CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Festas
  2. Malvino Salvador mostra comemoração intimista no aniversário da filha
Festas / Aniversário!

Malvino Salvador mostra comemoração intimista no aniversário da filha

O ator Malvino Salvador mostrou a família reunida para comemorar o aniversário de 11 anos de Ayra, sua filha com Kyra Gracie

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 09/09/2025, às 09h40

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Malvino Salvador comemora o aniversário da filha
Malvino Salvador comemora o aniversário da filha - Foto: Reprodução/Instagram

Malvino Salvador usou as redes nesta terça-feira, 9, para mostrar a comemoração intimista do aniversário de sua filha, Ayra. A menina, fruto de seu casamento com a ex-lutadora de Jiu-Jitsu Kyra Gracie, completou 11 anos, e ganhou uma festa simples.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ator mostrou os familiares reunidos para comemorar a data especial. No vídeo, a aniversariante surge sorridente com seu bolo todo de chocolate enquanto os convidados cantam o 'parabéns pra você'. 

Ao dividir a gravação, Malvino falou sobre a comemoração intimista. "Hoje foi dia de festa de novo pra nossa Ayra! No fim de semana ela já tinha curtido com as amigas, mas hoje rolou a comemoração oficial com a família: avós, tios, primos, todo mundo junto cantando parabéns e enchendo ela de carinho!", falou o artista.

"Muito importante é ter a família por perto nesses momentos… é onde ficam as lembranças que a gente leva pra vida inteira! Parabéns minha princesa! Te AMO demais!", completou Malvino, que também é pai de Kyara, de oito anos, Ryan, quatro, e Sofia, de 16. A primogênita do ator é fruto de um relacionamento anterior. 

Confira: 

Malvino Salvador revela maior aprendizado com os filhos

"A paternidade, para mim, é a experiência mais incrível que eu pude vivenciar", é assim que Malvino Salvador aponta as transformações em sua vida após o nascimento dos filhos. Ele é pai de Ayra, Kyara, Rayan e Sofia, não economizando elogios para se referir aos herdeiros. 

Em entrevista à CARAS Brasil, comentou o impacto que a paternidade trouxe à sua vida. O ator compartilhou os aprendizados que teve com cada um dos filhos, destacando a importância de estar presente em todas as fases e construir vínculos de afeto. 

"Hoje, com meus quase 50 anos, eu sinto que ser pai, esta responsabilidade de estar junto, presente no dia a dia, dar amor, é isso que me fortalece. É como se o olhar dos meus filhos me mostrasse quem eu sou hoje. Para mim, é isso que é ser pai", declara. 

Malvino Salvador aponta que a maior lição que aprendeu com os filhos é que todos são individuais e únicos. "Entender que você nunca vai criar dois filhos da mesma forma, no meu caso, quatro, criar sim com valores, as mesmas responsabilidades, mas a gente deve entender que cada um deles é único no universo", diz. O ator ainda confessa o grande desafio da paternidade. 

"Acho que o grande desafio e a beleza de ser pai é compreender como cada um deles é. Eu sinto que cada um deles veio com uma missão diferente no mundo. Tenho certeza de que meus filhos me ensinaram que ser pai é acolher, dar amor, carinho, atenção, mas também cobrar para que eles possam seguir o caminho da bem-aventurança", revela. Saiba mais!

Leia também:Fora da TV há seis anos, Malvino Salvador revela por que se afastou das novelas

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

filhamalvino salvadoraniversáriofesta
Malvino Salvador Malvino Salvador   

Leia também

Mudança!

Virginia e Zé Felipe comemoram aniversário do filho separados - Foto: Reprodução / Instagram

Pela 1ª vez, Virginia e Zé Felipe comemoram aniversário do filho separados

Spoiler

Virginia Fonseca mostra detalhes da decoração da festa do filho - Foto: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca revela detalhes da festa de 1 ano de José Leonardo

Comemoração

Zé Felipe faz festa para o filho caçula - Foto: Reprodução/Instagram

Zé Felipe faz festa para José Leonardo sem Virginia Fonseca

José Leonardo

Virginia Fonseca, Zé Felipe e os filhos - Foto: Reprodução/Instagram

Saiba como será a festa de aniversário de 1 ano do filho de Virginia e Zé Felipe

Aniversário

Vivi Araujo e Guilherme Militão com o filho, Joaquim - Foto: Reprodução / Instagram; @crismonteiro.fotografia

Filho de Viviane Araujo comemora aniversário de 3 anos com festão luxuoso

celebração

Luciano Huck e Angélica - Foto: Reprodução/Instagram

Luciano Huck e Angélica impuseram proibição aos convidados em festa na mansão: 'Nossa casa'

Últimas notícias

Celso (Rainer Cadete)Êta Mundo Melhor!: Chantagem de vilão coloca Celso em situação desesperadora
O cantor Zé Neto enfrentou o vício em cigarro eletrônicoMédico alerta para vício enfrentado por Zé Neto: 'Risco de dependência muito maior'
Angela Ro Ro estava internada em um hospital desde julhoAngela Ro Ro morre aos 75 anos e médico alerta: 'Idade avançada é um fator importante'
Eliezer se revolta ao ver crítica sobre corpo de Viih TubeEliezer se revolta ao ver crítica sobre bumbum de Viih Tube: 'Minha mulher'
Key Alves será mamãe da pequena RosamariaKey Alves declara sobre gravidez: 'Não tem como não ser transformada por algo tão grandioso'
Whindersson Nunes e Luísa SonzaWhindersson Nunes revela de quem partiu a decisão do término com Luísa Sonza
Malvino Salvador comemora o aniversário da filhaMalvino Salvador mostra comemoração intimista no aniversário da filha
NoneOfertas App Day Amazon: 42% de desconto na Air Fryer da Philips Walita
Tati Machado e Ana Maria BragaTati Machado revela conselho de Ana Maria Braga antes de assumir o Mais Você
Travis Scott marca presença em after partyTravis Scott marca presença em after party em São Paulo
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade