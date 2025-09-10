CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Festas
  2. Virginia se surpreende com reação de Maria Alice na festa de José Leonardo
Festas / Irmãos

Virginia se surpreende com reação de Maria Alice na festa de José Leonardo

Mais discreta e tímida, Maria Alice surpreende na festa de José Leonardo ao pegar o microfone para parabenizar o irmão; veja

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 10/09/2025, às 08h04

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Virginia se surpreende com Maria Alice na festa de José Leonardo
Virginia se surpreende com Maria Alice na festa de José Leonardo - Reprodução/Instagram

A festa de aniversário de José Leonardo aconteceu em Goiânia nesta terça-feira, 9, e o evento luxuoso reuniu amigos e familiares de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Na hora dos parabéns, todos se reuniram perto do bolo, que era uma verdadeira obra de arte que imitava uma fazenda, e a filha primogênita do casal, Maria Alice, de 4 anos, surpreendeu com sua reação.

Sempre mais discreta e quieta, evitando aparecer em fotos ou em momentos com mais pessoas, a herdeira mais velha pegou a mãe de surpresa ao querer puxar os parabéns do irmão no microfone. Na frente de todos, a menina cantou a música e deixou a hora ainda mais especial.

"Viva o José! O parabéns de hoje a Mariazinha quis puxar, detalhe: ela não gosta de cantar parabéns, mas fez pelo irmão", contou a influenciadora sobre a iniciatvia da garota.

A festa de José Leonardo teve como tema fazenda, assim como a decoração de seu quarto. No evento, uma loja de lembrancinhas foi montada. O bolo gigante foi feito por um confeiteiro de alto padrão e contou com detalhes comestíveis impressionantes.

Virginia se surpreende com Maria Alice no aniversário de José Leonardo
Virginia se surpreende com Maria Alice no aniversário de José Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram

As lembrancinhas do aniversário de José Leonardo

A festa de aniversário de José Leonardo aconteceu em Goiânia nesta terça-feira, 9, e claro que o evento foi luxuoso. Além do espaço montado com o tema de fazenda, uma loja de lembrancinhas foi disponibilizada para os convidados de Virginia Fonseca e Zé Felipe.

As responsáveis pelo organização, Tana Lobo e Cristal Lobo, compartilharam um vídeo mostrando detalhes dos mimos que as pessoas podiam levar para a casa. Por ser uma loja, os presentes podiam pegar uma sacola personalizada para ir colocando os itens escolhidos.

Entre as lembrancinhas tinham: lata com chocolates, brinquedos educativos, mala de rodinhas, lancheira térmica interativa e muito mais. Tudo foi confeccionado com a identidade visual criada para José Leonardo, a mesma que foi usada na decoração do quarto do bebê. Veja todas as lembrancinhas aqui!

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

Maria AliceZé FelipeVirginiaJosé Leonardoaniversário josé leonardo
Virginia Fonseca Virginia Fonseca  Zé Felipe Zé Felipe   

Leia também

Batizado

Leonardo com o neto caçula, José Leonardo - Foto: Reprodução / Instagram; @danilogouveiaphotoart

Leonardo abre álbum de fotos do batizado do neto, José Leonardo: 'Vovô ama'

Família

Poliana Rocha e José Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram

Gostou? Poliana Rocha dá sua opinião sobre o batizado e festa do neto caçula

Uau!

Fabiana Justus escolhe bolo estiloso para seu aniversário - Reprodução/Instagram

Que bolo é esse? Fabiana Justus escolhe modelo estiloso para seu aniversário

Uau!

Bolo de José Leonardo imitou uma fazenda - Reprodução/Instagram

Fazenda comestível: veja os detalhes do bolo do aniversário de José Leonardo

Uau!

Aniversário de José Leonardo teve loja de lembrancinhas - Reprodução/Instagram

As lembrancinhas do aniversário de José Leonardo; veja a loja montada

Família

Virginia Fonseca, José Leonardo e Zé Felipe - Foto: Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca e Zé Felipe reaparecem juntos na festa de 1 ano do filho

Últimas notícias

Leonardo com o neto caçula, José LeonardoLeonardo abre álbum de fotos do batizado do neto, José Leonardo: 'Vovô ama'
Virginia Fonseca, José Leonardo e Zé FelipeO gesto simbólico de Virginia para apoiar o trabalho do ex, Zé Felipe
Poliana Rocha e José LeonardoGostou? Poliana Rocha dá sua opinião sobre o batizado e festa do neto caçula
Henrique Fogaça com a filha, OlíviaHenrique Fogaça abre o coração sobre condição da filha: 'Vivo essa realidade'
Carol Peixinho ficou em choque com reação de Thiaguinho ao contar a gravidezCarol Peixinho ficou chocada com reação de Thiaguinho ao saber da gravidez: 'Mal'
Terra Nostra: ator de 72 anos morreu após sofrer com insuficiência respiratóriaAtor de Terra Nostra morreu aos 72 anos lutando contra insuficiência respiratória
Angela Ro RoEx de Angela Ro Ro recorda últimos momentos da cantora em hospital: 'Lutou'
Virginia se surpreende com Maria Alice na festa de José LeonardoVirginia se surpreende com reação de Maria Alice na festa de José Leonardo
Victor MaiaVictor Maia celebra a música brasileira com artistas LGBTQ+: 'Sempre embalou a minha vida'
Neymar Jr e Bruna Biancardi são pais de Mavie e MelBruna Biancardi exibe foto inédita da filha caçula: 'Parecida com quem?'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade