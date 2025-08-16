CARAS Brasil
  2. Qual famosa usou o melhor look na festa de aniversário de Bruna Marquezine?
Fashion / Enquete

Qual famosa usou o melhor look na festa de aniversário de Bruna Marquezine?

Vote na enquete: Escolha qual foi a famosa com o look mais elegante da festa de aniversário de 30 anos da atriz Bruna Marquezine

por Priscilla Comoti
Publicado em 16/08/2025, às 09h06

Giovanna Lancellotti, Agatha Moreira e Angelica
Giovanna Lancellotti, Agatha Moreira e Angelica - Fotos: Brazil News e Reprodução / Instagram

A atriz Bruna Marquezine comemorou o seu aniversário de 30 anos com uma festa sofisticada na Ilha Fiscal, que é um ponto turístico do Rio de Janeiro, na noite de sexta-feira, 15. O evento contou com a presença de vários famosos com looks sofisticados e estilosos. Que tal escolher o melhor look? Vote na enquete abaixo:

Qual famosa usou o melhor look na festa de aniversário de Bruna Marquezine?

  • Paolla Oliveira
  • Juliette Freire
  • Tatá Werneck
  • Thais Fersoza
  • Sasha Meneghel
  • Agatha Moreira
  • Marina Senna
  • Fernanda Nobre
  • Carolina Dieckmann
  • Bruna Marquezine
  • Angélica
  • Marina Moschen
  • Giovanna Lancellotti
  • Julia Dalavia
  • Leticia Colin

A festa de aniversário de 30 anos da atriz Bruna Marquezine agitou a noite carioca nesta sexta-feira, 15. Inclusive, duas presenças na lista de convidados aqueceram os rumores envolvendo a vida amorosa da aniversariante: João Guilherme e Danilo Mesquita

Tudo começou quando o ator João Guilherme chegou ao local da festa na Ilha Fiscal, que é um ponto turístico do Rio de Janeiro. Com look preto e branco, o rapaz atraiu os olhares, já que ele é ex-namorado de Marquezine. Os dois ficaram juntos por poucos meses e romperam o relacionamento pouco tempo depois de uma festa na fazenda do pai dele, o cantor Leonardo, em Goiás. Ao que tudo indica, João e Bruna seguem amigos e já superaram o término.

Logo depois, o ator Danilo Mesquita também apareceu entre os convidados da atriz. E a presença dele chamou a atenção porque o rapaz é apontado como atual affair de Bruna Marquezine. Os rumores sobre o suposto affair surgiram nos últimos dias. O suposto romance teria começado após as gravações da série Amor da Minha Vida. No entanto, os dois não confirmaram e nem negaram os boatos até o momento.

Vale lembrar que Marquezine não assume um romance desde que se separou de João Guilherme no início do ano. Bruna Marquezine e João Guilherme assumiram publicamente o relacionamento apenas em agosto de 2024. O término foi confirmado pela assessoria deles ao site Hugo Gloss no dia 19 de fevereiro. "Bruna Marquezine e João Guilherme decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos neste momento", dizia o comunicado.

João Guilherme - Foto: Victor Chapetta e Roberto Filho/Brazil News
João Guilherme - Foto: Victor Chapetta e Roberto Filho/Brazil News
Danilo Mesquita - Foto: Victor Chapetta e Roberto Filho/Brazil News
Danilo Mesquita - Foto: Victor Chapetta e Roberto Filho/Brazil News

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

