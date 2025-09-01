Filhos gêmeos de Isabella Scherer comemoram 3 anos com festa temática

A ex-MasterChef Isabella Scherer realizou uma festa para celebrar o aniversário de 3 anos dos filhos gêmeos, Mel e Bento; veja fotos
O fim de semana foi bastante animado na família de Isabella Scherer! A chef de cozinha Isa Scherer usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 1º, para compartilhar com os seguidores alguns registros do aniversário de 3 anos dos filhos gêmeos, Mel e Bento.
Os pequenos, frutos do casamento de Isa com Rodrigo Calazans, ganharam uma festinha no domingo, 31, em um buffet, com o tema do desenho animado Patrulha Canina. Nas imagens publicadas pela ex-MasterChef Brasil, é possível notar alguns detalhes da decoração caprichada do evento.
Além de balões coloridos, dois bolos e docinhos personalizados com as fotos dos aniversariantes, Mel e Bento se divertiram com a presença de animadores fantasiados de personagens da animação. "Ontem foi dia de comemorar os três anos dos pequenuculos", escreveu a famosa na legenda das fotos.
O ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, também esteve presente na festinha dos netos. Em celebração ao aniversário dos pequenos, o pai de Isa Scherer publicou uma sequência de fotos ao lado de Mel e Bento: "3 anos dos netinhos de muita alegria, saúde, amor e paz. Família é tudo de bom. Amo, amo, amo", declarou ele.
Confira as fotos do aniversário dos gêmeos de Isa Scherer:
A influenciadora digital e ex-Masterchef Isabella Scherer surpreendeu ao fazer um tour pela sua nova cozinha. Ela se mudou para o lar dos seus sonhos recentemente e mostrou os detalhes de como ficou a decoração da cozinha.
Em um vídeo nas redes sociais, Isa contou que a decoração da cozinha foi feita inspirada em seu fogão luxuoso. Há alguns anos, ela comprou um fogão italiano chiquérrimo, que custa cerca de R$ 50 mil. O eletrodoméstico tem um estilo industrial e foi feito em inox com detalhes em dourado. A partir disso, ela decidiu que sua cozinha teria uma parte dos armários feita de inox e as ferragens seriam douradas.
A cozinha de Scherer ainda tem a pia de mais de 1 metro de comprimento, com direito a duas cubas e triturador de alimentos. O local ainda tem uma geladeira sofisticada de duas portas e duas gavetas, uma gaveta refrigerada no armário, nichos específicos para cada eletrodoméstico, coifa de inox e mesa com banco.
Outro destaque da cozinha é o azulejo ao redor da área molhada da pia, que tem desenhos de legumes, frutas e flores para dar um toque vintage ao ambiente. A cozinha também possui grandes janelas e portas com vista para a área externa e até uma claraboia.
Por fim, um dos destaques da decoração é a parede com quadros, que, na verdade, é uma coleção de cardápios de restaurantes; confira as fotos da cozinha de Isabella Scherer!
