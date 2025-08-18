Eva Huck marca presença no aniversário de Gardênia Cavalcanti

Melhor amiga da sobrinha da aniversariante, Eva Huck, filha de Angelica e Luciano Huck, viajou para ir à festa de Gardênia Cavalcanti

Filha caçula de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck curtiu uma festa com as amigas no último final de semana. A menina viajou para Maripá de Minas, no interior de Minas Gerais, com suas amigas para prestigiar a festa de aniversário de Gardênia Cavalcanti, que é a tia da melhor amiga de Eva, Valentina.

“Até você na minha festa, Eva?! Seja muito bem vinda, querida”, disse a aniversariante. Eva e Valentina estudaram na mesma escola e criaram uma amizade para toda a vida.

A festa aconteceu no haras da família e teve a presença de 300 convidados para celebrarem a vida de Gardênia, que é a apresentadora do programa Vem Com A Gente, da Band. “Foi uma noite especial, cercada de pessoas do meu coração. Senti, ao longo de toda a festa, uma onda de amor. E isso é a coisa mais importante da vida”, disse Gardênia, que não revela a idade. “Idade é um número. O que vale é a intensidade com que a gente vive”.

Além de Eva Huck, a lista de convidados contou com Marcelo Camargo, que é filho de Hebe Camargo, e Adriana Bombom com o marido, Adrien Cunha.

Valentina, Rafaela e Eva Huck - Foto: Divulgação / Agência Improvement

Festa de aniversário de Gardênia Cavalcanti - Foto: Divulgação / Agência Improvement

Festa de aniversário de Gardênia Cavalcanti - Foto: Divulgação / Agência Improvement

Festa de aniversário de Gardênia Cavalcanti - Foto: Divulgação / Agência Improvement

Festa de aniversário de Gardênia Cavalcanti - Foto: Divulgação / Agência Improvement