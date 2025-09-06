CARAS Brasil
  2. Saiba quem são os padrinhos famosos do casamento de Renato Albani
Eventos / Casamento

Saiba quem são os padrinhos famosos do casamento de Renato Albani

O humorista Renato Albani se casa na próxima terça-feira, 9 de setembro, com Juliana Fructuozo e terá a presença de amigos famosos

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 06/09/2025, às 16h13

Renato Albani e Juliana Fructuozo
Renato Albani e Juliana Fructuozo - Foto: Divulgação

O humorista Renato Albani já está na contagem regressiva para o seu casamento com Juliana Fructuozo. A união acontecerá na próxima terça-feira, 9, e contará com a presença de famosos. Inclusive, o casal contou com exclusividade para a CARAS Brasil sobre quem são os padrinhos famosos.

A lista de padrinhos famosos conta com o cantor Bruninho Cerri, da dupla com Davi, o músico Felipe Saab, do grupo Jeito Moleque, o humorista Victor Sarro e o influencer Júlio Cocielo.

O casamento terá 3 dias de celebração entre segunda e quarta-feira e demorou 3 meses para ser organizado. A festa principal será na terça-feira, 9, no interior de São Paulo.

Renato Albani e Juliana Fructuozo - Foto: Divulgação
Renato Albani e Juliana Fructuozo - Foto: Divulgação

Presentes inusitados

Renato Albani e Juliana Fructuozo escolheram uma lista de casamento fora do tradicional. “A gente quis fazer uma lista que fosse a nossa cara…divertida e um pouco exagerada”, afirmaram. 

Confira a lista de presentes:

  • Quitar um boleto – R$ 1.036,16
  • Raquete de matar mosquito – R$ 642,42
  • Saladeira – R$ 362,66
  • Sapato do Patati Paraná – R$ 1.347,01
  • Viagem no espaço para a nave do Elon Musk – R$ 15.542,43
  • Pista de boliche para casa – R$ 5.180,81
  • 5 diárias de pedreiro – R$ 1.554,24
  • Forno para fazer cerâmica – R$ 6.320,59
  • Gasolina – R$ 549,17
  • Show de stand up do humorista Renato Albani – R$ 103.616,21
  • TV de 312 polegadas – R$ 12.433,94
  • Vale refeição válido na Itália para gastar na Lua de Mel – R$ 2.702,32
  • Jogo de copo americano – R$ 435,19
  • Palmeira Imperial para a casa nova – R$ 1.450,63
  • Argila para cerâmica – R$ 569,89
  • Boia de braço de piscina para adulto – R$ 725,31
  • Escorredor de louça – R$ 414,46
  • Escada rolante para casa – R$ 8.289,30
  • Fardo de Coka Zero – R$ 621,70
  • Ferro de passar – R$ 497,36
  • Churrasco vegano – R$ 6.730,18
  • Churrasqueira a gás e um saco de carvão – R$ 3.108,49
  • Cooler de Campari – R$ 1.039,78

Relembre como foi a celebração dos 40 anos de Renato Albani

Renato Albani embarcou para Mendoza, na Argentina, para celebrar com estilo seu aniversário de 40 anos. O humorista, um dos nomes mais queridos da comédia nacional, escolheu o destino conhecido por suas vinícolas e paisagens de tirar o fôlego para comemorar a nova fase ao lado da noiva, Juliana Fructuozo.

“¡Llegamos! Agora só vamos falar em espanhol!”, brincou Albani assim que desembarcou na cidade, já entrando no clima da viagem com o bom humor de sempre.

Nas redes sociais, o casal tem compartilhado os melhores momentos da viagem romântica. E não faltaram experiências incríveis. Logo no primeiro dia, eles fizeram questão de conhecer mais sobre a história local e, claro, brindar com boa gastronomia. “Viemos fazer um menu 10 passos, serão 9 vinhos para harmonizar os 10 pratos”, contou ele, animado com o jantar especial.

Além dos passeios e dos brindes, a viagem também tem sido um momento de pausa para reflexão. “40 anos você acaba olhando pra trás (la ele) e avaliando os passos dados até aqui”, escreveu o artista. Em um tom sincero e cheio de gratidão, ele ainda completou: “Vejo que errei muito, mas mais acertei que errei. E dos erros eu saí sempre mais forte e mais esperto”.

Para ilustrar a nova fase, Albani compartilhou uma imagem que ele mesmo definiu como simbólica: “Meti logo essa foto de tiozão olhando pro pássaro pra dizer que agora a fase é essa. Oficialmente sou um tiozão de respeito e lutei pra chegar até aqui”.

Juliana Fructuozo e Renato Albani - Foto: Arquivo Pessoal
Juliana Fructuozo e Renato Albani - Foto: Arquivo Pessoal

