Fora da TV há seis anos, Malvino Salvador revela por que se afastou das novelas

O ator Malvino Salvador, que está longe das novelas desde 'A Dona do Pedaço', abriu o jogo sobre sua decisão de ficar afastado da TV

Malvino Salvadorabriu o jogo sobre o motivo de estar fora da televisão. Longe das novelas desde 2019, quando interpretou o personagem Agno em A Dona do Pedaço, da Globo, o ator revelou que decidiu priorizar sua família.

Em entrevista ao portal LeoDias, o marido de Kyra Gracie contou que já surgiram convites, mas ele teria que ficar longe de casa por muito tempo. "Quem sabe [eu não volte]? Vamos ver, porque as oportunidades que apareceram... Cara, tinha que ficar muito tempo longe da minha família, então não dava mais. Estou com filho pequenininho, não dá. Hoje, a minha família e o trabalho, obviamente, são as minhas prioridades", afirmou.

Durante esse período longe da TV, Malvino tem se dedicado aos negócios, incluindo a academia de artes marciais que abriu com a esposa. "Como estou muito concentrado na nossa academia e com outros negócios de que sou sócio também, acaba me tirando muito tempo, em primeiro lugar. E esse tempo que sobra, eu quero estar com a minha família", explicou.

Por fim, o ator não descartou a possibilidade de voltar a fazer novelas. "Se pintasse, obviamente, alguma coisa boa aqui no Rio, que eu pudesse conciliar, sim, mas não pintou até agora", completou ele, que é pai de Sofia Salvador, de 16 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Ana Ceolin, e de Ayra, de 10, Kyara, de oito, e Rayan, de quatro, seus filhos com Kyra.

Malvino Salvador fala sobre saída da Globo

O ator Malvino Salvador saiu da Globo em 2020, e falou sobre a decisão em entrevista para a coluna da jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

"Acredito que as pessoas receberam essa notícia com mais impacto do que eu. Essa mudança faz parte do nosso mercado atual! Tenho uma parceria de mais de 15 anos com a Globo e ela pode continuar. O que muda é que agora não há exclusividade. O que pode ser muito bom, inclusive", disse ele na ocasião.

