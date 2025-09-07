Filho de Viviane Araujo comemora aniversário de 3 anos com festão luxuoso

Viviane Araujo e Guilherme Militão celebraram a chegada dos 3 anos de vida do filho do casal com uma festa temática no Rio; veja fotos

Dia muito especial para Viviane Araujo! Neste domingo, 7, a atriz e o marido, Guilherme Militão, celebraram a vida de Joaquim, filho do casal, que completou 3 anos no sábado, 6. O aniversário do pequeno foi comemorado em um festão temático no Rio de Janeiro, com a presença de familiares e amigos próximos.

Por meio das redes sociais, Vivi Araujo mostrou alguns detalhes do evento luxuoso preparado com muito carinho para o herdeiro. Este ano, a festa de Joaquim possuiu o tema do desenho infantil Patrulha Canina e contou com uma decoração caprichada.

Além disso, o aniversariante e as demais crianças presentes na celebração ainda se divertiram com personagens da animação. " Vivendo um sonho! Três aninhos do nosso bem mais precioso ", declarou a atriz na legenda da postagem.

Esbanjando fofura, Joaquim surgiu fantasiado de Alex Porter, um dos personagens do desenho. Viviane Araújo, por sua vez, também entrou no clima e escolheu um look semelhante ao do filho. " A festa é toda dele e ele aproveita muito ", escreveu a famosa em outra publicação.

Confira as fotos da festa do filho de Viviane Araujo:

Vivi Araujo celebra 3 anos do filho - Reprodução/Instagram

Vivi Araujo celebra 3 anos do filho - Foto: Reprodução / Instagram; @crismonteiro.fotografia

Filho de Vivi Araujo celebra 3 anos - Foto: Reprodução / Instagram; @crismonteiro.fotografia

Vivi Araujo celebra 3 anos do filho - Foto: Reprodução / Instagram; @crismonteiro.fotografia

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araujo revela se possui planos de aumentar a família

Recentemente, Viviane Araújo abriu o coração e falou sobre os planos de aumentar a família ao lado do marido, Guilherme Militão. O assunto foi abordado logo após um seguidor questioná-la sobre a possibilidade do casal em ter mais filhos.

Vivi, então, explicou que ela e Guilherme conversam bastante sobre o assunto, mas ainda não possuem nada resolvido por enquanto. "A gente pensa, a gente conversa, mas não tem nada decidido, não sei, não se teria outro, se adotaria", explicou a famosa.

Em entrevista cedida ao jornal 'O Globo' em 2024, a artista comentou sobre o assunto e revelou que possui um embrião congelado. Na ocasião, ela também contou que o casal já conversava a respeito de uma adoção.

"A gente pensa e fala em ter mais um filho. Eu tenho um embrião congelado, mas também conversamos sobre adoção. Ainda não decidimos. Quando tocar realmente no coração, quem sabe ainda tenhamos mais um", explicou Viviane Araújo, na época.

