Sabrina Sato aposta em look grifado para curtir o The Town

No último dia do The Town 2025, Sabrina Sato escolhe look de grife para curtir a noite de shows no festival

A apresentadora Sabrina Sato caprichou na escolha do look para curtir a última noite do festival de música The Town 2025. A estrela apostou em um look grifado para se divertir na plateia dos shows da noite.

Sato apostou em um look exclusivo da grife Saint Laurent, que era um vestido no estilo de casaco na cor azul e cinto verde. Para completar o visual, ela usou meia-calça e sapatos com bico fino.

Vale lembrar que a artista teve o final de semana repleto de compromissos. Sabrina gravou seu novo programa do GNT, chamado Sua Maravilhosa, e também sambou na festa da escola de samba Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Além disso, ela foi ao The Town na noite de sábado, 13, com um look feito em látex da marca Atsuko Kudo.

Novo pet de Sabrina Sato

A apresentadora Sabrina Sato usou as redes sociais para compartilhar uma novidade com os seus seguidores. Na publicação, ela apresentou o novo integrante da família: Maui, o cachorro que adotou com o ator Nicolas Prattes.

Em seu perfil, Sabrina compartilhou registros de sua filha, Zoe, de seis anos, brincando com o cãozinho em um carrinho e também no jardim de casa. O pet também aparece com a mãe da apresentadora, dona Kika. “E como se já não bastasse tanto amor espalhado, chegou o Maui. Agora somos oito”, escreveu a apresentadora na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas se dereteram. “Que delícia em ver uma foto como essa. Quando vejo uma foto assim imagino o tamanho do coração de cada um dentro dela. Que a felicidade esteja sempre com vocês. Deus os abençoe”, falou uma.

“Familia que acolhe cachorros so pode ser maravilhosa”, observou outra. “A vida é melhor com a presença desses amiguinhos de 4 patas”, opinou uma terceira internauta.

Além do novo animalzinho, Sabrina e Nicolas moram com outros quatro cachorros: Bupi, Coco, Lucky e Belinha. Recentemente, o ator contou um pouco da história de Belinha, que foi adotada após ser resgatado com as patas quebradas.

“Belinha foi atropelada, resgatada pelo projeto Maya e chegou até nós pelo projeto Ampara Animal. Nossa família hoje, Cresceu. Já chegou mudando tudo e já é muito amada. Seja bem vinda, Belinha”.

