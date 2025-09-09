Veja os looks dos famosos no casamento do humorista Renato Albani

Simone Mendes, Maíra Cardi, Tata Estaniecki e mais celebridades marcam presença no casamento luxuoso do humorista Renato Albani

Nesta terça-feira, 9, diversos famosos se reuniram no interior de São Paulo para acompanharem a cerimônia de casamento do humorista Renato Albani com Juliana Fructuozo. A celebração aconteceu ao ar livre no final da tarde e encantou a todos os presentes com todo o romantismo do momento especial na vida do casal.

A lista de convidados contou com várias celebridades, que capricharam nas escolhas dos looks para o evento. A cantora Simone Mendes foi ao local com um vestido repleto de brilhos e franjas na saia. Por sua vez, a influencer Tata Estaniecki apostou em um vestido azul claro com laço preto na cintura.

Grávida de mais uma menina, a coach Maíra Cardi surgiu com um vestido rosa claro sem alças e destacou seu barrigão. E a influencer Flávia Viana apostou em um vestido verde claro com aplicações de pedrarias no top.

Confira os looks:

Simone Mendes - Fotos: Manuela Scarpa / Brazil News

Maira Cardi, Sophia e Thiago Nigro - Fotos: Manuela Scarpa / Brazil News

Victor Sarro e companheira - Fotos: Manuela Scarpa / Brazil News

Pedro Andrade - Fotos: Manuela Scarpa / Brazil News

Julio Cocielo e Tata Estaniecki - Fotos: Manuela Scarpa / Brazil News

Marcelo Zangrandi e Flavia Viana- Fotos: Manuela Scarpa / Brazil News

Paula e Cristiano - Fotos: Manuela Scarpa / Brazil News

Duda Reis e família - Fotos: Manuela Scarpa / Brazil News

Kaká Diniz e Simone Mendes - Fotos: Manuela Scarpa / Brazil News

Maíra Cardi - Fotos: Manuela Scarpa / Brazil News

A lista de presentes de casamento

Renato Albani e Juliana Fructuozo escolheram uma lista de casamento fora do tradicional. “A gente quis fazer uma lista que fosse a nossa cara…divertida e um pouco exagerada”, afirmaram.

Confira a lista de presentes:

Quitar um boleto – R$ 1.036,16

Raquete de matar mosquito – R$ 642,42

Saladeira – R$ 362,66

Sapato do Patati Paraná – R$ 1.347,01

Viagem no espaço para a nave do Elon Musk – R$ 15.542,43

Pista de boliche para casa – R$ 5.180,81

5 diárias de pedreiro – R$ 1.554,24

Forno para fazer cerâmica – R$ 6.320,59

Gasolina – R$ 549,17

Show de stand up do humorista Renato Albani – R$ 103.616,21

TV de 312 polegadas – R$ 12.433,94

Vale refeição válido na Itália para gastar na Lua de Mel – R$ 2.702,32

Jogo de copo americano – R$ 435,19

Palmeira Imperial para a casa nova – R$ 1.450,63

Argila para cerâmica – R$ 569,89

Boia de braço de piscina para adulto – R$ 725,31

Escorredor de louça – R$ 414,46

Escada rolante para casa – R$ 8.289,30

Fardo de Coka Zero – R$ 621,70

Ferro de passar – R$ 497,36

Churrasco vegano – R$ 6.730,18

Churrasqueira a gás e um saco de carvão – R$ 3.108,49

Cooler de Campari – R$ 1.039,78