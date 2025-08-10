CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Festas
  2. Giovanna Lancellotti mostra momentos em renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso
Festas / Especial!

Giovanna Lancellotti mostra momentos em renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Em sua rede social, Giovanna Lancellotti mostra fotos tiradas na renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso; veja

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 10/08/2025, às 16h07

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Giovanna Lancellotti mostra fotos na renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso
Giovanna Lancellotti mostra fotos na renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso - Reprodução/Instagram

A atriz Giovanna Lancellotti marcou presença na renovação de votos Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso neste sábado, 09. A famosa, que se casou recentemente com Gabriel David, foi com o mardio para o evento especial, que aconteceu no rancho da família Gagliasso, localizado em Membeca, em Paraíba do Sul, interior do Rio de Janeiro.

Em sua rede social, a intérprete de Kami, de Dona de Mim, novela das sete, postou os cliques na comemoração de 15 anos do casal e mostrou um pouco de como foi divertida a festança. Usando um vestido marrom, Giovanna Lancellotti surgiu deslumbrante no evento e chamou a atenção ao surgir ao lado dos noivos.

"Ontem celebrando o amor e a renovação dos 15 anos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Essa potência de casal que eu amo tanto! Muito especial viver esse momento com vocês! Que venha a vida toda de felicidades e que desse amor que só aumenta", escreveu na legenda do álbum com registros especiais.

Para celebrar a união, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso optaram por uma cerimônia intimista e luxuosa, com cerca de apenas 100 convidados, entre familiares e amigos próximos do casal. A atriz e apresentadora escolheu um vestido ousado, com alguns detalhes que remetem a algo mais vintage. 

Filha leva Bruno Gagliasso ao altar em renovação de votos com Giovanna Ewbank

Dia inesquecível para Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso! Casados há 15 anos, os atores renovaram os votos neste sábado, 9, no rancho da família, localizado em Membeca, em Paraíba do Sul, interior do Rio de Janeiro. 

E diferente do primeiro casamento, desta vez, os três filhos do casal ficaram encarregados de levar os pais até o altar. Em um vídeo compartilhado por Juliette, uma das convidadas do evento, Bruno aparece entrando na cerimônia de braços dados com a filha mais velha, Titi, de 12 anos. Veja mais aqui!

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

giovanna lancellottibruno gagliassoGiovanna Ewbank
Giovanna Lancellotti Giovanna Lancellotti  Bruno Gagliasso Bruno Gagliasso   Giovanna Ewbank Giovanna Ewbank  

Leia também

Casamento

Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Instagram

Bruna Marquezine entra em 'competição' para pegar buquê em casamento

Renovação de votos

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso com os filhos - Foto: Reprodução / Instagram; @andrenicolau

Veja a entrada de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso com os filhos em 2º casamento

Casamento

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovaram os votos - Foto: Reprodução / Instagram; @andrenicolau

Filha leva Bruno Gagliasso ao altar em renovação de votos com Giovanna Ewbank

Parabéns

Festa de aniversário de Joaquim, filho de Camilla Camargo e Leonardo Lessa - Foto: Rafael Garbuio

Camilla Camargo celebra o aniversário de 6 anos do filho, Joaquim

Comemoração

Andressa Suita mostra festa de aniversário do filho caçula - Foto: Reprodução/Instagram

Andressa Suita encanta ao mostrar fotos da festa de aniversário do filho caçula

Aniversário

Marcos Veras e Rosanne Mulholland com o filho, Davi - Foto: Reprodução / Instagram; @babuskafotografia

Marcos Veras e Rosanne Mulholland celebram 5 anos do filho com festão

Últimas notícias

Zé Felipe revela se já beijou alguém desde fim do casamentoZé Felipe revela se já beijou após se separar de Virginia Fonseca
O jornalista Tiago LeifertMédica explica tratamento de doença que fez Tiago Leifert perder 10 kg: 'Informação'
Galvão Bueno marca presença no casamento da neta Victória BuenoNeta de Galvão Bueno se casa em cerimônia luxuosa
Junior Lima é pai de Otto e LaraFilhos de Junior Lima surgem em fotos raríssimas com o pai: 'Emoções'
Virginia ganha caixa luxuosa de morango do amorVirginia ganha caixa de morango do amor avaliada em mais de R$ 11 mil; veja
O chef Henrique FogaçaHenrique Fogaça abre o coração sobre paternidade: 'Ser pai muda a forma como você enxerga a vida'
Zé Vaqueiro e DanielZé Vaqueiro abre o coração sobre ser pai: 'Amar de um jeito que eu nem imaginava'
Leo Santana e LizLeo Santana revela como a paternidade transformou sua vida e fala da relação especial com a filha Liz
Neymar Jr comemora o Dia dos Pais com os 4 filhosNeymar Jr exibe a 1ª foto com os 4 filhos no Dia dos Pais
Maurício Meirelles compartilha momentos em famíliaMaurício Meirelles largou a carreira para apoiar a esposa no puerpério: ‘Meu filho me ensinou’
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade