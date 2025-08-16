Vote na enquete: Escolha qual foi a famosa com o look mais elegante da festa de aniversário de 30 anos da atriz Bruna Marquezine
A atriz Bruna Marquezine comemorou o seu aniversário de 30 anos com uma festa sofisticada na Ilha Fiscal, que é um ponto turístico do Rio de Janeiro, na noite de sexta-feira, 15. O evento contou com a presença de vários famosos com looks sofisticados e estilosos. Que tal escolher o melhor look? Vote na enquete abaixo:
Qual famosa usou o melhor look na festa de aniversário de Bruna Marquezine?
- Paolla Oliveira
- Juliette Freire
- Tatá Werneck
- Thais Fersoza
- Sasha Meneghel
- Agatha Moreira
- Marina Senna
- Fernanda Nobre
- Carolina Dieckmann
- Bruna Marquezine
- Angélica
- Marina Moschen
- Giovanna Lancellotti
- Julia Dalavia
- Leticia Colin
A festa de aniversário de 30 anos da atriz Bruna Marquezine agitou a noite carioca nesta sexta-feira, 15. Inclusive, duas presenças na lista de convidados aqueceram os rumores envolvendo a vida amorosa da aniversariante: João Guilherme e Danilo Mesquita.
Tudo começou quando o ator João Guilherme chegou ao local da festa na Ilha Fiscal, que é um ponto turístico do Rio de Janeiro. Com look preto e branco, o rapaz atraiu os olhares, já que ele é ex-namorado de Marquezine. Os dois ficaram juntos por poucos meses e romperam o relacionamento pouco tempo depois de uma festa na fazenda do pai dele, o cantor Leonardo, em Goiás. Ao que tudo indica, João e Bruna seguem amigos e já superaram o término.
Logo depois, o ator Danilo Mesquita também apareceu entre os convidados da atriz. E a presença dele chamou a atenção porque o rapaz é apontado como atual affair de Bruna Marquezine. Os rumores sobre o suposto affair surgiram nos últimos dias. O suposto romance teria começado após as gravações da série Amor da Minha Vida. No entanto, os dois não confirmaram e nem negaram os boatos até o momento.
Vale lembrar que Marquezine não assume um romance desde que se separou de João Guilherme no início do ano. Bruna Marquezine e João Guilherme assumiram publicamente o relacionamento apenas em agosto de 2024. O término foi confirmado pela assessoria deles ao site Hugo Gloss no dia 19 de fevereiro. "Bruna Marquezine e João Guilherme decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos neste momento", dizia o comunicado.
