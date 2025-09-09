CARAS Brasil
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Veja os looks dos famosos no casamento do humorista Renato Albani
Fashion / Estilo

Veja os looks dos famosos no casamento do humorista Renato Albani

Simone Mendes, Maíra Cardi, Tata Estaniecki e mais celebridades marcam presença no casamento luxuoso do humorista Renato Albani

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 09/09/2025, às 19h48

Maíra Cardi, Simone Mendes e Tata Estaniecki
Maíra Cardi, Simone Mendes e Tata Estaniecki - Fotos: Manuela Scarpa / Brazil News

Nesta terça-feira, 9, diversos famosos se reuniram no interior de São Paulo para acompanharem a cerimônia de casamento do humorista Renato Albani com Juliana Fructuozo. A celebração aconteceu ao ar livre no final da tarde e encantou a todos os presentes com todo o romantismo do momento especial na vida do casal.

A lista de convidados contou com várias celebridades, que capricharam nas escolhas dos looks para o evento. A cantora Simone Mendes foi ao local com um vestido repleto de brilhos e franjas na saia. Por sua vez, a influencer Tata Estaniecki apostou em um vestido azul claro com laço preto na cintura.

Grávida de mais uma menina, a coach Maíra Cardi surgiu com um vestido rosa claro sem alças e destacou seu barrigão. E a influencer Flávia Viana apostou em um vestido verde claro com aplicações de pedrarias no top.

Confira os looks:

Simone Mendes - Fotos: Manuela Scarpa / Brazil News
Maira Cardi, Sophia e Thiago Nigro - Fotos: Manuela Scarpa / Brazil News
Victor Sarro e companheira - Fotos: Manuela Scarpa / Brazil News
Pedro Andrade - Fotos: Manuela Scarpa / Brazil News
Julio Cocielo e Tata Estaniecki - Fotos: Manuela Scarpa / Brazil News
Marcelo Zangrandi e Flavia Viana- Fotos: Manuela Scarpa / Brazil News
Paula e Cristiano - Fotos: Manuela Scarpa / Brazil News
Duda Reis e família - Fotos: Manuela Scarpa / Brazil News
Kaká Diniz e Simone Mendes - Fotos: Manuela Scarpa / Brazil News
Maíra Cardi - Fotos: Manuela Scarpa / Brazil News
Leia também:Renato Albani se casa no civil com Juliana Fructuozo em cerimônia intimista

A lista de presentes de casamento

Renato Albani e Juliana Fructuozo escolheram uma lista de casamento fora do tradicional. “A gente quis fazer uma lista que fosse a nossa cara…divertida e um pouco exagerada”, afirmaram. 

Confira a lista de presentes:

  • Quitar um boleto – R$ 1.036,16
  • Raquete de matar mosquito – R$ 642,42
  • Saladeira – R$ 362,66
  • Sapato do Patati Paraná – R$ 1.347,01
  • Viagem no espaço para a nave do Elon Musk – R$ 15.542,43
  • Pista de boliche para casa – R$ 5.180,81
  • 5 diárias de pedreiro – R$ 1.554,24
  • Forno para fazer cerâmica – R$ 6.320,59
  • Gasolina – R$ 549,17
  • Show de stand up do humorista Renato Albani – R$ 103.616,21
  • TV de 312 polegadas – R$ 12.433,94
  • Vale refeição válido na Itália para gastar na Lua de Mel – R$ 2.702,32
  • Jogo de copo americano – R$ 435,19
  • Palmeira Imperial para a casa nova – R$ 1.450,63
  • Argila para cerâmica – R$ 569,89
  • Boia de braço de piscina para adulto – R$ 725,31
  • Escorredor de louça – R$ 414,46
  • Escada rolante para casa – R$ 8.289,30
  • Fardo de Coka Zero – R$ 621,70
  • Ferro de passar – R$ 497,36
  • Churrasco vegano – R$ 6.730,18
  • Churrasqueira a gás e um saco de carvão – R$ 3.108,49
  • Cooler de Campari – R$ 1.039,78

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

