Hulk Paraíba comemora o aniversário de 12 anos da filha com festão luxuoso

Filha do jogador Hulk Paraíba, a pequena Alice celebrou a chegada de seus 12 anos em uma festa temática preparada pelo pai; veja fotos

Alice, filha do jogador de futebol Hulk Paraíba, celebrou a chegada dos 12 anos de vida em grande estilo! A menina, fruto do antigo casamento do atleta com Iran Ângelo, ganhou um festão temático do pai para comemorar a data especial ao lado de amigos e familiares.

Por meio das redes sociais, Hulk mostrou detalhes do evento luxuoso, que contou com uma decoração caprichada cheia de brilhos. Os convidados da festa de Alice ainda aproveitaram diversas brincadeiras como escalada, piscina de bolinhas e espaço para balanços.

Nas imagens compartilhadas pelo atleta do Atlético Mineiro, é possível notar a presença dos demais filhos do jogador: Ian e Tiago, também frutos da antiga união do famoso com Iran Ângelo; e Zaya e Aisha, herdeiras de Hulk Paraíba com Camila Ângelo, sua atual esposa. As meninas, inclusive, vestiram looks iguais ao da aniversariante.

Pai coruja, o jogador de futebol se declarou à aniversariante do dia na legenda da publicação: " Hoje a minha princesa Alice completa 12 anos! Filha, você é um presente de Deus na minha vida, uma alegria que ilumina todos os meus dias. Ver você crescendo, sonhando e se tornando essa menina maravilhosa enche meu coração de orgulho e amor ", iniciou ele.

" Que essa nova fase seja cheia de bênçãos, saúde, paz, amizades verdadeiras e muitos sonhos realizados. Estarei sempre ao seu lado, torcendo, cuidando e te amando incondicionalmente. Feliz aniversário, minha princesa ", completou Hulk Paraíba.

Veja as fotos do aniversário da filha de Hulk Paraíba e Iran Ângelo:

Hulk Paraíba e a filha, Alice - Foto: Reprodução / Instagram; @fotografia.ami

Hulk Paraíba com os cinco filhos - Foto: Reprodução / Instagram; @fotografia.ami

Alice, filha de Hulk Paraíba e Iran Ângelo - Foto: Reprodução / Instagram; @fotografia.ami

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba)

O aniversário da filha caçula de Hulk Paraíba

Em junho deste ano, o jogador de futebol Givanildo Vieira de Sousa, o Hulk Paraíba, viveu um momento bastante especial. O atleta e a esposa, Camila Ângelo, realizaram um festão luxuoso em Campina Grande, na Paraíba, para celebrar o aniversário de 1 ano de Aisha, filha caçula do casal.

O evento, que reuniu familiares e amigos próximos, contou com o tema da boneca infantil Hello Kitty. O local da festa ganhou uma decoração caprichada em tons de rosa, com direito a área reservada para os pequenos brincarem, mesa de doces e diversas opções de lembrancinhas em uma lojinha interativa, além de um bolo de 2,80m de altura; confira os registros da festa!

