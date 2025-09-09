CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Noivas
  2. Renato Albani se casa no civil com Juliana Fructuozo em cerimônia intimista
Noivas / Casamento

Renato Albani se casa no civil com Juliana Fructuozo em cerimônia intimista

O humorista Renato Albani oficializa seu casamento com Juliana Fructuozo em cerimônia civil com apenas 20 convidados

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 09/09/2025, às 13h43

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Casamento civil de Renato Albani e Juliana Fructuozo
Casamento civil de Renato Albani e Juliana Fructuozo - Foto: @rodolfosantosfotografo

O humorista Renato Albani e sua noiva, Juliana Fructuozo, já estão casados no civil! No final de tarde de segunda-feira, 8 de setembro, eles reuniram cerca de 20 convidados em um mirante no interior de São Paulo para a cerimônia de casamento civil.

A celebração intimista aconteceu ao ar livre e foi muito emocionante. A união marcou o primeiro dia das celebrações de casamento deles, que ainda contarão com a festa de casamento nesta terça-feira, 9, e com o almoço de confraternização na quarta-feira, 10.

Para o casamento civil, a noiva usou um vestido assinado pelo Atelier Carmelita. O modelito trouxe elegância atemporal para o look dela, que foi feito com crepe estruturado e modelagem que realçou sua beleza de forma sutil. Além disso, o vestido contou com uma capa de gazar de seda finalizada com um laço dramático.

Logo depois do casamento civil, os noivos receberam cerca de 100 convidados na festa pré-wedding, que teve show de Mestrinho, hamburgada e drinks.

A grande festa de casamento acontece na noite desta terça-feira e contará com 200 convidados, incluindo famosos.

Casamento civil de Renato Albani e Juliana Fructuozo - Foto: @rodolfosantosfotografo
Casamento civil de Renato Albani e Juliana Fructuozo - Foto: @rodolfosantosfotografo
Casamento civil de Renato Albani e Juliana Fructuozo - Foto: @rodolfosantosfotografo
Casamento civil de Renato Albani e Juliana Fructuozo - Foto: @rodolfosantosfotografo
Casamento civil de Renato Albani e Juliana Fructuozo - Foto: @rodolfosantosfotografo
Casamento civil de Renato Albani e Juliana Fructuozo - Foto: @rodolfosantosfotografo
Casamento civil de Renato Albani e Juliana Fructuozo - Foto: @rodolfosantosfotografo
Casamento civil de Renato Albani e Juliana Fructuozo - Foto: @rodolfosantosfotografo
Casamento civil de Renato Albani e Juliana Fructuozo - Foto: @rodolfosantosfotografo
Casamento civil de Renato Albani e Juliana Fructuozo - Foto: @rodolfosantosfotografo
Casamento civil de Renato Albani e Juliana Fructuozo - Foto: @rodolfosantosfotografo
Casamento civil de Renato Albani e Juliana Fructuozo - Foto: @rodolfosantosfotografo
Casamento civil de Renato Albani e Juliana Fructuozo - Foto: @rodolfosantosfotografo
Casamento civil de Renato Albani e Juliana Fructuozo - Foto: @rodolfosantosfotografo

A lista de presentes de casamento

Renato Albani e Juliana Fructuozo escolheram uma lista de casamento fora do tradicional. “A gente quis fazer uma lista que fosse a nossa cara…divertida e um pouco exagerada”, afirmaram. 

Confira a lista de presentes:

  • Quitar um boleto – R$ 1.036,16
  • Raquete de matar mosquito – R$ 642,42
  • Saladeira – R$ 362,66
  • Sapato do Patati Paraná – R$ 1.347,01
  • Viagem no espaço para a nave do Elon Musk – R$ 15.542,43
  • Pista de boliche para casa – R$ 5.180,81
  • 5 diárias de pedreiro – R$ 1.554,24
  • Forno para fazer cerâmica – R$ 6.320,59
  • Gasolina – R$ 549,17
  • Show de stand up do humorista Renato Albani – R$ 103.616,21
  • TV de 312 polegadas – R$ 12.433,94
  • Vale refeição válido na Itália para gastar na Lua de Mel – R$ 2.702,32
  • Jogo de copo americano – R$ 435,19
  • Palmeira Imperial para a casa nova – R$ 1.450,63
  • Argila para cerâmica – R$ 569,89
  • Boia de braço de piscina para adulto – R$ 725,31
  • Escorredor de louça – R$ 414,46
  • Escada rolante para casa – R$ 8.289,30
  • Fardo de Coka Zero – R$ 621,70
  • Ferro de passar – R$ 497,36
  • Churrasco vegano – R$ 6.730,18
  • Churrasqueira a gás e um saco de carvão – R$ 3.108,49
  • Cooler de Campari – R$ 1.039,78

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

casamentofotoscasamento civilRenato Albani

Leia também

Casamento

Lexa e Ricardo Vianna - Foto: Reprodução / Instagram

Lexa revela local onde se casará com Ricardo Vianna: 'Felizes'

Eita!

Maíra Cardi tem imprevistos em casamento na Grécia - Reprodução/Instagram

Maíra Cardi tem imprevisto com vestido no dia de seu casamento na Grécia

Casamento do ano

Casamento de Becca Bloom e David Pownall - Foto: Reprodução / Instagram e Tiktok; @josevilla

Casamento de Becca Bloom: Todos os detalhes do dia milionário da TikToker

Apaixonados!

Leticia Vieira interpreta Gilda em Vale Tudo - Foto: Reprodução/Instagram

Vai casar! Leticia Vieira, a Gilda de Vale Tudo, anuncia noivado. Saiba quem é o eleito

Casamento

Gustavo Marsengo e Laís Caldas - Foto: Reprodução / Instagram

Veja o convite para os padrinhos do casamento dos ex-BBBs Laís e Gustavo

CASAMENTO

Gabriela Versiani e Murilo Huff - Foto: Reprodução/Instagram

Vai casar! Gabriela Versiani anuncia noivado com Murilo Huff e exibe sua aliança

Últimas notícias

Bruno Gagliasso e Luana PiovaniBruno Gagliasso faz post enigmático após mensagem de Luana Piovani
Raul GilRaul Gil deixa hospital após dias de internação e segue tratamento em casa
Virginia Fonseca e Vini JrPrevisão revela se Virginia e Vini Jr vão ficar juntos: ‘Vejo aqui’
MC Loma e a filha, MelanieMC Loma emociona com declaração no aniversário da filha: 'Nada igual'
Angela Ro Ro estava internada em um hospital desde julhoAngela Ro Ro morre aos 75 anos e médico alerta: 'Idade avançada é um fator importante'
Globo altera grade de programaçãoGlobo altera horário de novelas e Jornal Nacional nesta semana; saiba mais
Ana Maria Braga e Fábio ArrudaAna Maria Braga abre álbum das férias ao lado do marido em destino paradisíaco
Afonso e Solange em Vale TudoAfonso merece um final feliz com Solange em Vale Tudo: enquete surpreende
Consuêlo tem reviravolta em sua vidaVale Tudo: Consuêlo tem reviravolta em sua vida e namoro do filho acaba
Viih TubeViih Tube mostra resultado de novo procedimento estético: 'Não mexe'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade