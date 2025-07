Saiba quais foram os votos de casamento de Tainá para Éder Militão

Tainá Castro Militão exibe vídeo com seus votos de casamento para o jogador de futebol Éder Militão durante a união deles

A influenciadora digital Tainá Castro Militão surpreendeu os fãs ao revelar quais foram os seus votos de casamento para o marido, o jogador de futebol Éder Militão. Os dois se casaram uma cerimônia luxuosa em São Paulo há alguns dias e ela escolheu palavras românticas para celebrar o amor deles.

Ela falou sobre o apoio de um ao outro no relacionamento e também sobre o amor que sentem. "Hoje, diante de tudo e de todos, eu quero te prometer o que meu coração já sabia muito antes de existir. Com você, até o chão mais duro parece nuvem. E mesmo quando a realidade não for tão leve quanto a gente gosta, eu prometo estar firme do seu lado”, disse ela.

E completou: "Não porque tudo é perfeito, mas porque você é meu lugar seguro no meio de tudo que é incerto. E, se um dia o mundo parecer pesado demais, eu prometo segurar na sua mão ainda mais forte porque a gente não prometeu facilidade, mas prometeu amor. E o nosso amor é coragem em forma de sentimento. Gabriel, eu por você e você por mim. E assim sempre será”.

Como foi o vestido da noiva?

Para subir ao altar, Tainá Castro escolheu um modelo da estilista Marie Lafayette. O vestido conta com renda e uma fenda ousada, além disso, ela também usou um longo véu. Na festa, ela usou mais dois vestidos, sendo outro da Marie Lafayette e um assinado por Charles Hermann.

À CARAS Brasil, o estilista falou sobre o look que fez para a noiva. "A Tainá é uma mulher extremamente sexy, extremamente elegante, refinada e não foi nada difícil trabalhar com ela porque ela é super de boa. Eu acho que eu tive até dificuldade em relação a ela estar opinando, porque ela era tão de boa que eu como estilista acabei fazendo o meu papel muito bem, sem ter um intermédio de escolhas que não eram coniventes com o gosto dela. Mas fora isso, ela foi incrível... O vestido dela tem renda, tem pernas de fora. E ela tá linda, maravilhosa, muito romântica ao mesmo tempo. Tá digna de uma princesa", disse ele.

