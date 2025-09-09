Renato Albani se casa no civil com Juliana Fructuozo em cerimônia intimista

O humorista Renato Albani oficializa seu casamento com Juliana Fructuozo em cerimônia civil com apenas 20 convidados
O humorista Renato Albani e sua noiva, Juliana Fructuozo, já estão casados no civil! No final de tarde de segunda-feira, 8 de setembro, eles reuniram cerca de 20 convidados em um mirante no interior de São Paulo para a cerimônia de casamento civil.
A celebração intimista aconteceu ao ar livre e foi muito emocionante. A união marcou o primeiro dia das celebrações de casamento deles, que ainda contarão com a festa de casamento nesta terça-feira, 9, e com o almoço de confraternização na quarta-feira, 10.
Para o casamento civil, a noiva usou um vestido assinado pelo Atelier Carmelita. O modelito trouxe elegância atemporal para o look dela, que foi feito com crepe estruturado e modelagem que realçou sua beleza de forma sutil. Além disso, o vestido contou com uma capa de gazar de seda finalizada com um laço dramático.
Logo depois do casamento civil, os noivos receberam cerca de 100 convidados na festa pré-wedding, que teve show de Mestrinho, hamburgada e drinks.
A grande festa de casamento acontece na noite desta terça-feira e contará com 200 convidados, incluindo famosos.
Renato Albani e Juliana Fructuozo escolheram uma lista de casamento fora do tradicional. “A gente quis fazer uma lista que fosse a nossa cara…divertida e um pouco exagerada”, afirmaram.
Confira a lista de presentes:
