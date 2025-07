Mãe de Zezé Di Camargo marca presença na festa de mesversário da neta caçula

Graciele Lacerda, mulher de Zezé Di Camargo, postou as fotos da festa de mesversário da filha, Clara, que contou com a presença de Helena Camargo

Graciele Lacerda usou as redes sociais nesta sexta-feira, 25, para mostrar as fotos da festa de mesversário de Clara, sua filha com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo.

A menina completou sete meses de vida e ganhou uma festa com o tema da princesa Rapunzel, em Goiânia, com direito a presença da avó paterna, Helena Camargo, e outros familiares. Para a festa, a bebê surgiu fantasiada como a personagem, com direito a uma trança na cabeça.

Graciele também combinou seu look com o da filha. A influenciadora digital surgiu usando um vestido lilás e uma sandália, além disso, ela também fez uma trança em seu cabelo. Já Zezé usou uma camiseta branca e uma calça.

Ao dividir os registros, a mamãe se derreteu: "Era uma vez… uma princesa morena, de cabelos curtinhos e olhos curiosos, que completou 7 meses! No alto da sua torre imaginária, ela não precisou de tranças longas pra encantar, bastou o seu sorriso e olhar meigo para iluminar as nossas vidas! Filha, como te amamos!", escreveu a famosa na legenda.

Antes da festa, Graciele encantou ao mostrar os detalhes do look de Clara para sua festa. "Hoje é dia de soltar as tranças e comemorar: a nossa princesinha Clara, que completa 7 meses! E dessa vez, o nosso castelo foi montado em Goiânia, com direito a muito amor e a presença especial da vovó Helena! Nossa Clara Rapunzel comemora sete meses de luz, de descobertas, de sonhos e de muito amor!", disse ela.

Confira:

Zezé Di Camargo celebra sete meses de Clara

Filha da influenciadora digital Graciele Lacerda e do cantor Zezé Di Camargo, a pequena Clara Lacerda Camargo, completa sete meses de vida nesta sexta-feira, 25. E o papai coruja fez questão de comemorar a data especial com uma declaração nas redes sociais.

Nos stories de seu perfil, o cantor compartilhou um registro do mesversário da filha, que teve como tema a princesa Rapunzel. Para a ocasião, Clara apareceu com um vestido igual ao da personagem e uma trança no cabelo. "Feliz 7 meses, princesa linda do papai", escreveu ele na publicação. Veja o vídeo!

