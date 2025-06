Saiba quais são as atrações da festa de 4 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe

Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe, comemora seus 4 anos com uma festa repleta de atrações em Goiânia, nesta segunda-feira, 02

A primogênita Maria Alice, filha da influenciadora Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, completou 4 anos na última sexta-feira, 30, e receberá uma festa especial nesta segunda, 2, em Goiânia. A celebração contará com diversos shows para animar os convidados presentes.

Segundo o Portal LeoDias, a programação musical da festa contará com os seguintes shows para animar os convidados:

Hugo & Guilherme

Kamisa 10

DJ John

Programação do aniversário de Maria Alice

A primogênita da influencer Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, Maria Alice, completa quatro anos na sexta-feira, 30. Na data especial, a empresária tem mostrado a programação especial que preparou para celebrar o dia da pequena. O momento festivo acontece, inclusive, três dias após o anúncio do fim do casamento dos dois.

Sem a presença do ex-marido na celebração, que estava em Coimbra, Portugal, para realizar uma série de shows, Virginia mostrou como Maria Alice tem aproveitado o seu aniversário, confira mais detalhes!

Decoração da festa

A influenciadora digital Virginia Fonseca já está na contagem regressiva para o início da festa de aniversário de 4 anos da filha mais velha, Maria Alice. O evento acontecerá na tarde desta segunda-feira, 2, em Goiânia, e terá decoração luxuosa.

Tanto que, no final da manhã, a estrela foi até o local do evento para fazer uma live dos seus produtos de beleza e revelou detalhes da decoração. A festa tem o tema de Céu da Maria Alice e está repleta de detalhes.

Nas imagens, Virginia revelou que o teto da casa de festas foi enfeitado com várias bexigas brancas, as paredes foram estampadas com um céu em tons de rosa e o local foi enfeitado com imagens de anjos pendurados e também no telão de projeções.

