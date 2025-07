Bolo do casamento de Éder Militão e Tainá Castro teve vários andares; veja a foto

O jogador Éder Militão e a influenciadora digital Tainá Castro escolheram um bolo de casamento com vários andares e uma decoração sofisticada; veja!

O jogador de futebol Éder Militão se casou com a influenciadora digital Tainá Castro nesta sexta-feira, 18, em São Paulo. Logo após a cerimônia, os dois celebraram com uma festa luxuosa, cuja decoração chamou atenção. E o bolo de casamento foi o grande destaque da mesa de doces.

O bolo de casamento do casal seguiu um estilo sofisticado. Com vários andares em tons de branco, a peça se destacou pelos laços esculpidos e pelas flores aplicadas em sua decoração. A imagem foi compartilhada pela cerimonialista Leticia Melgaço. Veja:

Bolo de Éder Militão e Tainá Castro - Foto: Reprodução/Instagram

Como foi o casamento?

Éder Militão e Tainá Castro se casaram no luxuoso Palácio Tangará, em São Paulo, em uma celebração para 350 convidados. A festa, com duração prevista de 12 horas, teve um custo estimado de R$ 2 milhões.

A cerimônia foi realizada no Salão Cristal, decorado em tons de azul e branco. O destaque musical da noite ficou por conta do cantor Gusttavo Lima, que recebeu um cachê de aproximadamente R$ 1 milhão para se apresentar no evento.

Como foi o vestido da noiva?

Para subir ao altar, Tainá Castro escolheu um modelo da estilista Marie Lafayette. O vestido conta com renda e uma fenda ousada, além disso, ela também usou um longo véu. Na festa, ela usou mais dois vestidos, sendo outro da Marie Lafayette e um assinado por Charles Hermann.

À CARAS Brasil, o estilista falou sobre o look que fez para a noiva. "A Tainá é uma mulher extremamente sexy, extremamente elegante, refinada e não foi nada difícil trabalhar com ela porque ela é super de boa. Eu acho que eu tive até dificuldade em relação a ela estar opinando, porque ela era tão de boa que eu como estilista acabei fazendo o meu papel muito bem, sem ter um intermédio de escolhas que não eram coniventes com o gosto dela. Mas fora isso, ela foi incrível... O vestido dela tem renda, tem pernas de fora. E ela tá linda, maravilhosa, muito romântica ao mesmo tempo. Tá digna de uma princesa", disse ele.

