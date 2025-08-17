Thais Carla exibe sua nova silhueta após perder mais de 50 kg

A dançarina Thais Carla mostra sua nova forma física ao surgir com vestido justo e brilhante em evento na cidade de São Paulo

A dançarina Thais Carla aproveitou a noite de sábado em um evento na cidade de São Paulo. Ela marcou presença no tradicional Baile do BB e mostrou sua nova silhueta.

Depois de passar pela cirurgia bariátrica, ela perdeu mais de 50 kg e está cada dia mais magra. Para o evento, ela apostou em um vestido longo justo ao corpo e repleto de aplicações brilhantes. O modelito destacou as novas curvas dela.

Vale lembrar que a cirurgia bariátrica foi feita em abril deste ano em Salvador, Bahia, que é onde ela mora. Nas redes sociais, a estrela compartilhar detalhes de sua rotina de exercício e alimentação para atingir seu corpo ideal.

Thais Carla curte evento em São Paulo - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

O emagrecimento de Thais Carla

Em entrevista para Leo Dias, Thais Carla contou que fez a bariátrica no estilo bypass e está em fase de adaptação em sua nova rotina alimentar. Ela estava com quase 200 quilos quando decidiu ser operada e precisou perder 30 quilos para conseguir realizar a cirurgia. "Fez bypass, corta o estomago e pega o intestino e pega para absorver mais. Tudo o que come, você absorve menos. Estava só no copinho, fui para o pastoso e agora posso mastigar algumas coisas. Tipo uma torradinha, fruta à vontade, carne, mas tudo tem que ser molinho", disse ela.

Inclusive, a dançarina contou quanto já emagreceu. Ela disse que entrou na sala de cirurgia com 170 kg e, hoje em dia, ela está com 155 kg, o que foi um emagrecimento de cerca de 15 kg em menos de dois meses de cirurgia.

Ao falar sobre a decisão de fazer a cirurgia para emagrecer, Thais Carla contou que optou pelo procedimento para parar de tomar o remédio para diabetes e conseguir acompanhar as filhas nas atividades. "Eu lutei muito só, tudo caia sobre mim. Se eu colocasse uma foto, falavam do meu peso. Nada estava insatisfeito. Eu tive diabetes gestacional, eu consegui controlar, mas não ia parar de tomar remédio. A minha médica falou que precisava fazer outro movimento para parar de tomar remédio. E também existia o cansaço sobre estar falando contra a gordofobia e sendo atacada pelas pessoas gordas", disse ela, e completou: "A minha decisão não foi pela estética. Foi pela saúde e principalmente pelas minhas filhas. Elas querem a mãe para brincar. é horrível quando você não tem acesso. A gordofobia vai além. Você vai em um restaurante pensando no que vai comer e eu vou pensando na cadeira. Ia viajar e tinha que me preocupar com o assento. Eu estava exausta disso tudo".

Em entrevista ao Gshow, Thais detalhou sua nova rotina alimentar, destacando que passou a consumir porções menores e mais equilibradas, com foco nas necessidades do seu corpo. Ela incorporou mais proteínas, legumes e frutas em sua dieta, e mencionou que teve que "reaprender a mastigar", tornando a alimentação um ato de cuidado consigo mesma.

A influenciadora também compartilhou que passou a gostar de alimentos que antes não consumia, como abobrinha, ovo cozido e peixe, que agora prepara de diversas formas. "A minha alimentação mudou. Hoje como porções menores, mais equilibradas e com muito mais atenção ao que meu corpo precisa. É como se eu nascesse de novo", declarou.

"O mais difícil foi deixar de tomar café com açúcar e bebida alcoólica. Mas, também, tive boas surpresas: comecei a gostar de alimentos que antes eu nem ligava, como abobrinha, ovo cozido (risos) e até peixe, que agora faço de várias formas, adoro!", completou ela.

