Malvino Salvador mostra comemoração intimista no aniversário da filha

O ator Malvino Salvador mostrou a família reunida para comemorar o aniversário de 11 anos de Ayra, sua filha com Kyra Gracie

Malvino Salvador usou as redes nesta terça-feira, 9, para mostrar a comemoração intimista do aniversário de sua filha, Ayra. A menina, fruto de seu casamento com a ex-lutadora de Jiu-Jitsu Kyra Gracie, completou 11 anos, e ganhou uma festa simples.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ator mostrou os familiares reunidos para comemorar a data especial. No vídeo, a aniversariante surge sorridente com seu bolo todo de chocolate enquanto os convidados cantam o 'parabéns pra você'.

Ao dividir a gravação, Malvino falou sobre a comemoração intimista. "Hoje foi dia de festa de novo pra nossa Ayra! No fim de semana ela já tinha curtido com as amigas, mas hoje rolou a comemoração oficial com a família: avós, tios, primos, todo mundo junto cantando parabéns e enchendo ela de carinho!", falou o artista.

"Muito importante é ter a família por perto nesses momentos… é onde ficam as lembranças que a gente leva pra vida inteira! Parabéns minha princesa! Te AMO demais!", completou Malvino, que também é pai de Kyara, de oito anos, Ryan, quatro, e Sofia, de 16. A primogênita do ator é fruto de um relacionamento anterior.

Confira:

Malvino Salvador revela maior aprendizado com os filhos

"A paternidade, para mim, é a experiência mais incrível que eu pude vivenciar", é assim que Malvino Salvador aponta as transformações em sua vida após o nascimento dos filhos. Ele é pai de Ayra, Kyara, Rayan e Sofia, não economizando elogios para se referir aos herdeiros.

Em entrevista à CARAS Brasil, comentou o impacto que a paternidade trouxe à sua vida. O ator compartilhou os aprendizados que teve com cada um dos filhos, destacando a importância de estar presente em todas as fases e construir vínculos de afeto.

"Hoje, com meus quase 50 anos, eu sinto que ser pai, esta responsabilidade de estar junto, presente no dia a dia, dar amor, é isso que me fortalece. É como se o olhar dos meus filhos me mostrasse quem eu sou hoje. Para mim, é isso que é ser pai", declara.

Malvino Salvador aponta que a maior lição que aprendeu com os filhos é que todos são individuais e únicos. "Entender que você nunca vai criar dois filhos da mesma forma, no meu caso, quatro, criar sim com valores, as mesmas responsabilidades, mas a gente deve entender que cada um deles é único no universo", diz. O ator ainda confessa o grande desafio da paternidade.

"Acho que o grande desafio e a beleza de ser pai é compreender como cada um deles é. Eu sinto que cada um deles veio com uma missão diferente no mundo. Tenho certeza de que meus filhos me ensinaram que ser pai é acolher, dar amor, carinho, atenção, mas também cobrar para que eles possam seguir o caminho da bem-aventurança", revela. Saiba mais!

