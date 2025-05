Psicanalista avalia Nicolas Prattes com filha de Sabrina Sato, Zoe: 'Não é apenas'

Em entrevista à CARAS Brasil, psicanalista explica como o carinho entre Nicolas Prattes com filha de Sabrina Sato, Zoe, pode ser essencial para a harmonia familiar; saiba mais

A relação de Nicolas Prattes com Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, tem chamado atenção nas redes sociais. Desde que assumiu o relacionamento com Sabrina em 2024 e oficializou o casamento em janeiro de 2025, o ator tem aparecido cada vez mais próximo da enteada, inclusive recebendo apelidos carinhosos da menina. Mas essa conexão afetuosa entre padrasto e enteada é saudável? Pode interferir no casamento?

Para responder a essas questões, a psicanalista Cintia Castro avaliou a dinâmica familiar em entrevista à CARAS Brasil e destacou a importância dessa relação para o equilíbrio do novo lar.

Como a relação de Nicolas com Zoe influencia o casamento?

De acordo com Cintia, a construção de um vínculo genuíno entre padrasto e enteada vai muito além da aparência de 'família feliz' nas redes sociais. Ela afirma: "Quando falamos sobre amor, especialmente no contexto do casamento, não podemos ignorar o papel central que as demonstrações de carinho desempenham na dinâmica do casal e, consequentemente, na vida de uma criança que possa estar presente nessa união".

Segundo a especialista, quando a criança cresce em um ambiente amoroso, ela aprende na prática sobre o valor dos vínculos saudáveis: "Um ambiente onde o amor é visível é um ambiente onde as crianças aprendem sobre a importância das relações saudáveis. Elas observam seus pais, internalizam esses comportamentos e começam a compreender o que significa amar e ser amado. Isso, por sua vez, molda suas próprias perspectivas sobre relacionamentos à medida que crescem".

Qual o impacto da figura do padrasto na vida da criança?

Para a psicanálise, quando um novo parceiro entra na vida da criança com carinho e respeito, ele pode se tornar uma figura essencial no desenvolvimento emocional: "As primeiras experiências de amor e afeto moldam a forma como uma criança se vê e se relaciona com o mundo. O novo parceiro, ao entrar na vida dessa criança com braços abertos, tem o poder de se tornar uma figura importante, criando um laço que pode ser lindo, ajudando a criança a se sentir aceita, amada e, acima de tudo, compreendida".

Mas isso exige cuidado e responsabilidade emocional: "É fundamental que os adultos envolvidos, tanto os pais quanto o novo parceiro, se comuniquem abertamente. Eles devem alinhar expectativas e estabelecer limites claros. Essa comunicação sincera evita confusões e inseguranças, permitindo que a criança se sinta amparada em meio às mudanças".

"Além disso, é essencial que o novo parceiro respeite o espaço e a individualidade da criança. O amor deve ser construído lentamente. Assim como a criança precisa se sentir amada, o novo parceiro também deve se sentir aceito como parte da família", analisa a psicanalista.

Zoe vê Nicolas como um porto seguro?

O carinho entre Zoe e Nicolas já rendeu até apelidos carinhosos da menina para o padrasto, algo que a psicanalista vê como extremamente positivo, tanto para a criança quanto para a nova estrutura familiar.

"Essa conexão não é apenas bonita; ela é fundamental para o crescimento emocional da criança e para o equilíbrio da nova família. No mundo infantil, a maneira como a criança percebe as figuras parentais tem um papel crucial em formar sua visão do amor e das relações", explica ela.

Ela completa: "Quando Zoe se sente à vontade e segura para expressar carinho por Nicolas, isso significa que ela está abrindo seu coração. Para ela, Nicolas pode representar não apenas um 'novo papai', mas também um porto seguro, alguém em quem ela pode confiar e que a auxilia nesta fase de desenvolvimento".

E como Sabrina Sato lida com esse vínculo?

Mesmo sendo algo positivo, é natural que a mãe da criança experimente emoções diversas diante do fortalecimento desse novo laço familiar: "Se a mãe, Sabrina, sente que essa nova figura paterna é boa para a filha e que esse vínculo é positivo, isso lhe proporciona uma sensação de alívio e felicidade".

"É natural também que a mãe venha a desenvolver algumas inseguranças. O sentimento de ciúmes ou medo de perder o lugar especial no coração da filha pode surgir, por isso é fundamental que as mães reconheçam e trabalhem essas emoções. Quando Sabrina dá espaço para que seus sentimentos sejam ouvidos e validados, ela não só fortalece sua própria saúde emocional, mas também contribui para um ambiente familiar mais saudável e amoroso", avalia a profissional.

Para a especialista, o reflexo dessa harmonia no casal é imediato: "Quando a criança percebe que seu espaço é respeitado e que tanto a mãe quanto padrasto estão felizes juntos, isso fortalece sua autoestima. Para o casal, essa harmonia se reflete em confiança e parceria, uma vez que todos perceberão que estão juntos na mesma missão, serem felizes".

