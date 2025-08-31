Taís Araujo, Debora Bloch e mais famosos prestigiam a festa de aniversário do ator Humberto Carrão no Rio de Janeiro
Neste domingo, 31, o ator Humberto Carrão, que faz o Afonso na novela Vale Tudo, da Globo, celebrou o seu aniversário de 34 anos em grande estilo. Ele reuniu seus amigos em uma festa no centro do Rio de Janeiro.
O evento contou com a presença de várias celebridades, que capricharam seus looks para a ocasião.
A festa teve a presença de integrantes do elenco de Vale Tudo, como Taís Araujo, Debora Bloch, Paolla Oliveira, Malu Galli, Alexandre Nero e Dan Ferreira. Além disso, ele também convidou outros colegas artistas, como Claudia Abreu, Clara Buarque, Luis Miranda e Tony Bellotto.
Veja as fotos dos convidados:
A atriz Alice Wegmann, que está no ar como Solange no remake de Vale Tudo, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 27, para compartilhar uma declaração para seu parceiro e amigo de cena, o ator Humberto Carrão, que interpreta o personagem Afonso.
Em seu perfil, o ator compartilhou uma cena de Solange Duprat e Afonso Roitman raspando os cabelos. Na trama, o personagem é diagnosticado com leucemia mieloide e, diante dos efeitos da quimioterapia, opta por raspar a cabeça antes de ver os fios caírem.
"Em cena com Alice. Tá acabando", escreveu o artista na legenda da publicação. Alice, por sua vez, compartilhou a publicação nos stories de seu perfil e declarou: "Meu parceiraço!!! Girino no azeite! Reta final com cenas lindas no final dessa semana... bom demais trabalhar com quem a gente ama, né. Viva você, Humberto Carrão".
|Famosos marcam presença na festa de aniversário de Humberto Carrão
|Noiva de Cristiano Ronaldo ostenta seu anel de noivado milionário em Veneza
|Lucas Souza cobre a tatuagem do nome de Jojo Todynho. Veja o novo desenho
|Numeróloga explica significado do nome de Taís Araujo: 'Estrela da majestade'
|Tema da última conversa da princesa Diana com príncipe William é revelado
|Médica alerta sobre quadro de jornalista da Record: 'Sem tratamento pode ser grave ou até fatal'
|Cantor sertanejo de 47 anos é morto a tiros dentro de casa
|Veja o convite para os padrinhos do casamento dos ex-BBBs Laís e Gustavo
|Luciano Huck ‘corta' fofoca sobre vida pessoal na Dança dos Famosos
|Influenciadora relata a morte trágica do marido: 'Foi jogado pra fora'