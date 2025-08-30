CARAS Brasil
  2. Fernanda Torres aposta em look preto nada básico no Festival de Veneza
Fashion / Cinema

Fernanda Torres aposta em look preto nada básico no Festival de Veneza

Integrante do júri do Festival Internacional de Cinema de Veneza, a atriz Fernanda Torres voltou ao tapete vermelho neste sábado, 30

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 30/08/2025, às 15h38

Fernanda Torres no Festival de Veneza
Fernanda Torres no Festival de Veneza - Foto: Getty Images

A atriz brasileira Fernanda Torres voltou a brilhar no tapete vermelho do Festival Internacional de Cinema de Veneza, na Itália, neste sábado, 30. Pela segunda vez na temporada, ela cruzou o red carpet com um look deslumbrante.

Desta vez, a estrela apostou em um modelito preto nada básico. Fernanda apareceu com um vestido preto longo com recorte na parte de trás da saia e mangas curtas e estilosas. O vestido caiu muito bem no corpo longilíneo dela.

Com sorrisão no rosto, a estrela posou para as fotos e esbanjou simpatia. A brasileira está no evento como integrante do júri do festival. Vale lembrar que, em 2024, a atriz esteve no local para representar o filme Ainda Estou Aqui, que conquistou o prêmio de Melhor Roteiro e deu o pontapé inicial rumo ao Oscar de Melhor Filme Internacional, que foi conquistado em 2025.

Fernanda Torres no Festival de Cinema de Veneza - Foto: Getty Images
Fernanda Torres no Festival de Cinema de Veneza - Foto: Getty Images
Fernanda Torres no Festival de Cinema de Veneza - Foto: Getty Images
Fernanda Torres no Festival de Cinema de Veneza - Foto: Getty Images

O outro look de Fernanda Torres

Na quarta-feira, 27, Fernanda Torres também passou pelo tapete vermelho do Festival Internacional de Cinema de Veneza e atraiu todos os olhares ao chegar ao evento com um look fora do tradicional.

A estrela dispensou o tradicional vestido longo de gala para o evento e apostou em um conjuntinho. Torres surgiu com um conjunto de blusa e calça, repleto de brilhos e com linhas retas. O modelito dela é da coleção primavera-verão 2025 da grife Armani Privé, que é a linha de alta-costura da Giorgio Armani.

Fernanda Torres no Festival de Cinema de Veneza - Foto: Getty Images
Fernanda Torres no Festival de Cinema de Veneza - Foto: Getty Images

O amor na vida de Fernanda Torres

Fernanda Torres, atriz e vencedora do Oscar de Melhor Atriz, nesta terça-feira, 26, falou sobre seu casamento de 27 anos com o diretor Andrucha Waddington. A vencedora do Globo de Ouro comentou que, além de estar no auge de sua carreira, seu relacionamento também se encontra na melhor fase.

Fernanda comentou que sempre admirou o relacionamento de seus pais, Fernanda Montenegro e Fernando Torres, mas nunca idealizou ter uma relação parecida. Por esse motivo, a artista diz que repetiu o padrão dos pais sem querer. “Repeti de certa forma a relação do meu pai e da minha mãe. Casei com alguém que também é meu parceiro profissional. E, assim como eles, vivo uma relação longa, que já dura 27 anos”, revelou a atriz em participação no podcast Isso Não é Uma Sessão de Análise.

Ela declarou que relacionamentos duradouros são raros na atualidade.“Nos dias atuais é revolucionário ficar casado tanto tempo. Primeiro porque você não fica casada com a mesma pessoa. Todo mundo vai mudando, é um processo de amadurecimento muito legal”, iniciou a artista premiada.

Nos primeiros anos você acha que vai mudar aquela pessoa. Depois você desiste de mudá-la. Uma vez minha analista falou uma coisa maravilhosa: 'vocês estão juntos para poderem ficar sós'. Isso nós temos mesmo. Eu e Andrucha somos capazes de ficar sozinhos juntos”, acrescentou ela.

Relacionamento com os filhos

Fernanda relembrou o momento em que os filhos do casal, Joaquim e Antonio, saíram de casa, logo após a pandemia do Covid-19. O primogênito foi morar sozinho, já o caçula optou por estudar no exterior.

A artista também falou sobre a convivência com seus enteados, o diretor já tinha dois herdeiros do casamento anterior. “Quando eu casei com o Andrucha ele já era pai de dois. Me vi cercada só de homens. Sorte que a ex dele é uma mulher extraordinária e nunca houve uma tensão. A separação deles foi muito bem feita. Nós convivemos muito. Tenho um carinho enorme pela Kiti (Duarte) e pelos meninos”, alegou ela.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

fernanda torreslooktapete vermelhovenezared carpet
Fernanda Torres Fernanda Torres  

