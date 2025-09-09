Renato Albani se casa no civil com Juliana Fructuozo em cerimônia intimista

O humorista Renato Albani oficializa seu casamento com Juliana Fructuozo em cerimônia civil com apenas 20 convidados

O humorista Renato Albani e sua noiva, Juliana Fructuozo, já estão casados no civil! No final de tarde de segunda-feira, 8 de setembro, eles reuniram cerca de 20 convidados em um mirante no interior de São Paulo para a cerimônia de casamento civil.

A celebração intimista aconteceu ao ar livre e foi muito emocionante. A união marcou o primeiro dia das celebrações de casamento deles, que ainda contarão com a festa de casamento nesta terça-feira, 9, e com o almoço de confraternização na quarta-feira, 10.

Para o casamento civil, a noiva usou um vestido assinado pelo Atelier Carmelita. O modelito trouxe elegância atemporal para o look dela, que foi feito com crepe estruturado e modelagem que realçou sua beleza de forma sutil. Além disso, o vestido contou com uma capa de gazar de seda finalizada com um laço dramático.

Logo depois do casamento civil, os noivos receberam cerca de 100 convidados na festa pré-wedding, que teve show de Mestrinho, hamburgada e drinks.

A grande festa de casamento acontece na noite desta terça-feira e contará com 200 convidados, incluindo famosos.

Casamento civil de Renato Albani e Juliana Fructuozo - Foto: @rodolfosantosfotografo

A lista de presentes de casamento

Renato Albani e Juliana Fructuozo escolheram uma lista de casamento fora do tradicional. “A gente quis fazer uma lista que fosse a nossa cara…divertida e um pouco exagerada”, afirmaram.

Confira a lista de presentes:

Quitar um boleto – R$ 1.036,16

Raquete de matar mosquito – R$ 642,42

Saladeira – R$ 362,66

Sapato do Patati Paraná – R$ 1.347,01

Viagem no espaço para a nave do Elon Musk – R$ 15.542,43

Pista de boliche para casa – R$ 5.180,81

5 diárias de pedreiro – R$ 1.554,24

Forno para fazer cerâmica – R$ 6.320,59

Gasolina – R$ 549,17

Show de stand up do humorista Renato Albani – R$ 103.616,21

TV de 312 polegadas – R$ 12.433,94

Vale refeição válido na Itália para gastar na Lua de Mel – R$ 2.702,32

Jogo de copo americano – R$ 435,19

Palmeira Imperial para a casa nova – R$ 1.450,63

Argila para cerâmica – R$ 569,89

Boia de braço de piscina para adulto – R$ 725,31

Escorredor de louça – R$ 414,46

Escada rolante para casa – R$ 8.289,30

Fardo de Coka Zero – R$ 621,70

Ferro de passar – R$ 497,36

Churrasco vegano – R$ 6.730,18

Churrasqueira a gás e um saco de carvão – R$ 3.108,49

Cooler de Campari – R$ 1.039,78