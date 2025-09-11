Abusando do decote e transparência, Margot Robbie chama atenção em Londres

Usando um naked dress da alta-costura, a atriz Margot Robbie roubou os holofotes no red carpet durante a divulgação de seu novo filme; confira fotos
Prestes a lançar seu novo filme, Margot Robbie têm chamado atenção por seus looks deslumbrantes nas premières de divulgação. Ao lado de Colin Farrell, com quem protagoniza o longa A Grande Viagem de Sua Vida, a atriz chamou atenção pela escolha no tapete vermelho em Londres.
Para a ocasião, Margot optou por um naked dress sexy, bordado com flores e brilhos, abusando da transparência e com decote profundo nas costas, que transforma a peça quase em uma frente única. O vestido da alta-costrura faz parte da coleção de verão de 2025 da Giorgio Armani Privé, e combinou perfeitamente com o estilo ousado e elegante da atriz.
Para completar o visual, Margot Robbie optou por um coque alto estilizado, com o cabelo repartido ao meio, brincos delicados de diamante e um anel de coquetel combinando. Nos pés, um par de sandálias abertas de salto-alto prateadas.
Apesar de não ter declarado, a escolha do look parece uma homenagem glamourosa ao estilista Giorgio Armani, que faleceu no último dia 4 de setembro, aos 91 anos, deixando uma fortuna bilionária e um legado inigualável no mundo da moda.
Margot Robbie já havia se destacado anteriormente em tapetes vermelhos, principalmente durante a turnê para promover o filme Barbie, em 2023. Na ocasião, a atriz usou diversos modelos inspirados em looks icônicos da boneca, mas com um toque glamouroso: a assinatura de grandes nomes da alta-costura, que fizeram os modelitos sob encomenda.
Agora, Margot divulga o novo romance A Grande Viagem de Sua Vida, no qual é protagonista ao lado de Farrell. O filme tem previsão para chegar aos cinemas brasileiros no dia 18 de setembro e acompanha a história de Sarah e David, que se conhecem por acaso em um casamento e saem em uma jornada fantástica através de portas que os levam a revisitar o passado.
