Virginia se surpreende com reação de Maria Alice na festa de José Leonardo

Mais discreta e tímida, Maria Alice surpreende na festa de José Leonardo ao pegar o microfone para parabenizar o irmão; veja

A festa de aniversário de José Leonardo aconteceu em Goiânia nesta terça-feira, 9, e o evento luxuoso reuniu amigos e familiares de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Na hora dos parabéns, todos se reuniram perto do bolo, que era uma verdadeira obra de arte que imitava uma fazenda, e a filha primogênita do casal, Maria Alice, de 4 anos, surpreendeu com sua reação.

Sempre mais discreta e quieta, evitando aparecer em fotos ou em momentos com mais pessoas, a herdeira mais velha pegou a mãe de surpresa ao querer puxar os parabéns do irmão no microfone. Na frente de todos, a menina cantou a música e deixou a hora ainda mais especial.

"Viva o José! O parabéns de hoje a Mariazinha quis puxar, detalhe: ela não gosta de cantar parabéns, mas fez pelo irmão", contou a influenciadora sobre a iniciatvia da garota.

A festa de José Leonardo teve como tema fazenda, assim como a decoração de seu quarto. No evento, uma loja de lembrancinhas foi montada. O bolo gigante foi feito por um confeiteiro de alto padrão e contou com detalhes comestíveis impressionantes.

Virginia se surpreende com Maria Alice no aniversário de José Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram

As lembrancinhas do aniversário de José Leonardo

A festa de aniversário de José Leonardo aconteceu em Goiânia nesta terça-feira, 9, e claro que o evento foi luxuoso. Além do espaço montado com o tema de fazenda, uma loja de lembrancinhas foi disponibilizada para os convidados de Virginia Fonseca e Zé Felipe.

As responsáveis pelo organização, Tana Lobo e Cristal Lobo, compartilharam um vídeo mostrando detalhes dos mimos que as pessoas podiam levar para a casa. Por ser uma loja, os presentes podiam pegar uma sacola personalizada para ir colocando os itens escolhidos.

Entre as lembrancinhas tinham: lata com chocolates, brinquedos educativos, mala de rodinhas, lancheira térmica interativa e muito mais. Tudo foi confeccionado com a identidade visual criada para José Leonardo, a mesma que foi usada na decoração do quarto do bebê. Veja todas as lembrancinhas aqui!