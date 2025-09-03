CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Datas Especiais
  2. Malvino Salvador revela maior aprendizado com os filhos: 'É isso que é ser pai'
Datas Especiais / ENTREVISTA

Malvino Salvador revela maior aprendizado com os filhos: 'É isso que é ser pai'

Em entrevista à CARAS Brasil, Malvino Salvador faz confissão sobre a relação com os filhos e revela maior aprendizado sendo pai

Felipe França
por Felipe França
[email protected]

Publicado em 03/09/2025, às 17h45

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Malvino Salvador é pai de Ayra, Kyara, Rayan e Sofia - Foto: Sergio Zalis/Globo
Malvino Salvador é pai de Ayra, Kyara, Rayan e Sofia - Foto: Sergio Zalis/Globo

"A paternidade, para mim, é a experiência mais incrível que eu pude vivenciar", é assim que Malvino Salvador (49) aponta as transformações em sua vida após o nascimento dos filhos. Ele é pai de AyraKyara, Rayan e Sofia, não economizando elogios para se referir aos herdeiros. 

Em entrevista à CARAS Brasil, comentou o impacto que a paternidade trouxe à sua vida. O ator compartilhou os aprendizados que teve com cada um dos filhos, destacando a importância de estar presente em todas as fases e construir vínculos de afeto. 

"Hoje, com meus quase 50 anos, eu sinto que ser pai, esta responsabilidade de estar junto, presente no dia a dia, dar amor, é isso que me fortalece. É como se o olhar dos meus filhos me mostrasse quem eu sou hoje. Para mim, é isso que é ser pai", declara. 

Qual a maior lição?

Malvino Salvador aponta que a maior lição que aprendeu com os filhos é que todos são individuais e únicos. "Entender que você nunca vai criar dois filhos da mesma forma, no meu caso, quatro, criar sim com valores, as mesmas responsabilidades, mas a gente deve entender que cada um deles é único no universo", diz. O ator ainda confessa o grande desafio da paternidade. 

"Acho que o grande desafio e a beleza de ser pai é compreender como cada um deles é. Eu sinto que cada um deles veio com uma missão diferente no mundo. Tenho certeza de que meus filhos me ensinaram que ser pai é acolher, dar amor, carinho, atenção, mas também cobrar para que eles possam seguir o caminho da bem-aventurança", revela. 

'Buscar o caminho da verdade'

Malvino Salvador não esconde o quanto a paternidade transformou sua vida. Para o ator, estar presente no dia a dia dos filhos é um aprendizado constante, muito além da busca por uma imagem de perfeição.

"Eu quero que eles cresçam com a certeza de que fui um pai que sempre esteve com eles, não como um pai perfeito, isso não existe, mas um pai que acolheu e tentou acertar mesmo nos momentos em que errou", menciona. 

"Quero que meus filhos saibam que foram amados todos os dias, em todos os momentos, quero que eles possam respeitar o próximo, tenham coragem, garra para buscar os seus sonhos, mas que possam com isso buscar o caminho da verdade, honra e lealdade", finaliza o ator Malvino Salvador. 

Leia mais: Malvino Salvador compartilha foto inédita ao lado dos quatro filhos: 'Lindezas'

CONFIRA A CHAMADA DA ENTREVISTA DE MALVINO SALVADOR À CARAS TV NAS REDES SOCIAIS:

Felipe França

Felipe França é jornalista formado pela Faculdade Cásper Líbero (FCL). É repórter de pautas especiais do Grupo Perfil. Tem passagens pela Coluna Flávio Ricco, no R7, e pela TV Gazeta. Possui paixão pelo universo da televisão, novelas e celebridades. Gosta da arte de ouvir histórias e pessoas.

malvino salvadorfilhospaternidade
Malvino Salvador Malvino Salvador   

Leia também

Parabéns!

Luciano Huck e Xuxa - Foto: TV Globo / Sergio Zalis

Xuxa faz homenagem em aniversário de Luciano Huck: “Seja muito feliz!”

Parabéns!

Gusttavo Lima ganha bolo dos filhos - Reprodução/Instagram

Gusttavo Lima ganha bolo de aniversário 'cutucado'; veja

Aniversário!

Catia Fonseca manda recado para Luciano Huck - Reprodução/Instagram

Catia Fonseca manda recado para Luciano Huck: 'Desejo'

Pedido

Luciano Huck - Foto: Reprodução/Instagram

Luciano Huck aproveita aniversário de 54 anos para fazer apelo: 'Meu pedido'

Amor!

Angélica faz declaração para Luciano Huck - Reprodução/Instagram

No aniversário de Luciano Huck, Angélica faz declaração especial; veja

Homenagem!

Mônica Martelli comemora o aniversário da filha, Julia - Foto: Reprodução/Instagram

Mônica Martelli posta registros raros com a filha em data especial: 'Mudou a minha vida'

Últimas notícias

Fabiana Justus fala sobre doador de medulaFabiana Justus detalha primeiro contato com doador de medula: 'A carta mais perfeita'
Adriane GalisteuVeja a lista dos participantes cotados para A Fazenda 17
MC Guimê será pai pela primeira vezPsicóloga explica como susto com a esposa grávida impacta emocionalmente MC Guimê: 'Alterações'
Isabelle DrummondIsabelle Drummond revela motivo de sumiço nas telonas após seis anos
Virginia e Vini JrVirginia e Vini Jr. são flagrados juntos deixando iate de luxo na Espanha
Malvino Salvador é pai de Ayra, Kyara, Rayan e SofiaMalvino Salvador revela maior aprendizado com os filhos: 'É isso que é ser pai'
Amanda DjehdianMédica explica condição que levou Amanda Djehdian à cirurgia: 'É crônica'
Amanda DjehdianMédica explica benefícios além da estética em cirurgia de Amanda Djehdian para lipedema
Ricardo TeodoroRicardo Teodoro fala sobre Olavinho e revela o futuro do personagem
Estela (Larissa Manoela)Êta Mundo Melhor!: Estela reage após promessa inusitada de Anabela
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade