Vote na enquete: Escolha qual foi a famosa com o look mais elegante da festa de aniversário de 30 anos da atriz Bruna Marquezine

A atriz Bruna Marquezine comemorou o seu aniversário de 30 anos com uma festa sofisticada na Ilha Fiscal, que é um ponto turístico do Rio de Janeiro, na noite de sexta-feira, 15. O evento contou com a presença de vários famosos com looks sofisticados e estilosos. Que tal escolher o melhor look? Vote na enquete abaixo:

Qual famosa usou o melhor look na festa de aniversário de Bruna Marquezine? Paolla Oliveira

Juliette Freire

Tatá Werneck

Thais Fersoza

Sasha Meneghel

Agatha Moreira

Marina Senna

Fernanda Nobre

Carolina Dieckmann

Bruna Marquezine

Angélica

Marina Moschen

Giovanna Lancellotti

Julia Dalavia

Leticia Colin

Você viu?

A festa de aniversário de 30 anos da atriz Bruna Marquezine agitou a noite carioca nesta sexta-feira, 15. Inclusive, duas presenças na lista de convidados aqueceram os rumores envolvendo a vida amorosa da aniversariante: João Guilherme e Danilo Mesquita.

Tudo começou quando o ator João Guilherme chegou ao local da festa na Ilha Fiscal, que é um ponto turístico do Rio de Janeiro. Com look preto e branco, o rapaz atraiu os olhares, já que ele é ex-namorado de Marquezine. Os dois ficaram juntos por poucos meses e romperam o relacionamento pouco tempo depois de uma festa na fazenda do pai dele, o cantor Leonardo, em Goiás. Ao que tudo indica, João e Bruna seguem amigos e já superaram o término.

Logo depois, o ator Danilo Mesquita também apareceu entre os convidados da atriz. E a presença dele chamou a atenção porque o rapaz é apontado como atual affair de Bruna Marquezine. Os rumores sobre o suposto affair surgiram nos últimos dias. O suposto romance teria começado após as gravações da série Amor da Minha Vida. No entanto, os dois não confirmaram e nem negaram os boatos até o momento.

Vale lembrar que Marquezine não assume um romance desde que se separou de João Guilherme no início do ano. Bruna Marquezine e João Guilherme assumiram publicamente o relacionamento apenas em agosto de 2024. O término foi confirmado pela assessoria deles ao site Hugo Gloss no dia 19 de fevereiro. "Bruna Marquezine e João Guilherme decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos neste momento", dizia o comunicado.

João Guilherme - Foto: Victor Chapetta e Roberto Filho/Brazil News

Danilo Mesquita - Foto: Victor Chapetta e Roberto Filho/Brazil News

Leia também: Festa de Bruna Marquezine: Veja o bolo de aniversário sofisticado da atriz