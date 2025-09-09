Veja os looks dos famosos no casamento do humorista Renato Albani

Simone Mendes, Maíra Cardi, Tata Estaniecki e mais celebridades marcam presença no casamento luxuoso do humorista Renato Albani
Nesta terça-feira, 9, diversos famosos se reuniram no interior de São Paulo para acompanharem a cerimônia de casamento do humorista Renato Albani com Juliana Fructuozo. A celebração aconteceu ao ar livre no final da tarde e encantou a todos os presentes com todo o romantismo do momento especial na vida do casal.
A lista de convidados contou com várias celebridades, que capricharam nas escolhas dos looks para o evento. A cantora Simone Mendes foi ao local com um vestido repleto de brilhos e franjas na saia. Por sua vez, a influencer Tata Estaniecki apostou em um vestido azul claro com laço preto na cintura.
Grávida de mais uma menina, a coach Maíra Cardi surgiu com um vestido rosa claro sem alças e destacou seu barrigão. E a influencer Flávia Viana apostou em um vestido verde claro com aplicações de pedrarias no top.
Confira os looks:
Leia também:Renato Albani se casa no civil com Juliana Fructuozo em cerimônia intimista
Renato Albani e Juliana Fructuozo escolheram uma lista de casamento fora do tradicional. “A gente quis fazer uma lista que fosse a nossa cara…divertida e um pouco exagerada”, afirmaram.
Confira a lista de presentes:
