Marcus Buaiz mostra novo vídeo de seu casamento com Isis Valverde

Marido de Isis Valverde, o empresário Marcus Buaiz celebrou uma semana do casamento com a atriz: 'Um dos dias mais marcantes'

Celebrando uma semana de seu casamento religioso com Isis Valverde, o empresário Marcus Buaiz compartilhou um novo vídeo neste sábado, 10, com imagens inéditas do dia em que oficializou a união com a atriz. O casal subiu ao altar no dia 3 deste mês, em uma cerimônia em Jarinu, interior de São Paulo.

No registro, é possível ver o momento em que Buaiz é levado por sua mãe até o altar. Junto ao vídeo, que também mostra ocasiões dos noivos com os filhos, ele também aproveitou para se declarar à família.

"Há uma semana, vivi um dos dias mais marcantes da minha vida. Recebi a bênção do nosso casamento, celebrei o amor, a união e a presença. Mas, mais do que isso, estava cercado do que realmente importa: a minha família. Cada olhar, cada abraço, cada sorriso me lembrou o que me move: estar junto, com verdade", iniciou o marido da atriz na legenda.

"Esse vídeo é mais do que uma lembrança. É um pedaço de história. E a prova de que o amor constrói, une e fortalece — com respeito, presença e intenção. Obrigado por serem direção, força e sentido", completou Marcus Buaiz.

Nos comentários, Isis Valverde deixou um recado especial ao companheiro: "Te amo", declarou a artista.

A lua de mel de Isis Valverde e Marcus Buaiz

Na última sexta-feira, 9, a atriz Isis Valverde publicou as primeiras imagens de sua lua de mel com o empresário Marcus Buaiz na Itália. Na ocasião, a artista compartilhou uma série de registros mostrando o cenário paradisíaco e, fazendo jus ao clima romântico, tirou fotos ao lado do amado.

As fotos revelam um almoço romântico do casal e, além da refeição, imagens da costa italiana; confira as fotos da lua de mel de Isis e Marcus!

