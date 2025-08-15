Giovanna Lancellotti recorda momentos emocionantes de seu 2º casamento

Após quase dois meses de seu segundo casamento, Giovanna Lancellotti recorda vídeos do evento e emociona com momentos apaixonantes

A atriz Giovanna Lancellotti e Gabriel David subiram ao altar no sábado, 28 de junho, pela segunda vez. Após uma semana de terem feito uma cerimônia no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, o casal realizou uma segunda festa maior, no interior de São Paulo.

Após algumas semanas do grande dia, a global postou um vídeo em sua rede social nesta quinta-feira, 14, recordando alguns momentos especiais do evento. A intérprete de Kami, de Dona de Mim, novela das sete da Globo, então encantou ao surgir vestida de noiva ao lado de seu amado, curtindo cada instante com muita paixão.

"O #tbt mais especial das nossas vidas. Love Love Love", disse ela na legenda ao resgatar alguns momentos do dia inesquecível.

Ainda nos últimos dias, Giovanna Lancellotti mostrou fotos da renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. A atriz marcou presença com o marido no evento ocorrido no rancho da família Gagliasso, localizado em Membeca, em Paraíba do Sul, interior do Rio de Janeiro.

O primeiro casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David no Cristo Redentor

Logo depois do casamento no Cristo Redentor, Giovanna Lancellotti e Gabriel David falaram sobre a união especial. "Quis que esse momento fosse só nosso, da família, cercado de amor e fé. Casar aos pés do Cristo foi um jeito de agradecer e começar essa nova fase com o coração em paz", disse o noivo.

E a noiva completou: "Esse é um momento muito aguardado por nós. Estamos muito felizes. Essa celebração é sobre o encontro do nosso amor. É sobre a nossa história e sobre o nosso desejo de caminharmos juntos. E é ainda mais especial por ter o testemunho de pessoas importantes para as nossas vidas, pessoas que amamos e que vibram e torcem por nós".

Os noivos vão realizar uma segunda cerimônia de casamento no dia 28 de junho, na cidade de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, com a presença de mais convidados.