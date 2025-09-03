Malvino Salvador revela maior aprendizado com os filhos: 'É isso que é ser pai'

Em entrevista à CARAS Brasil, Malvino Salvador faz confissão sobre a relação com os filhos e revela maior aprendizado sendo pai

"A paternidade, para mim, é a experiência mais incrível que eu pude vivenciar", é assim que Malvino Salvador (49) aponta as transformações em sua vida após o nascimento dos filhos. Ele é pai de Ayra, Kyara, Rayan e Sofia, não economizando elogios para se referir aos herdeiros.

Em entrevista à CARAS Brasil, comentou o impacto que a paternidade trouxe à sua vida. O ator compartilhou os aprendizados que teve com cada um dos filhos, destacando a importância de estar presente em todas as fases e construir vínculos de afeto.

"Hoje, com meus quase 50 anos, eu sinto que ser pai, esta responsabilidade de estar junto, presente no dia a dia, dar amor, é isso que me fortalece. É como se o olhar dos meus filhos me mostrasse quem eu sou hoje. Para mim, é isso que é ser pai", declara.

Qual a maior lição?

Malvino Salvador aponta que a maior lição que aprendeu com os filhos é que todos são individuais e únicos. "Entender que você nunca vai criar dois filhos da mesma forma, no meu caso, quatro, criar sim com valores, as mesmas responsabilidades, mas a gente deve entender que cada um deles é único no universo", diz. O ator ainda confessa o grande desafio da paternidade.

"Acho que o grande desafio e a beleza de ser pai é compreender como cada um deles é. Eu sinto que cada um deles veio com uma missão diferente no mundo. Tenho certeza de que meus filhos me ensinaram que ser pai é acolher, dar amor, carinho, atenção, mas também cobrar para que eles possam seguir o caminho da bem-aventurança", revela.

'Buscar o caminho da verdade'

Malvino Salvador não esconde o quanto a paternidade transformou sua vida. Para o ator, estar presente no dia a dia dos filhos é um aprendizado constante, muito além da busca por uma imagem de perfeição.

"Eu quero que eles cresçam com a certeza de que fui um pai que sempre esteve com eles, não como um pai perfeito, isso não existe, mas um pai que acolheu e tentou acertar mesmo nos momentos em que errou", menciona.

"Quero que meus filhos saibam que foram amados todos os dias, em todos os momentos, quero que eles possam respeitar o próximo, tenham coragem, garra para buscar os seus sonhos, mas que possam com isso buscar o caminho da verdade, honra e lealdade", finaliza o ator Malvino Salvador.

