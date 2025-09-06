Saiba quem são os padrinhos famosos do casamento de Renato Albani

O humorista Renato Albani se casa na próxima terça-feira, 9 de setembro, com Juliana Fructuozo e terá a presença de amigos famosos
O humorista Renato Albani já está na contagem regressiva para o seu casamento com Juliana Fructuozo. A união acontecerá na próxima terça-feira, 9, e contará com a presença de famosos. Inclusive, o casal contou com exclusividade para a CARAS Brasil sobre quem são os padrinhos famosos.
A lista de padrinhos famosos conta com o cantor Bruninho Cerri, da dupla com Davi, o músico Felipe Saab, do grupo Jeito Moleque, o humorista Victor Sarro e o influencer Júlio Cocielo.
O casamento terá 3 dias de celebração entre segunda e quarta-feira e demorou 3 meses para ser organizado. A festa principal será na terça-feira, 9, no interior de São Paulo.
Renato Albani e Juliana Fructuozo escolheram uma lista de casamento fora do tradicional. “A gente quis fazer uma lista que fosse a nossa cara…divertida e um pouco exagerada”, afirmaram.
Confira a lista de presentes:
Ver essa foto no Instagram
Renato Albani embarcou para Mendoza, na Argentina, para celebrar com estilo seu aniversário de 40 anos. O humorista, um dos nomes mais queridos da comédia nacional, escolheu o destino conhecido por suas vinícolas e paisagens de tirar o fôlego para comemorar a nova fase ao lado da noiva, Juliana Fructuozo.
“¡Llegamos! Agora só vamos falar em espanhol!”, brincou Albani assim que desembarcou na cidade, já entrando no clima da viagem com o bom humor de sempre.
Nas redes sociais, o casal tem compartilhado os melhores momentos da viagem romântica. E não faltaram experiências incríveis. Logo no primeiro dia, eles fizeram questão de conhecer mais sobre a história local e, claro, brindar com boa gastronomia. “Viemos fazer um menu 10 passos, serão 9 vinhos para harmonizar os 10 pratos”, contou ele, animado com o jantar especial.
Além dos passeios e dos brindes, a viagem também tem sido um momento de pausa para reflexão. “40 anos você acaba olhando pra trás (la ele) e avaliando os passos dados até aqui”, escreveu o artista. Em um tom sincero e cheio de gratidão, ele ainda completou: “Vejo que errei muito, mas mais acertei que errei. E dos erros eu saí sempre mais forte e mais esperto”.
Para ilustrar a nova fase, Albani compartilhou uma imagem que ele mesmo definiu como simbólica: “Meti logo essa foto de tiozão olhando pro pássaro pra dizer que agora a fase é essa. Oficialmente sou um tiozão de respeito e lutei pra chegar até aqui”.
Ver essa foto no Instagram
