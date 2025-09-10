CARAS Brasil
  2. Filho de Viviane Araujo: Veja novas fotos do aniversário de 3 anos de Joaquim
Festas / Aniversário

Filho de Viviane Araujo: Veja novas fotos do aniversário de 3 anos de Joaquim

Joaquim, filho de Viviane Araujo e Guilherme Militão, comemorou a chegada dos 3 anos com um festão luxuoso no Rio; veja fotos

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 10/09/2025, às 12h24

Vivi Araujo e Guilherme Militão celebram 3 anos do filho
Vivi Araujo e Guilherme Militão celebram 3 anos do filho - Foto: Reprodução / Instagram; @crismonteiro.fotografia

Filho de Viviane Araujo e Guilherme Militão, o pequeno Joaquim comemorou a chegada dos 3 anos de vida em grande estilo! No último domingo, 7, o herdeiro da atriz ganhou um festão luxuoso com o tema do desenho infantil Patrulha Canina.

Vivi Araujo, que já havia compartilhado com os seguidores os primeiros registros do evento temático do filho, realizado no Rio de Janeiro, usou as redes sociais na terça-feira, 9, para revelar novas fotos da festa. Nas imagens publicadas pela artista, é possível notar a grande alegria do aniversariante com a celebração.

Entre os cliques, a atriz também mostrou um vídeo do momento em que todos cantaram o famoso 'parabéns para você' em volta da mesa de doces. "Seu sorriso é minha maior alegria", escreveu a estrela na legenda da postagem.

Esbanjando fofura, Joaquim surgiu na festa fantasiado de Alex Porter, um dos personagens do desenho animado. Viviane Araújo, por sua vez, também entrou no clima e escolheu um look semelhante ao do filho. "A festa é toda dele e ele aproveita muito", declarou a mamãe coruja.

Confira as fotos do aniversário de Joaquim:

Viviane Araujo e Guilherme Militão celebram 3 anos do filho, Joaquim - Foto: Reprodução / Instagram; @crismonteiro.fotografia
Viviane Araujo e Guilherme Militão celebram 3 anos do filho, Joaquim - Foto: Reprodução / Instagram; @crismonteiro.fotografia
Viviane Araujo celebra 3 anos do filho, Joaquim - Foto: Reprodução / Instagram; @crismonteiro.fotografia
Viviane Araujo celebra 3 anos do filho, Joaquim - Foto: Reprodução / Instagram; @crismonteiro.fotografia
Joaquim, filho de Viviane Araujo e Guilherme Militão, celebra 3 anos - Foto: Reprodução / Instagram; @crismonteiro.fotografia
Joaquim, filho de Viviane Araujo e Guilherme Militão, celebra 3 anos - Foto: Reprodução / Instagram; @crismonteiro.fotografia

Viviane Araujo revela se possui planos de aumentar a família

Recentemente, Viviane Araújo abriu o coração e falou sobre os planos de aumentar a família ao lado do marido, Guilherme Militão. O assunto foi abordado logo após um seguidor questioná-la sobre a possibilidade do casal em ter mais filhos.

Vivi, então, explicou que ela e Guilherme conversam bastante sobre o assunto, mas ainda não possuem nada resolvido por enquanto. "A gente pensa, a gente conversa, mas não tem nada decidido, não sei, não se teria outro, se adotaria", explicou a famosa.

Em entrevista cedida ao jornal 'O Globo' em 2024, a artista comentou sobre o assunto e revelou que possui um embrião congelado. Na ocasião, ela também contou que o casal já conversava a respeito de uma adoção.

"A gente pensa e fala em ter mais um filho. Eu tenho um embrião congelado, mas também conversamos sobre adoção. Ainda não decidimos. Quando tocar realmente no coração, quem sabe ainda tenhamos mais um", explicou Viviane Araújo, na época.

Leia também: Filho de Viviane Araujo ousa ao andar de patinete e impressiona

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

