  2. Morre Giorgio Armani, estilista italiano, aos 91 anos
Fashion / Luto

Morre Giorgio Armani, estilista italiano, aos 91 anos

O estilista italiano Giorgio Armani faleceu aos 91 anos de idade: ‘Faleceu em paz, cercado por seus entes queridos'

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 04/09/2025, às 10h31 - Atualizado às 10h44

Giorgio Armani
Giorgio Armani - Foto: Getty Images

O estilista italiano Giorgio Armani faleceu aos 91 anos de idade. A morte dele foi confirmada por um comunicado oficial da grife que ele idealizou.

"Com profundo pesar, o Grupo Armani anuncia o falecimento de seu idealizador, fundador e incansável impulsionador: Giorgio Armani. O Sr. Armani, como sempre foi chamado com respeito e admiração por seus funcionários e colaboradores, faleceu em paz, cercado por seus entes queridos. Incansável, trabalhou até seus últimos dias, dedicando-se à empresa, às suas coleções e aos diversos e em constante evolução projetos, tanto existentes quanto em andamento", informaram. 

O comunicado continuou com detalhes sobre a trajetória dele no universo da moda. "Ao longo dos anos, Giorgio Armani criou uma visão que se estendia da moda a todos os aspectos da vida, antecipando os tempos com extraordinária clareza e concretude. Ele foi guiado por uma curiosidade inesgotável e um foco no presente e em suas pessoas. Ao longo dessa jornada, estabeleceu um diálogo aberto com o público, tornando-se uma figura querida e respeitada por sua capacidade de se comunicar com todos. Sempre atento às necessidades da comunidade, ele se comprometeu em muitas frentes, especialmente com sua amada Milão. A Giorgio Armani é uma empresa com cinquenta anos de história, cultivada com emoção e paciência. Giorgio Armani sempre fez da independência, tanto no pensamento quanto na ação, sua marca registrada. A empresa é um reflexo, hoje e sempre, desse sentimento. A família e os funcionários conduzirão o Grupo adiante com respeito e continuidade a esses valores", afirmaram. 

Por fim, o comunicado trouxe informações de que o velório acontecerá a partir de sábado, 6 de setembro, e será aberto ao público no dia 7 de setembro, das 9h às 18h, em Milhão, na Via Bergognone 59, no Armani/Teatro. No entanto, o funeral será reservado apenas para a família e amigos próximos, o que era uma vontade dele. 

Armani ficou mundialmente conhecido por seus designers para o mundo fashion. A grife dele foi fundada em 1975, por incentivo de seu companheiro, Sergio Galeotti. Sua primeira experiência com o mundo da moda foi como comprador na loja de departamentos La Rinascente, na Itália. Logo depois, ele se tornou estilista da Nino Cerruti e conquistou fama internacional ao lançar sua grife. Ele começou desenhando roupas para homens, e logo introduziu peças para as mulheres em sua marca.

O divisor de águas em sua carreira foi o filme Gigolô Americano, estrelado por Richard Gere, que usava os ternos dele. Ao longo de sua carreira, ele colaborou com 250 produções audiovisuais.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

estilistaGiorgio Armani

