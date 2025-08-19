CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Festas
  2. Hulk Paraíba comemora o aniversário de 12 anos da filha com festão luxuoso
Festas / Parabéns!

Hulk Paraíba comemora o aniversário de 12 anos da filha com festão luxuoso

Filha do jogador Hulk Paraíba, a pequena Alice celebrou a chegada de seus 12 anos em uma festa temática preparada pelo pai; veja fotos

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 19/08/2025, às 14h12

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Hulk Paraíba e a filha, Alice
Hulk Paraíba e a filha, Alice - Foto: Reprodução / Instagram; @fotografia.ami

Alice, filha do jogador de futebol Hulk Paraíba, celebrou a chegada dos 12 anos de vida em grande estilo! A menina, fruto do antigo casamento do atleta com Iran Ângelo, ganhou um festão temático do pai para comemorar a data especial ao lado de amigos e familiares.

Por meio das redes sociais, Hulk mostrou detalhes do evento luxuoso, que contou com uma decoração caprichada cheia de brilhos. Os convidados da festa de Alice ainda aproveitaram diversas brincadeiras como escalada, piscina de bolinhas e espaço para balanços.

Nas imagens compartilhadas pelo atleta do Atlético Mineiro, é possível notar a presença dos demais filhos do jogador: Ian e Tiago, também frutos da antiga união do famoso com Iran Ângelo; e Zaya e Aisha, herdeiras de Hulk Paraíba com Camila Ângelo, sua atual esposa. As meninas, inclusive, vestiram looks iguais ao da aniversariante.

Pai coruja, o jogador de futebol se declarou à aniversariante do dia na legenda da publicação: "Hoje a minha princesa Alice completa 12 anos! Filha, você é um presente de Deus na minha vida, uma alegria que ilumina todos os meus dias. Ver você crescendo, sonhando e se tornando essa menina maravilhosa enche meu coração de orgulho e amor", iniciou ele.

"Que essa nova fase seja cheia de bênçãos, saúde, paz, amizades verdadeiras e muitos sonhos realizados. Estarei sempre ao seu lado, torcendo, cuidando e te amando incondicionalmente. Feliz aniversário, minha princesa", completou Hulk Paraíba.

Veja as fotos do aniversário da filha de Hulk Paraíba e Iran Ângelo:

Hulk Paraíba e a filha, Alice - Foto: Reprodução / Instagram; @fotografia.ami
Hulk Paraíba e a filha, Alice - Foto: Reprodução / Instagram; @fotografia.ami
Hulk Paraíba com os cinco filhos - Foto: Reprodução / Instagram; @fotografia.ami
Hulk Paraíba com os cinco filhos - Foto: Reprodução / Instagram; @fotografia.ami
Alice, filha de Hulk Paraíba e Iran Ângelo - Foto: Reprodução / Instagram; @fotografia.ami
Alice, filha de Hulk Paraíba e Iran Ângelo - Foto: Reprodução / Instagram; @fotografia.ami

O aniversário da filha caçula de Hulk Paraíba

Em junho deste ano, o jogador de futebol Givanildo Vieira de Sousa, o Hulk Paraíba, viveu um momento bastante especial. O atleta e a esposa, Camila Ângelo, realizaram um festão luxuoso em Campina Grande, na Paraíba, para celebrar o aniversário de 1 ano de Aisha, filha caçula do casal.

O evento, que reuniu familiares e amigos próximos, contou com o tema da boneca infantil Hello Kitty. O local da festa ganhou uma decoração caprichada em tons de rosa, com direito a área reservada para os pequenos brincarem, mesa de doces e diversas opções de lembrancinhas em uma lojinha interativa, além de um bolo de 2,80m de altura; confira os registros da festa!

Leia também: Filhas de Hulk Paraíba esbanjam estilo durante passeio em família

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

Hulk ParaíbaIran ÂngeloFilha de Hulk Paraíba

Leia também

Aniversário

Eva Huck - Foto: Divulgação / Agência Improvement

Eva Huck marca presença no aniversário de Gardênia Cavalcanti

Casamento

Tainá Castro e Éder Militão se casaram em julho - Foto: Reprodução / Instagram

Casamento de Éder Militão e Tainá: veja fotos da cerimônia luxuosa do casal

Viva!

Carol Castro comemora o aniversário da filha - Foto: Reprodução/Instagram/Thalita Castanha

Carol Castro abre álbum de fotos da festa de aniversário da filha

Aniversário

Bolo de aniversário de Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Instagram

Saiba qual era o sabor do bolo de aniversário de Bruna Marquezine

Celebração

Carolina Dieckmmann e José - Foto: Reprodução / Instagram

Após o 'bolo' de manga, filho de Carolina Dieckmmann ganha bolo comum

Aniversário

Bruna Marquezine e Thiaguinho - Foto: Reprodução / Instagram

Thiaguinho exibe fotos inéditas do aniversário de Bruna Marquezine

Últimas notícias

MC Daniel, Lorena Maria e o filhoMC Daniel explica por que não compareceu ao mesversário do filho com Lorena Maria
Humberto Martins aponta preocupação em consumir alimentos naturaisHumberto Martins faz confissão sobre alimentação: 'É isso que deve se comer'
Nesta terça-feira, 19, é comemorado o Dia Nacional do Orgulho LésbicoDia Nacional do Orgulho Lésbico: Conheça famosas que levantam a bandeira LGBT+
Bruna Marquezine compartilha os segredos de uma rotina matinal saudávelBruna Marquezine: Conheça os 4 segredos de beleza na rotina matinal da atriz
Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda e ClaraGraciele Lacerda mostra detalhes do batizado de sua filha com Zezé Di Camargo
Mariana Polastreli e Eduardo CostaEduardo Costa faz a esposa trocar de roupa antes de sair de casa
Hulk Paraíba e a filha, AliceHulk Paraíba comemora o aniversário de 12 anos da filha com festão luxuoso
O especialista explicou mais detalhes da reabilitação nutricional de FaustãoEspecialista alerta sobre recuperação de Faustão: 'Não se trata apenas de ganhar ou perder peso'
Eva HuckEva Huck marca presença no aniversário de Gardênia Cavalcanti
Afonso grava vídeo para os filhos gêmeosVale Tudo: Perto da morte, Afonso grava vídeo para filhos gêmeos
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade