tem que entender qual é a história que essa criança vai trazer. Isso conta muito. Então tem a questão da energia e a das letras".

O significado de RosaMaria

Ao analisar a combinação do nome escolhido por Key Alves, a especialista revelou detalhes importantes: "Só Rosa Maria é muito pouco, mas analisando o nome, [mas] é a junção de dois nomes, Rosa e Maria, dá um número 32, que é muito bonito. É o número da comunicação . Esse 32 engloba o número 14, que é o poder de influenciar as pessoas pela comunicação . Engloba também o 23, que é a ajuda de poderosos na comunicação e uma proteção e a própria energia do 32, que é: ela vai precisar sempre sustentar as próprias opiniões ".

Ainda segundo ela, esse ponto é essencial para o futuro da bebê: " Ela precisa ter essa segurança em bancar tudo o que vai falar, tudo o que vai comunicar, e não ficar atrás das pessoas. Porque se ficar atrás dos conselhos e sugestões dos outros, pode se prejudicar. É um nome que dá um 32, que confere muitas possibilidades, todas no campo da comunicação ".

Vanessa foi além: "Eu arrisco dizer que é até o número do político: consegue falar, convencer, intermediar relações, mas desde que sustente as próprias opiniões, sem medo ".

Apesar do significado promissor, ela ressalta que outros fatores também precisam ser considerados: "É um número muito bacana, que dá amplamente um sinal verde para a comunicação. Mas lembrando: a gente está só no nome, e isso é pouco para analisar toda a energia dessa criança. Precisaria saber o sobrenome, a data e a missão".

Energia de movimento e mudança

Por fim, a numeróloga destacou outro ponto importante: "Levando em conta que RosaMaria dá um número bacana, ele também se reduz ao 5, que é movimento, mudança. Esse nome traz bastante ausências".

Ela esclareceu o conceito: "O que são ausências? São letras que correspondem a algum número, a alguma energia, e que não aparecem no nome. Mas também é raso falar, porque provavelmente ela vai ter outros sobrenomes, que podem trazer justamente os números que estão faltando só no RosaMaria".

