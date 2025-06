Filha de Hulk Paraíba ganha festão luxuoso em aniversário de 1 ano

O jogador de futebol Hulk Paraíba e a esposa, Camila Ângelo, realizaram um festão temático para comemorar 1 ano da filha caçula do casal

O jogador de futebol Givanildo Vieira de Sousa, o Hulk Paraíba, viveu um momento bastante especial no domingo, 22. O atleta e a esposa, Camila Ângelo, realizaram um festão luxuoso em Campina Grande, na Paraíba, para celebrar o aniversário de 1 ano de Aisha, filha caçula do casal.

O evento, que reuniu familiares e amigos próximos, contou com o tema da boneca infantil Hello Kitty. O local da festa ganhou uma decoração caprichada em tons de rosa, com direito a área reservada para os pequenos brincarem, mesa de doces e diversas opções de lembrancinhas em uma lojinha interativa, além de um bolo de 2,80m de altura.

Em suas redes sociais, Hulk Paraíba publicou uma bela homenagem à herdeira caçula. " Minha princesa Aisha, hoje o céu inteiro sorri, porque você completa o seu primeiro aninho de vida! Um ano de amor, de descobertas, de sorrisos que aquecem o coração, de pequenas mãozinhas que já transformaram nossa vida inteira", iniciou o atleta.

"Peço a Deus que você cresça não apenas em estatura, mas em graça, em bondade, em fé. Que teu coraçãozinho seja sempre puro e cheio de alegria, e que cada dia da sua vida seja repleto de bênçãos, de saúde, de sonhos realizados. Feliz 1 aninho, meu amor! Te amamos infinitamente. Com amor, seus pais, Hulk e Camila ", completou o famoso.

O aniversário da outra filha de Hulk

Recentemente, Camila Ângelo e Hulk Paraíba comemoraram o aniversário de três anos da filha mais velha do casal, Zaya. Para celebrar a data especial, a pequena ganhou uma festa luxuosa com o tema 'A Pequena Sereia'.

A aniversariante surgiu usando um lindo vestido longo e posou sorridente ao lado dos pais e dos irmãos, Ian, de 14 anos, Tiago, de 12, Alice, de nove anos, e Aisha, de 10 meses à época.

"Há 3 anos você ilumina nossa vida com seu sorriso e seu amor", declarou Hulk ao mostrar os detalhes do festão na web. Vale lembrar que Ian, Tiago e Alice são filhos de Hulk com Iran Ângelo. Já Zaya e Aisha são herdeiras do atleta com Camila Ângelo; confira os registros da festa!

