Filhas de Hulk Paraíba esbanjam estilo durante passeio em família

O jogador Hulk Paraíba encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar um passeio ao lado a mulher e das duas filhas

O jogador de futebol Hulk Paraíba encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 10, ao compartilhar novos fotos em família.

O atacante do Atlético Mineiro aproveitou seu dia de folga para realizar um passeio ao lado da esposa, Camila Ângelo, e das duas filhas, Zaya, de três anos, e Aisha, de um. Eles foram ao circo e as meninas acabaram roubando a cena ao surgirem com looks estilos.

"Dia de levar as pequenas no circo", escreveu o jogador na legenda da publicação, recebendo vários elogios dos internautas. "Família linda", disse um seguidor. "Deus abençoe sempre", comentou outra. "Momento abençoado por Deus em família", falou um terceiro.

Além das meninas, Hulk também é pai de Ian, Tiago e Alice, frutos de seu antigo relacionamento com Iran Ângelo. Recentemente, o atleta surgiu aproveitando o dia na piscina ao lado de seus cinco filhos. Ao mostrar o momento de lazer em família, o jogador escreveu: "Benção".

Filha de Hulk Paraíba ganha festão luxuoso em aniversário de 1 ano

O jogador de futebol Givanildo Vieira de Sousa, o Hulk Paraíba, viveu um momento bastante especial. O atleta e a esposa, Camila Ângelo, realizaram um festão luxuoso em Campina Grande, na Paraíba, para celebrar o aniversário de 1 ano de Aisha, filha caçula do casal.

Em suas redes sociais, Hulk Paraíba publicou uma bela homenagem à herdeira caçula. "Minha princesa Aisha, hoje o céu inteiro sorri, porque você completa o seu primeiro aninho de vida! Um ano de amor, de descobertas, de sorrisos que aquecem o coração, de pequenas mãozinhas que já transformaram nossa vida inteira. Peço a Deus que você cresça não apenas em estatura, mas em graça, em bondade, em fé. Que teu coraçãozinho seja sempre puro e cheio de alegria, e que cada dia da sua vida seja repleto de bênçãos, de saúde, de sonhos realizados. Feliz 1 aninho, meu amor! Te amamos infinitamente. Com amor, seus pais, Hulk e Camila", disse o famoso. Veja a publicação!

