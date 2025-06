Virginia Fonseca revela detalhes da decoração da festa da filha, Maria Alice

O céu de Maria Alice! Virginia Fonseca faz live direto do local da festa de aniversário da filha e revela detalhes da decoração

A influenciadora digital Virginia Fonseca já está na contagem regressiva para o início da festa de aniversário de 4 anos da filha mais velha, Maria Alice. O evento acontecerá na tarde desta segunda-feira, 2, em Goiânia, e terá decoração luxuosa.

Tanto que, no final da manhã, a estrela foi até o local do evento para fazer uma live dos seus produtos de beleza e revelou detalhes da decoração. A festa tem o tema de Céu da Maria Alice e está repleta de detalhes.

Nas imagens, Virginia revelou que o teto da casa de festas foi enfeitado com várias bexigas brancas, as paredes foram estampadas com um céu em tons de rosa e o local foi enfeitado com imagens de anjos pendurados e também no telão de projeções.

Vale lembrar que a festa de Maria Alice marcará a primeira aparição oficial de Virginia e Zé Felipe como ex-casal após o anúncio do fim do casamento. Desde que anunciaram a separação, os dois não foram vistos juntos, mas estão confirmados no aniversário da herdeira.

Virginia esteve em evento religioso com as filhas

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca, de 26 anos, compartilhou em suas redes sociais, na noite do último sábado, 31, registros ao lado das filhas Maria Alice e Maria Flor durante o evento católico Totus Tuus, que celebrou sua décima edição em Goiânia.

“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6”, escreveu a influenciadora na legenda da publicação.

Nos comentários, fãs e amigos de Virgínia deixaram elogios e mensagens carinhosas. Rafa Uccman escreveu: “Lindas”. Uma internauta também desejou: “Que Deus continue abençoando a família de vocês sempre!”. Outros ainda comentaram: “Amo vocês!”.

