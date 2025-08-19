CARAS Brasil
  Casamento de Éder Militão e Tainá: veja fotos da cerimônia luxuosa do casal
Casamento de Éder Militão e Tainá: veja fotos da cerimônia luxuosa do casal

A influenciadora Tainá Castro Militão exibiu novas fotos de seu casamento com o jogador de futebol Éder Militão, realizado em julho

por Rafaela Oliveira
Publicado em 19/08/2025, às 11h06

Tainá Castro e Éder Militão se casaram em julho
Tainá Castro e Éder Militão se casaram em julho - Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora digital Tainá Castro Militão dividiu com o público novos registros de seu casamento com o jogador de futebol Éder Militão. O casal oficializou a união em julho deste ano, em uma cerimônia luxuosa realizada em São Paulo, no Palácio Tangará.

Na última segunda-feira, 18, em celebração ao primeiro mês do casamento com Éder, Tainá compartilhou uma sequência de fotos do dia marcante e especial. Nas imagens, é possível notar a alegria dos noivos durante a cerimônia e a festa. Além disso, os dois também posaram ao lados dos filhos: Helena, Matteo e Cecília.

"30 dias se passaram desde o sim mais lindo da minha vida… e já quero viver todos os próximos ao seu lado", declarou a influenciadora na legenda. A publicação rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários de amigos e admiradores de Tainá Castro, que fizeram questão de deixar mensagens carinhosas aos recém-casados.

"Deus abençoe cada dia mais meus amores!!!!", escreveu Ana Maria Militão, mãe de Éder Militão. "Dia perfeito! Voltaria mil vezes nele! Que alegria celebrar vocês! Pra vida toda", disse uma amiga do casal. "Que dia! Que energia", falou outra. "Deus abençoe muito a família de vocês, que sejam eternamente felizes e unidos", desejou uma seguidora.

Vale lembrar que Tainá Castro Militão é mãe de Helena e Matteo, frutos de seu antigo relacionamento com o jogador de futebol Léo Pereira, do Flamengo. Éder, por sua vez, é pai de Cecília, da união anterior com a influenciadora digital Karoline Lima — atual companheira de Léo.

Confira as fotos do casamento de Éder Militão e Tainá: 

O bolo de casamento de Éder Militão e Tainá Castro

O jogador de futebol Éder Militão se casou com a influenciadora digital Tainá Castro em 18 de julho, em São Paulo. Logo após a cerimônia, os dois celebraram com uma festa luxuosa, cuja decoração chamou atenção. E o bolo de casamento foi o grande destaque da mesa de doces.

O bolo de casamento do casal seguiu um estilo sofisticado. Com vários andares em tons de branco, a peça se destacou pelos laços esculpidos e pelas flores aplicadas em sua decoração. A imagem foi compartilhada pela cerimonialista Leticia Melgaço; confira os registros!

Como foi o vestido da noiva?

Para subir ao altar, Tainá Castro escolheu um modelo da estilista Marie Lafayette. O vestido conta com renda e uma fenda ousada, além disso, ela também usou um longo véu. Na festa, ela usou mais dois vestidos, sendo outro da Marie Lafayette e um assinado por Charles Hermann

À CARAS Brasil, o estilista falou sobre o look que fez para a noiva. "A Tainá é uma mulher extremamente sexy, extremamente elegante, refinada e não foi nada difícil trabalhar com ela porque ela é super de boa. Eu acho que eu tive até dificuldade em relação a ela estar opinando, porque ela era tão de boa que eu como estilista acabei fazendo o meu papel muito bem, sem ter um intermédio de escolhas que não eram coniventes com o gosto dela", disse ele.

"Mas fora isso, ela foi incrível... O vestido dela tem renda, tem pernas de fora. E ela tá linda, maravilhosa, muito romântica ao mesmo tempo. Tá digna de uma princesa", completou o estilista.

Leia também: Saiba quais foram os votos de casamento de Tainá para Éder Militão

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS.

casamentoÉder MilitãoTainá Castro

