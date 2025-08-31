CARAS Brasil
  2. Famosos marcam presença na festa de aniversário de Humberto Carrão
Festas / Looks

Famosos marcam presença na festa de aniversário de Humberto Carrão

Taís Araujo, Debora Bloch e mais famosos prestigiam a festa de aniversário do ator Humberto Carrão no Rio de Janeiro

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 31/08/2025, às 19h36

Taís Araujo e Debora Bloch
Taís Araujo e Debora Bloch - Foto: Webert Belicio / Agnews

Neste domingo, 31, o ator Humberto Carrão, que faz o Afonso na novela Vale Tudo, da Globo, celebrou o seu aniversário de 34 anos em grande estilo. Ele reuniu seus amigos em uma festa no centro do Rio de Janeiro.

O evento contou com a presença de várias celebridades, que capricharam seus looks para a ocasião.

A festa teve a presença de integrantes do elenco de Vale Tudo, como Taís Araujo, Debora Bloch, Paolla Oliveira, Malu Galli, Alexandre Nero e Dan Ferreira. Além disso, ele também convidou outros colegas artistas, como Claudia Abreu, Clara Buarque, Luis Miranda e Tony Bellotto.

Veja as fotos dos convidados:

Thaila Ayala e Renato Góes - Foto: Webert Belicio / Agnews
Thaila Ayala e Renato Góes - Foto: Webert Belicio / Agnews
Tony Bellotto - Foto: Webert Belicio / Agnews
Tony Bellotto - Foto: Webert Belicio / Agnews
Taís Araujo - Foto: Webert Belicio / Agnews
Taís Araujo - Foto: Webert Belicio / Agnews
Regina Casé e marido - Foto: Webert Belicio / Agnews
Regina Casé e marido - Foto: Webert Belicio / Agnews
Malu Galli e marido - Foto: Webert Belicio / Agnews
Malu Galli e marido - Foto: Webert Belicio / Agnews
Selton Mello e Stepan Nercessian - Foto: Webert Belicio / Agnews
Selton Mello e Stepan Nercessian - Foto: Webert Belicio / Agnews
Luis Miranda - Foto: Webert Belicio / Agnews
Luis Miranda - Foto: Webert Belicio / Agnews
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira - Foto: Webert Belicio / Agnews
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira - Foto: Webert Belicio / Agnews
Debora Bloch - Foto: Webert Belicio / Agnews
Debora Bloch - Foto: Webert Belicio / Agnews
Danilo Mesquita - Foto: Webert Belicio / Agnews
Danilo Mesquita - Foto: Webert Belicio / Agnews
Dan Ferreira - Foto: Webert Belicio / Agnews
Dan Ferreira - Foto: Webert Belicio / Agnews
Claudia Abreu - Foto: Webert Belicio / Agnews
Claudia Abreu - Foto: Webert Belicio / Agnews
Clara Buarque - Foto: Webert Belicio / Agnews
Clara Buarque - Foto: Webert Belicio / Agnews
Carolina Dieckmann - Foto: Webert Belicio / Agnews
Carolina Dieckmann - Foto: Webert Belicio / Agnews
Alexandre Nero e esposa - Foto: Webert Belicio / Agnews
Alexandre Nero e esposa - Foto: Webert Belicio / Agnews

Homenagem de Alice Wegmann para Humberto Carrão

A atriz Alice Wegmann, que está no ar como Solange no remake de Vale Tudousou as redes sociais nesta quarta-feira, 27, para compartilhar uma declaração para seu parceiro e amigo de cena,  o ator Humberto Carrão, que interpreta o personagem Afonso.

Em seu perfil, o ator compartilhou uma cena de Solange Duprat e Afonso Roitman raspando os cabelos. Na trama, o personagem é diagnosticado com leucemia mieloide e, diante dos efeitos da quimioterapia, opta por raspar a cabeça antes de ver os fios caírem.

"Em cena com Alice. Tá acabando", escreveu o artista na legenda da publicação. Alice, por sua vez, compartilhou a publicação nos stories de seu perfil e declarou: "Meu parceiraço!!! Girino no azeite! Reta final com cenas lindas no final dessa semana... bom demais trabalhar com quem a gente ama, né. Viva você, Humberto Carrão".

Alice Wegmann se declara para Humberto Carrão - Foto: Reprodução-Instagram
Alice Wegmann se declara para Humberto Carrão - Foto: Reprodução-Instagram

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Humberto CarrãoFesta de Aniversário

