Pais de Michel Teló celebram as Bodas de Ouro com cerimônia e festa

Pais de Michel Teló, Aldo e Nina Teló reuniram os filhos e familiares para a celebração das Bodas de Ouro, que são 50 anos de casamento

Pais do cantor Michel Teló, Aldo e Nina Teló reuniram os filhos e familiares no último sábado, 27, para a celebração das Bodas de Ouro, que representa os 50 anos de casamento. Eles realizaram uma cerimônia religiosa e também uma festa sofisticada para marcar a data especial.

Nas redes sociais, uma das noras deles, a cantora Gabi Luthai, mostrou imagens do casal ao lado dos três filhos na porta da igreja e também a família toda dançando na festa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabi Luthai (@gabiluthai)

Festa do filho de Michel Teló

O filho da atriz Thais Fersoza e do cantor Michel Teló, Teodoro, está completando oito anos nesta sexta-feira, 25. Para comemorar a data especial, o pequeno escolheu um bolo com o tema 'Minecraft', que foi compartilhado pela mamãe coruja em uma publicação nas redes sociais.

A imagem mostra um bolo temático de Minecraft, decorado com personagens do jogo, incluindo o Steve, um porquinho rosa e blocos pixelados característicos do universo do game. Na frente do bolo, foi adicionada uma placa azul com o nome Teodoro em letras pretas e destacadas.

Ao compartilhar a imagem, Thais adicionou na legenda: "Um dia muito feliz!!!! Teodoro faz 8!!!!". Vale lembrar que Michel Teló e Thais Fersoza também são pais de Melinda, de oito anos.