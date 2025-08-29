Astróloga revela sobre vida amorosa de Alice Wegmann: 'Isso realmente é dela'

Alice Wegmann interpreta Solange na novela Vale Tudo; em entrevista à CARAS Brasil, a astróloga Vanessa Alvaiz aponta sobre a vida amorosa da atriz

Alice Wegmann (29) está namorando! A atriz, que está no ar no remake de 'Vale Tudo' como Solange Duprat, fez sua primeira aparição pública ao lado do novo companheiro, Luiz Guilherme Niemeyer, na noite da última quinta-feira, 28, no Rio de Janeiro.

O casal marcou presença na festa pré-Carnaval 2026, realizada na Marquês de Sapucaí, e foi clicado na porta do evento por paparazzi. Para a ocasião especial, a artista apostou em um look de cor verde musgo, enquanto o namorado escolheu uma camisa e calça branca.

O que os astros revelam?

Para entender mais sobre a vida amorosa de Alice Wegmann, a CARAS Brasil entrevista a taróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz. Com base nos dados de nascimento da atriz, a profissional aponta algumas curiosidades.

"Ela é escorpiana com a lua em peixes. Então, tem essa capacidade de sentir, absorver, observar, pegar para ela, transmitir a sensação, os sentimentos, não é à toa que é uma grande atriz dessa nova geração. Já tem isso que auxilia muito", declara.

Qual número ela recebe?

Segundo a numerologia, toda pessoa tem um número pessoal associado à sua data de nascimento. No caso de Alice Wegmann, ela recebe o 14, significando que tem uma ótima capacidade para se comunicar e se expressar com o público.

"São pessoas altamente capacitadas a transmitir uma informação, comunicação. Não só na numerologia, como no sol e na lua também pela capacidade de perceber, sentir, absorver e repassar isso. Isso realmente é dela", afirma.

Ela tem uma missão

Vanessa Alvaiz revela que a atriz tem uma missão de vida nesta terra: "Ela precisa muito acreditar nela e fazer o que o coração dela manda. Tem uma missão muito bonita". Segundo a astróloga, Alice Wegmann precisa sentir o coração, a intuição dela e transmitir isso para o outro.

E na vida amorosa?

Vanessa revela que Alice Wegmann vive o ano 4, uma fase de muito trabalho, criar estruturas, novos alicerces. Depois do aniversário da atriz, em novembro, ela entra no ano 5, que é um período de movimento e mudança.

Na astrologia chinesa, Alice Wegmann é do signo de porco, isso signifca que ela sabe fazer muito bem a gestão da vida. Vanessa Alvaiz fala sobre a vida amorosa da atriz: "O amor para ela também precisa transmitir isso: alegria, viagens, conhecimento. Amor para ela precisa alimentar a alma dela".

"Nesse ano 4 assumindo um namoro, ano de estruturar, organizar a vida. Então, ela está pensando nisso, está trabalhando com afinco, mas, ao mesmo tempo, pensando: 'Eu também preciso me estruturar emocionalmente, posso dar conta de um amor'. Provavelmente, após o aniversário, ela vai querer desfrutar [ainda mais]", finaliza ao falar da atriz Alice Wegmann.

