Giovanna Lancellotti mostra momentos em renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Em sua rede social, Giovanna Lancellotti mostra fotos tiradas na renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso; veja

A atriz Giovanna Lancellotti marcou presença na renovação de votos Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso neste sábado, 09. A famosa, que se casou recentemente com Gabriel David, foi com o mardio para o evento especial, que aconteceu no rancho da família Gagliasso, localizado em Membeca, em Paraíba do Sul, interior do Rio de Janeiro.

Em sua rede social, a intérprete de Kami, de Dona de Mim, novela das sete, postou os cliques na comemoração de 15 anos do casal e mostrou um pouco de como foi divertida a festança. Usando um vestido marrom, Giovanna Lancellotti surgiu deslumbrante no evento e chamou a atenção ao surgir ao lado dos noivos.

"Ontem celebrando o amor e a renovação dos 15 anos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Essa potência de casal que eu amo tanto! Muito especial viver esse momento com vocês! Que venha a vida toda de felicidades e que desse amor que só aumenta", escreveu na legenda do álbum com registros especiais.

Para celebrar a união, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso optaram por uma cerimônia intimista e luxuosa, com cerca de apenas 100 convidados, entre familiares e amigos próximos do casal. A atriz e apresentadora escolheu um vestido ousado, com alguns detalhes que remetem a algo mais vintage.

